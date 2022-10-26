А що на Росії? Нуль кмітливості
Ця війна показує, хто "хуторяни", а хто цивілізація
Зауважте, яку кількість символів, мемів, найрізноманітнішого мерчу народила війна. Від фольклору до високого мистецтва. На будь-який смак. Придумані в Україні образи Путіна, Росії, російського корабля і солдата використовуються по всьому світу на вулицях і з політичних трибун. До чого ж ми креативний народ.
А що на Росії? Одна єдина буква Z, запозичена з латинської абетки. Нуль кмітливості. Що запропонували вони про нас світу, окрім банальних штампів з позаминулих часів?
Ця війна показує, хто "хуторяни", а хто цивілізація.
А тепер згадуємо кожного нашого недоумкуватого нувориша, який у нульових і після прагнув запросити на свою виборчу кампанію якогось замизканого технолога з Росії, бо це був обов‘язковий показник спроможності. У будь-який стартап з великими грішми мав бути запрошений якийсь казбєк бєктурсунов, шувалов, хржановський.
Великі гроші в Україні не хотіли знати, що освіту і культуру на московські болота привезли з Києва. Це незнання зламало долю і кар‘єру багатьом обдарованим українцям
Великі гроші в Україні не хотіли знати, що освіту і культуру на московські болота привезли з Києва. Це незнання зламало долю і кар‘єру багатьом обдарованим українцям. Погубило багато цікавих і важливих ідей. Багато хто був змушений розкривати себе далеко від батьківщини. Усе це через стереотипи про "тупого селюка". Олігархи-совки тягли сюди весь недолугий шмір з Росії і як тубільці вклонялися їм, бо ті приїхали з "великої землі".
Ця війна показує, хто "хуторяни", а хто цивілізація.
Тільки уявіть собі, яким потужним є потенціал української нації, що зуміла зберегтися, а зараз завзято ламає бетон і черствий асфальт стереотипів, які мурувалися століттями.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе