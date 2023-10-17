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Українці у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою, російська ПВК "Редут" вербує найманців, а Путін поїхав у Китай. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня

Андріана Стахів
17 жовтня, 2023 вiвторок
12:15
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань ситуація, у якій можуть опинитися українці у Великій Британії, коли закінчиться спонсорська програма, вербування російською ПВК "Редут" найманців, зокрема й колишніх "вагнерівців", а також поїздка Путіна у Китай

На це і не тільки звертали увагу світові ЗМІ станом на ранок 17 жовтня.

Українці у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою

Припинення фінансування програми Homes for Ukraine ("Оселі для України") у Великій Британії може призвести до того, що тисячі людей опиняться на вулиці, пише The Guardian. Спонсорські угоди для понад 130 тисяч українців, які приїхали до країни через російське вторгнення, закінчуються в березні наступного року.

"У міру того, як закінчуються спонсорські угоди, ризик бездомності, ймовірно, зростатиме", – цитують у виданні звіт Національного аудиторського офісу (НАО).

У межах програми вартістю 2,1 млрд фунтів стерлінгів, яка стартувала навесні 2022 року, заявки на прийом українських сімей подали майже 74 тисячі британських сімей. За прийом українців вони отримували 350 фунтів стерлінгів на місяць упродовж першого року та 500 фунтів стерлінгів на місяць – другого року. Проте за рік до завершення трирічних віз, які отримали біженці, ця програма може завершитись.

"Якщо спонсори не будуть готові приймати українців без цих виплат, українцям, які перебувають у цій програмі, знадобляться інші житлові рішення", – йдеться звіті НАО.

У грудні минулого року місцеві ради отримали 650 мільйонів фунтів стерлінгів для вирішення проблеми житла для українців. Але ці гроші мають бути витрачені до кінця березня 2024 року. Тож, НАО закликає міністрів забезпечити більшу визначеність щодо будь-якого майбутнього фінансування, щоб уникнути вимушеного перебування тисяч українців на вулиці.

За даними місцевої влади, станом на серпень 2023 року лише в Англії 4 890 українських родин були визнані бездомними або такими, що мають ризик стати бездомними. Це 8% від загальної кількості українських сімей, які отримали допомогу в рамках програми, і ця цифра, ймовірно, є заниженою, кажуть у НАО, оскільки третина рад не надала уряду дані про бездомність.

"Уряд незабаром повинен буде прийняти важливі рішення щодо майбутнього програми, зокрема, чи продовжувати візи понад три роки і чи продовжувати фінансування для місцевих органів влади та спонсорів, яке наразі закінчується до закінчення терміну дії віз. Він також повинен буде ретельно відстежувати ключові ризики, такі як безпека і загроза бездомності після закінчення спонсорської підтримки", – підкреслює голова НАО Гарет Девіс.

Разом із тим, на думку голови комітету з питань державних рахунків парламенту Великої Британії Мег Гіллер, уряд також повинен швидко прийняти рішення про продовження віз, щоб дати українцям впевненість у своєму майбутньому, на яку вони заслуговують

На фото люди, які прибули у аеропорт Дубліна

Фото: dublinairport.com

Російська ПВК "Редут" вербує найманців на війну в Україні

Російська приватна військова компанія "Редут" вербує найманців, зокрема колишніх бійців "Вагнера", під виглядом "добровольців", повідомляє Politico, посилаючись на британську розвідку.

Військова розвідка Росії, ГРУ, ймовірно, фінансує і контролює діяльність групи. І, як зазначають у британській розвідці, "Редут" бере участь у бойових діях в Донецькій, Харківській, Київській і Луганській областях України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Існує реальна можливість того, що практика російського міністерства оборони щодо набору через "добровольчі" підрозділи сприяла тому, що Росія уникнула подальшої непопулярної мобілізації", – цитує медіа розвідку Великої Британії.

"Редут" був створений у 2008 році пов'язаним з Путіним олігархом і колишнім агентом КДБ Геннадієм Тимченком для захисту своєї газової імперії, згідно зі свідченнями колишнього високопоставленого офіцера російської армії і оперативника "Вагнера".

Ця група стала відомою після заколоту, організованого ватажком "Вагнера" Євгеном Пригожиним у червні. Ймовірно, за даними розвідки, вона налічує близько 7 тисяч осіб. У Politico ставлять питання, чи стане вона "новим Вагнером".

Путін поїхав із візитом до Китаю

Путін поїхав на зустріч із Сі Цзіньпінем під час у той час, пише The Washigton Post, коли лідери двох країн стикаються з кризами, які вони самі ж і створили: руйнівна війна Росії проти України та економічні проблеми Китаю, які підірвали довіру до керівництва Сі Цзіньпіна. 

"Але їхня зустріч на третьому китайському саміті – це також можливість продемонструвати їхній союз і партнерство проти Сполучених Штатів та інших західних країн у момент глобальних потрясінь. У той час як західні лідери твердо підтримують Ізраїль, Росія і Китай ретельно уникають називати теракт, здійснений ХАМАС 7 жовтня, в результаті якого загинуло понад 1400 ізраїльтян, тероризмом", – наголошують у виданні.

Фото: Getty Images

Як зазначає WP, для Путіна, щораз більше ізольованого і заплямованого війною в Україні, поїздка до Пекіна є ключовим моментом для створення іміджу лідера з впливовими друзями, хоча його все частіше сприймають як молодшого партнера, залежного від прихильності Сі.

У Путіна в буквальному сенсі є дуже мало інших місць, куди він може поїхати. Поїздки російського президента обмежені ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у зв'язку з імовірними воєнними злочинами, а поїздка цього тижня – лише другий його візит за кордон з моменту пред'явлення звинувачень у березні, після поїздки минулого тижня до столиці Киргизстану Бішкеку.

У виданні також нагадують, що остерігаючись західних санкцій, Китай намагається уникати мовчазної підтримки війни Росії проти України, позиціонуючи себе як потенційного миротворця і оприлюднивши низку принципів, які закликають до миру в Україні. Але китайський план залишив головні питання без уваги і, як і передбачалося, не отримав жодної підтримки.

"Тим часом Путін та інші високопосадовці висунули Росію як потенційного мирного посередника на Близькому Сході - роль, яка виглядає дещо надуманою як через постійні бомбардування Росією мирного населення України, так і через нещодавню неспроможність російських миротворців підтримати перемир'я між Азербайджаном і Вірменією у спірному регіоні Нагірного Карабаху", – пише WP.

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