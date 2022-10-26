Зауважте, яку кількість символів, мемів, найрізноманітнішого мерчу народила війна. Від фольклору до високого мистецтва. На будь-який смак. Придумані в Україні образи Путіна, Росії, російського корабля і солдата використовуються по всьому світу на вулицях і з політичних трибун. До чого ж ми креативний народ.

А що на Росії? Одна єдина буква Z, запозичена з латинської абетки. Нуль кмітливості. Що запропонували вони про нас світу, окрім банальних штампів з позаминулих часів?

Ця війна показує, хто "хуторяни", а хто цивілізація.

А тепер згадуємо кожного нашого недоумкуватого нувориша, який у нульових і після прагнув запросити на свою виборчу кампанію якогось замизканого технолога з Росії, бо це був обов‘язковий показник спроможності. У будь-який стартап з великими грішми мав бути запрошений якийсь казбєк бєктурсунов, шувалов, хржановський.

Великі гроші в Україні не хотіли знати, що освіту і культуру на московські болота привезли з Києва. Це незнання зламало долю і кар‘єру багатьом обдарованим українцям

Великі гроші в Україні не хотіли знати, що освіту і культуру на московські болота привезли з Києва. Це незнання зламало долю і кар‘єру багатьом обдарованим українцям. Погубило багато цікавих і важливих ідей. Багато хто був змушений розкривати себе далеко від батьківщини. Усе це через стереотипи про "тупого селюка". Олігархи-совки тягли сюди весь недолугий шмір з Росії і як тубільці вклонялися їм, бо ті приїхали з "великої землі".

Ця війна показує, хто "хуторяни", а хто цивілізація.

Тільки уявіть собі, яким потужним є потенціал української нації, що зуміла зберегтися, а зараз завзято ламає бетон і черствий асфальт стереотипів, які мурувалися століттями.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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