Агентство Moody's підтверджує дефолт Росії
Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїми міжнародними облігаціями
Про це повідомляє Reuters з посиланням на кредитне агентство Moody's.
Кремльзвинуватив Захід у доведенні до штучного дефолту.
Низка власників облігацій заявила, що вони не отримали відсотки за прострочення платежу 27 червня після закінчення пільгового періоду.
Агентство Moody's заявило, що пропущена виплата є дефолтом.
"Вірогідні подальші дефолти щодо купонів", - пишуть аналітики.
- 27 червня агенство Bloomberg повідомило, що Росія зазнала дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті через введені Заходом санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.
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