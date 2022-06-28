Агентство Moody's підтверджує дефолт Росії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на кредитне агентство Moody's.

Кремльзвинуватив Захід у доведенні до штучного дефолту.

Низка власників облігацій заявила, що вони не отримали відсотки за прострочення платежу 27 червня після закінчення пільгового періоду.

Агентство Moody's заявило, що пропущена виплата є дефолтом.

"Вірогідні подальші дефолти щодо купонів", - пишуть аналітики.

27 червня агенство Bloomberg повідомило, що Росія зазнала дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті через введені Заходом санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.