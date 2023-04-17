Про це у коментарі "Еспресо" заявив аналітик аграрного ринку Андрій Ярмак, коментуючи рішення польського уряду призупинити ввезення зерна з України.

"Коли говорять "зерно", то зовсім не зрозуміло про що йдеться. Адже є фуражні зернові, які йдуть на корми, і продовольчі, які йдуть на виробництво харчових продуктів для людей. Україна експортує переважно кормові зернові культури, є найбільшим регіональним експортером (більші експортери є тільки у Північній та Південній Америках) і не настільки впливова в галузі продовольчого зерна, – каже Андрій Ярмак. – Тому найперше варто зауважити значний вплив України на галузь кормів світу і на тваринництво. До речі, Польща, яка є потужним гравцем саме на ринку тваринництва, коштом дешевих кормів з України тільки виграє, адже вона таким чином створює додану вартість через молоко та м'ясо. Відповідно, заборона на імпорт зерна з України – це прямий постріл собі в ногу. Це втрачені прибутки у тваринників і втрачені податки для Польської держави".

Основний аргумент польських фермерів, які вимагали заборони імпорту зернових з України, – стрімке падіння цін внутрішньому ринку, через що польські аграрії змушені продавати своє зерно ледь не за безцінь.

"Насправді не українське зерно обвалило ціни на польському ринку. Ринок зерна глобалізований. Якщо подивитись продовольчі індекси FAO (продовольча та сільськогосподарська організація ООН), то там багато місяців йде падіння цін. Чому падають ціни? Бо світова економіка знаходиться де-факто в стагнації, якщо не сказати в кризі, – каже Андрій Ярмак. – Падіння реальних доходів населення при збільшенні витрат, змушує людей заощаджувати. Це призводить до зниження попиту, в першу чергу, на м'ясо та молоко, а значить, і на корми для тварин, а значить, і на зерно".

Починаючи з лютого цього року польські фермери неодноразово блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони заявляли, що українське зерно, яке мало б йти територією Польщі лише транзитом, потрапляє на польський ринок, через що ціни різко впали.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі.

15 квітня, офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі, в тому числі заборона стосується транзиту.



