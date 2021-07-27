Альтернатива - щотижневий тест: у Каліфорнії запровадять обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для держслужбовців і медпрацівників
Влада американського штату Каліфорнія вирішили вимагати від держслужбовців і медичних працівників свідоцтво вакцинації від COVID-19, або щотижня проходити тестування
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на АР.
"Індивідуальний вибір не вакцинуватися впливає значним, руйнівним і смертельним чином", - заявив губернатор штату Гевін Ньюсом.
Він додав, що штат "не зупиниться на державних службовцях". Правило почне діяти з серпня.
У Каліфорнії проживає не менше 238 тис. службовців і як мінімум 2 млн працівників охорони здоров'я.
62% жителів штату повністю вакциновані, але рівні захворюваності і госпіталізацій в Каліфорнії ростуть, на штам "дельта" припадає близько 80% виявлених випадків.
У штаті діє вимога носити маску на робочому місці, якщо людина не вакцинована.
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