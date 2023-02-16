Африканські країни зацікавлені у вивченні українського досвіду у сфері боротьби з російськими фейками, – МЗС
Українські дипломати поділяться з африканськими країнами досвідом боротьби з російською пропагандою. МЗС розробило для іноземних колег навчальний курс
Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Вони (африканські партнери, - ред.) дуже серйозно сприймають загрозу пропаганди, якою активно займаються Russia Today, Sputnik та інформаційний підрозділ "Вагнера". Африканські країни, зокрема, дуже зацікавлені у вивченні українського досвіду у сфері боротьби з фейками та дезінформацією" , - зазначив Ніколенко.
У МЗС розробили навчальний курс для дипломатів африканських країн, один із напрямів якого - боротьба з пропагандою.
"Можна сказати, що 2023 рік пройде під гаслом розвитку системних комунікацій України з країнами Африки, Азії та Латинської Америки", - додав речник міністерства.
- У 2022 році президент Володимир Зеленський уперше за весь час дипломатичних відносин поспілкувався з лідерами 9 африканських країн.
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