Акції Сбербанку впали на 7% після відмови установи сплачувати дивіденди
Акціонери підсанкційного Сбербанку підтримали рекомендацію наглядової ради не виплачувати дивіденди за підсумками минулого 2021 року. Востаннє така подія відбулася у 2000 році
Про це інформує Економічна Правда з посиланням на офіційну заяву російського банку.
Зазначається, що 21 травня 2022 уряд РФ доручив російському мінфіну не передбачати виплату дивідендів за 2021 рік на прості та привілейовані акції Сбербанку.
Пізніше наглядова рада банку рекомендувала не виплачувати дивіденди та не розподіляти чистий прибуток. Також, як передає Економічна правда, Центробанк рекомендував банкам до кінця 2022 року не виплачувати дивіденди та бонуси.
Таким чином, акції Сбербанку почали стрімке падіння одразу після цього і знизилися майже на 7%, про що свідчать дані Мосбіржі.
- Нагадаємо, згідно із шостим пакетом санкцій проти Росії, найбільший банк Російської Федерації Сбербанк було відключено від системи SWIFT
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.38
Купівля 34.38Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе