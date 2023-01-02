Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"З лютого 2022 року відбулися 18 розмов президента України з африканськими лідерами, 9 з яких – уперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д’Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана)", - зазначили у відомстві.

"У жовтні Україну відвідав президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного співтовариства країн Західної Африки Умаро Ембало. Це стало першим офіційним візитом в Україну лідера держави Підсахарської Африки з 2004 року", - додали там.

У МЗС окремо виділили консолідацію підтримки африканських країн на рівні Генеральної Асамблеї ООН, коли жодна держава Африки не проголосувала проти резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" від 12 жовтня 2022 року.

У Кулеби нагадали також про президентську програму Grain From Ukraine, у межах якої африканські країни отримують українську агропродукцію. Відомство зазначило, що продовжить співпрацю з африканськими країнами й просування національних інтересів України.

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