Про це інформує Економічна Правда з посиланням на офіційну заяву російського банку.



Зазначається, що 21 травня 2022 уряд РФ доручив російському мінфіну не передбачати виплату дивідендів за 2021 рік на прості та привілейовані акції Сбербанку.



Пізніше наглядова рада банку рекомендувала не виплачувати дивіденди та не розподіляти чистий прибуток. Також, як передає Економічна правда, Центробанк рекомендував банкам до кінця 2022 року не виплачувати дивіденди та бонуси.



Таким чином, акції Сбербанку почали стрімке падіння одразу після цього і знизилися майже на 7%, про що свідчать дані Мосбіржі.

Нагадаємо, згідно із шостим пакетом санкцій проти Росії, найбільший банк Російської Федерації Сбербанк було відключено від системи SWIFT

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