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Американський адмірал пояснив, чому війна в Україні стане для Путіна "особистим В'єтнамом"

11 червня, 2022 субота
08:42
Світ путін

Адмірал зі США Джеймс Ставрідіс заявив, що війна в Україні закінчиться для російського диктатора Володимира Путіна ганебною поразкою

Про це Ставрідіс написав у колонці для Time.  

За його словами, наразі Росія перебуває в Україні у гіршому становищі, ніж США під час війни у В'єтнамі. 

"Те, що мало стати блискавичною перемогою, обернулось в’язкою, складною та негарною війною із поразкою в кінці. От тільки Росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись Штати. Місцеве населення у В’єтнамі нерідко вітало американців, в Україні Росію ненавидять", - зазначив Ставрідіс.  

Він наголосив, що Україні постачають зброю десятки країн, а комуністичному Вʼєтконгу допомагав здебільшого один СРСР. 

"Радянський Союз був не надто багатим, тоді як партнери України - найбагатші країни світу, тож для них підтримка Києва не є великим фінансовим тягарем. Усе це є передумовами для того, що й для Путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою - тільки швидше, ніж це було для США у В’єтнамі", - констатував Ставрідіс.   

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Росія
Володимир Путін
Адмірал
війна з Росією
США
В'єтнам
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