Американський адмірал пояснив, чому війна в Україні стане для Путіна "особистим В'єтнамом"
Адмірал зі США Джеймс Ставрідіс заявив, що війна в Україні закінчиться для російського диктатора Володимира Путіна ганебною поразкою
Про це Ставрідіс написав у колонці для Time.
За його словами, наразі Росія перебуває в Україні у гіршому становищі, ніж США під час війни у В'єтнамі.
"Те, що мало стати блискавичною перемогою, обернулось в’язкою, складною та негарною війною із поразкою в кінці. От тільки Росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись Штати. Місцеве населення у В’єтнамі нерідко вітало американців, в Україні Росію ненавидять", - зазначив Ставрідіс.
Він наголосив, що Україні постачають зброю десятки країн, а комуністичному Вʼєтконгу допомагав здебільшого один СРСР.
"Радянський Союз був не надто багатим, тоді як партнери України - найбагатші країни світу, тож для них підтримка Києва не є великим фінансовим тягарем. Усе це є передумовами для того, що й для Путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою - тільки швидше, ніж це було для США у В’єтнамі", - констатував Ставрідіс.
- 11 червня американський генерал Веслі Кларк висловив сподівання, що США зможуть надати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS.
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