"Агресія РФ проти України триває": жителів Херсонщини просять не розповсюджувати фото техніки ЗСУ
Військове командування закликає населення Херсонської області не вести фото- та відеозйомку техніки і об'єктів Збройних сил України під час проведення інтенсивних тренувань військових підрозділів у регіоні
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.
"Військові нагадують про відповідальність за ведення фото- і відеозйомки військової техніки, режимних військових об'єктів ЗСУ та розповсюдження інформації у соціальних мережах, а також спроби проникнення на їх територію", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА для підвищення обороноздатності ЗСУ та інші військові формування регулярно проводять навчання на території області. Під час цих тренувань використовуються усі наявні види озброєння, автомобільної, спеціальної техніки та авіації.
Військові просять жителів не розповсюджувати інформацію про ЗСУ, оскільки агресія РФ проти України триває. Також під час навчань у регіоні населення закликають зберігати спокій.
"Оскільки триває збройна агресія Росії проти України, і продовжує діяти особливий період, військове командування закликає населення області дотримуватись заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.
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