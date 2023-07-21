Американський естрадний співак Тоні Беннетт помер у 96 років
У п'ятницю, 21 липня, помер 96-річний американський співак Тоні Беннетт, який виступав у жанрі поп та джаз музики. У 2016 році йому діагностували хворобу Альцгеймера
Про це повідомляє The New York Times та The Guardian.
Зазначається, співаку у 2016 році діагностували хворобу Альцгеймера. Попри це виконавець продовжував виступати та записуватись аж до 2021 року. Його останній публічний виступ відбувся в серпні 2021 року на шоу під назвою "Останній раз" в Radio City Music Hall, де він з'явився разом з Леді Гагою.
Тоні Беннетт народився 1926 року в Нью-Йорку в родині емігрантів з Італії. У юності він здобув популярність як співаючий офіціант і заробляв гроші для своєї сім'ї, аж поки не почав навчатися в нью-йоркській Школі промислового мистецтва.
У 1962 році він зазнав величезного успіху завдяки видатному концерту в Карнегі-Холлі та випуску своєї неперевершеної пісні під назвою "I Left My Heart in San Francisco". Цей момент увіковічнив його славу і став вершиною його кар'єри.
Свої перші дві премії "Греммі" він отримав за пісню "San Francisco" у 1963 році, а останню - за альбом "Love for Sale" з Леді Гагою у 2021 році. Усього їх було 20, у тому числі у 2001 році премія за життєві досягнення. За деякими оцінками, він продав понад 60 мільйонів платівок.
- У середу, 12 липня, у Франції помер видатний чеський і французький письменник Мілан Кундера. Йому було 94 роки.
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