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Андре Тан створив лімітовану ART-колекцію одягу "ICARIA" для фешн-лінійки Atelier

9 грудня, 2021 четвер
18:35
Суспільство

Після дворічної перерви Андре Тан повернувся до роботи над своєю лінією Atelier. Напередодні Паризького тижня високої моди, український дизайнер презентував нову колекцію FW 2021-22 під назвою "ICARIA"

Основною метою колекції є привернення уваги до питань переробки відходів, що наразі є важливим завданням для усіх виробничих галузей, а також є невід’ємною частиною роботи будь-якого відповідального бізнесу. 

Назва "ICARIA" відсилає до античного міфу про геніального скульптора Дедаля та його сина Ікара. Щоб втекти з острова Крит, Дедал зробив для себе та сина величезні крила, скріплені воском. Будучи вже далеко від острова, Ікар настільки захопився польотом, що забув настанови батька і наблизився до яскравого сонця. Віск на крилах розтанув, пір'я розлетілося й Ікар упав у море. 

"Вибираючи темою колекції міф про Ікара, я розумів, що основним матеріалом має стати пір'я. Воно використано не тільки, як декор, але і як екологічно чистий наповнювач. І щоб зробити цю історію максимально sustainable, ми вирішили звернутися по витратний матеріал до компанії, для якої перо є невід'ємною частиною виробничого процесу, але не основним продуктом. Так партнером цього арт-експерименту став бренд компанії МХП – "Наша Ряба", – каже Андре.





Кожен з образів ART-колекції символізує той чи інший фрагмент історії та нагадує скоріше роботи у музеї сучасного мистецтва, аніж одягу у звичайному розумінні. Окремої уваги заслуговують матеріали. Наслідуючи глобальний тренд на сталий розвиток, дизайнер використав у колекції тканини з переробленого пластику та пухове натуральне наповнення. 

"ECO-fashion — один із найперспективніших трендів нашого часу. Бездумне споживання застаріло — фешн-індустрія XXI століття прагне бути екологічною. Грамотна переробка сміття та відходів — прагнення до новизни із турботою про благополуччя планети. Тому з’явилась ідея створити колекцію одягу «ICARIA», щоб привернути увагу нашого споживача до питань переробки матеріалів та відходів, що дуже важливі не лише у фешн-сфері, а й у всіх галузях життєдіяльності людини", - стверджує Андре Тан.

У межах проєкту було розроблено ART-колекцію, яка була представлена у Києві 8 грудня на закритому показі у галереї "D12". 

Також у ART-колекції з лінійки Atelier створена демократична версія, яку кожен охочий зможе придбати у фірмових магазинах Andre Tan. До неї увійшли: прозорий пуховий жилет, худі, сумка-шопер та кепка. Колекція поступить у продаж до магазинів Andre Tan по всій Україні, а також буде доступна і для замовлення онлайн вже з 18 грудня на сайті: andretan.ua. 

А всі зацікавлені зможуть подивитися на ART-колекцію з 11 грудня у ТРЦ "LAVINA MALL", де буде працювати виставка для усіх охочих.

ТАН
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