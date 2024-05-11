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Як вижити на Донбасі в родині алкоголіка: піхотинець і письменник Станіслав Асєєв представив роман "Мельхіоровий слон"

11 травня, 2024 субота
16:46
Культура Станіслав Асєєв в окопах на Донеччині
Зміст

В Києві пройшла презентація книги “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала". Її написав письменник, журналіст та публіцист, колишній в'язень донецького концтабору Ізоляція Станіслав Асєєв

Станіслав зараз воює у 109-ій бригаді Територіальної оборони на Донеччині. Нещодавно він отримав контузію поблизу Очеретиного, і тому зараз має можливість відпочити та представити власну книгу, повідомив земляк і колега автора Денис Казанський.

"Мельхіоровий слон" є автобіографічним романом, у якому Асєєв досить відверто описує реалії життя на Донбасі 90-х та 2000-х, у промисловому місті Макіївка. Бідність, алкоголізм батька, суцільний занепад навколо, дезорієнтація і постійні марні спроби вирватися з цієї чорної воронки токсичного середовища. Розповідь не залишить читача байдужим", - зазначив Казанський.

Замовити книгу та підтримати Стаса можна за цим посиланням.

Що відомо про Станіслава Асєєв та його літературну творчість

Магістр релігієзнавства за освітою, 34-річний Станіслав Володимирович Асєєв в минулому дописував з Донецька та Макіївки для провідних київських видань. Займався він цим після приходу туди російських окупантів навесні 2014 року. Попри використання псевдо та засоби конспірації його було викрито й 2017 року ув'язнено в коцтаборі на території колишнього донецького заводу "Ізоляція".

Після визволення з полону у 2019-му й переїзду до Києва, де він заснував "Фонд пошуку російських воєнних злочинців" (Justice Initiative Fund, JIF), написав книги "Ізоляція", за яку отримав Шевченківську премію, та "Світлий шлях": історія одного концтабору".

Перше видання роману "Мельхіоровий слон" мало місце 2015 року, адже ще до війни Асєєв писав прозові та поетичні твори. Наразі письменник його оновив - з врахуванням останнього пережитого ним досвіду.

Як рядовий піхотинець у складі 109-тої ("шахтарської") бригади Тероборони, де багато вихідців з Донецької та Луганської областей, виконує бойові завдання на Донеччині. У вільні хвилини Станіслав пише черговий роман.

"Робоча назва - "Pellegrino", "Паломник". Вона буде про мою мрію, яка з’явилася ще в полоні - добігти з Києва до Лісабона... Я збирався пробігти до Лісабона у 2023 році. Тепер спогади про те, як тренувався, переходять в книжку. Лісабон виглядає як якийсь Небесний Єрусалим - мета, що дуже-дуже далеко", - розповів письменник в інтерв'ю Суспільному, що вийшло 9 травня 2024 року.

На фронті Станіслав Асєєв користується позивним "Лісабон".

Теги:
Донецьк
журналісти
військові
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
територіальна оборона
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