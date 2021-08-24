Airbnb забезпечить житлом 20 тис. біженців з Афганістану, - співзасновник сервісу

Про це у Twitter повідомив співзасновник сервісу Airbnb Брайан Ческі.



"Починаючи від сьогодні, Airbnb почне безкоштовно розселяти 20 тис. афганських біженців в усьому світі", - написав Ческі.



Він зазначив, аби організувати житло для біженців, Airbnb співпрацює з партнерами та громадськими організаціями для вирішення найгостріших проблем. Ческі закликав людей звертатися до нього, якщо вони готові прийняти сім'ю біженців.



Ческі наголосив, що переселення афганських біженців у США та інші країни є однією з найбільших гуманітарних криз сучасності. Він висловив сподівання, що приклад Airbnb надихне інших керівників бізнесу. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb