Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Андрій Іллєнко: Все має йти згідно з планами до того, щоби орків знищити
Інтерв’ю

Андрій Іллєнко: Все має йти згідно з планами до того, щоби орків знищити

Артем Лагутенко
23 липня, 2023 неділя
16:30
Статті на фото: Андрій Іллєнко

Лейтенант батальйону "Свобода", у цивільному житті політик Андрій Іллєнко в розмові з Еспресо розповів про перспективи українського контрнаступу, свій батальйон, "м'ясні штурми" вагнерівців та трофейні автозаки росіян

5 липня 2022 року 36-річний заступник голови Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Андрій Іллєнко вступив у лави Нацгвардії України. Наразі воює у батальйоні "Свобода" бригади "Рубіж". На Донеччині з ним поспілкувався кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

Розкажіть, будь ласка, про батальйон та ситуацію на передовій.

Батальйон має дуже багату бойову історію. Він починався з самого початку повномасштабного вторгнення як суто добровольчий підрозділ. Тобто він формувався на початку на основі нашої партійної організації "Свободи" в місті Києві. З активістів, з прихильників. Потім до нас почали долучатися уже дуже багато людей просто буквально з вулиці. Знайомих і так далі. І батальйон - тоді ще у форматі добровольчого формування територіальної громади - брав участь в обороні Києва, у боях в Ірпені, в боях на Баришівському напрямку на лівому березі. У звільненні Бучі та Гостомеля і так далі. Після того як оборона Києва завершилася, після того як москалів відігнали від Києва, батальйон став частиною Нацгвардії, а саме 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж", і вирушив на бойову роботу в Рубіжне - місто Рубіжне Луганської області, де пройшов надзвичайно важкі бої. Потім були так само надзвичайно важкі бої у Сєверодонецьку, у Лисичанську. Потім була якраз минулого літа, у другій половині літа, надзвичайно важка бойова кампанія в населеному пункті Зайцеве Бахмутського району.

Зараз ініціатива на цьому напрямку за українськими силами. І, власне, все має згідно з планами іти до того, щоби орків знищити. Але не будемо забігати наперед, тому що це війна, це важка війна. І я не люблю давати якісь попередні прогнози, якось завищувати очікування і так далі. На тому напрямку, де стоїть наш батальйон, дуже важкі бої. І було декілька раз спроби якраз ворожого наступу на наші позиції з використанням танків, з використанням іншої броньованої техніки, авіації, гелікоптерів. Я про артилерію всіх видів взагалі мовчу. Це само собою зрозуміло. Але хлопці втримали позиції, хлопці знищили ворожу бойову техніку. Не дали ворогу просунутися.

Зараз от ми знаходимося, хлопці, які безпосередньо зараз вийшли з бойових, з лінії фронту, відбувається певна внутрішня ротація. І ті хлопці, які відпрацювали, вони зараз знаходяться в резерві. І навіть тут, знаходячись у резерві, недалеко від лінії фронту, продовжують проходити навчання, тренування, удосконалення своїх навичок. І готові в будь-який момент заступити на безпосереднє виконання бойових задач на лінію фронту.

Пане Андрію, з огляду на той напрям, де ваші хлопці стоять, я так розумію, що вам доводилося зіштовхуватися з ворожими підрозділами не тільки регулярної армії РФ. Але це напевно були й "Вагнер", і терористи "ДНР", "ЛНР". Чи можете Ви якось диференціювати ефективність цих ворожих з’єднань?

"Вагнер" - так. Тому що "Вагнер" - це була якраз основна сила на Бахмутському напрямку, коли ми працювали взимку цього року і минулого. Ну що сказати про "Вагнер"? "Вагнер" добився, треба це визнати, певної ефективності завдяки двом речам. Перша: людожерській внутрішній політиці, скажімо так. Тобто там реально йдуть розстріли за будь-яку незгоду. Розстріли за невиконання наказу, розстріли за будь-що. І це в їхній російській системі координат працює. Тобто вони реально йдуть в атаку, бо вони розуміють, що тільки він рипнеться, його одразу застрелять. Тобто це такі суперрепресії. І по-друге, це абсолютна байдужість до втрат. Тобто я розумію, що і в регулярній російській армії в принципі всім плювати на втрати. Але все-таки там є мінімальне розуміння, що можуть напевно покарати командира, якщо у нього якісь аномальні втрати. По їхнім міркам. Або, умовно кажучи, буде хтось питати за цих солдат. Є якісь родичі, які будуть порушувати питання, де вони, що вони й так далі. А з точки зору "Вагнера", їм плювати взагалі. Вони набирали зеків, вони їх гнали у ці "м’ясні штурми". Вони там десятками тисяч лягали. І їм було абсолютно байдуже. Так, у них там не тільки зеки. У них там є і найманці професійні, якщо так можна сказати. Але вони йшли у другій, третій хвилі. Тобто перша хвиля — це завжди були оці "м’ясні штурми" зеками. А стосовно деенерівців, еленерівців, їх використовує російське командування як гарматне м’ясо. Як абсолютне гарматне м’ясо. Тобто вони всіх використовують як гарматне м’ясо, але їх особливо. Тобто їм їх не жаль взагалі.

Поки Захід вирішував, скільки й коли нам дати допомоги, росіяни вибудовували кілька ліній оборони та все заміновували. Міг би західний світ нам дати допомогу раніше і чи допомогло б це нам сьогодні із контрнаступом?

Та безумовно. І насправді почнімо з того, якщо ми беремо 1990-ті й 2000-ні роки, то Україна роззброювалась. Ми віддали ядерну зброю, ми віддали дуже багато іншої зброї. Ми знищили власну стратегічну авіацію. І дуже багато інших видів озброєння, які власне дуже нам би зараз знадобилися. І в тому числі давайте не будемо лукавити, і Захід теж це підтримував, це роззброювання. Тому вони нам частково винні, насправді. І якби звичайно допомагали нам з 2014 року так, як хоча б допомагають зараз, то я думаю, все б пішло зовсім по-іншому. І війна з 2014 року йшла б зовсім по-іншому. Але не будемо заходити у дебрі. Зрештою, давайте не будемо забувати, що й у нас було багато проблем. І у нас були президентами різні люди такі, як Янукович, які продавали Україну москалям. І так далі. Наша політика призводила до того, що ми втрачали боєздатність, обороноздатність. І тут нема на кого "пєнять". Тут винні власне ті люди, які в Україні обіймали посади та приймали ці рішення. А якщо говорити про сьогоднішній день, звичайно хотілося б, щоби нам не дозовано давали цю допомогу. А давали одразу і в тих кількостях, які потрібно. Але знову ж таки, я розумію, наскільки це складний політичний процес. Я розумію, що наша дипломатія працює і робить все можливе для того, щоби добиватися цих поставок. І звичайно, якби у нас ті ж самі F-16, наприклад були з самого початку повномасштабного вторгнення, я вже не говорю про 14-ий рік, то сьогодні було б набагато легше пробивати ворожу оборону.

Особливо після Харківського контрнаступу, одним з основних постачальників зброї в Україну стала Російська Федерація, залишивши надзвичайно велику кількість боєприпасів і техніки. Чи це ще є, наприклад, у вашого батальйону і чи ви використовуєте тепер це проти росіян?

Звичайно. Є трофейна техніка, є трофейні боєприпаси. Є трофейна зброя. Це нормально абсолютно. І це все працює сьогодні на українську перемогу. Теж треба розуміти, що, скажімо так, дійсно це парадоксально звучить, найбільше поставок зброї для української армії в такий дивний спосіб зробила Російська Федерація. Був навіть трофейний такий автозак. Реально. Коли оця росгвардія наступала на Київ, вони ж їхали на автозаках реально. І в автозаках лежали оці щити, дубинки, парадна форма. Тобто вони реально думали, що вони приїдуть в Київ, дубинками всіх розженуть, посадять в автозаки, а потім будуть парад на Хрещатику робити в парадній формі. Так вот один із цих автозаків напевно досі використовується в інтересах української армії.

Новини
Україна
Свобода
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
Військові новини
Читайте також:
окупанти
22 липня, 2023 субота
Окупанти ночами перевозять важку військову техніку через Мелітополь, - Федоров
Антон Черепенников
22 липня, 2023 субота
У Москві помер 40-річний підприємець, що виготовляв техніку для спецслужб і космонавтики РФ
Ryanair
22 липня, 2023 субота
Ryanair до кінця року може відновити польоти з Києва та Львова
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 липня
17:25
Оновлено
обстріл Одеси
Вночі по Одесі вдарило 10 російських ракет: є загиблий, 22 поранених, 44 будівлі зруйновано чи пошкоджено
17:21
Ексклюзив
На фото 45 захисників "Азовсталі"
У ГУР пояснили, чому не озвучують статистику щодо військовополонених
17:18
Зеленський
Україні потрібен повноцінний повітряний щит, - Зеленський
17:05
електроенергія
Розвідка РФ намагається визначити критичні енергетичні об'єкти України, - ГУР
17:02
Італія
Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі
16:44
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Дуже великий відсоток росіян хоче продовження війни. Триває прихована мобілізація, - ГУР
16:06
OPINION
Олексій Панич
Що я б сказав Папі Франциску
16:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціни на долар та євро 23 липня
15:25
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
В зоні активних бойових дій військові отримали аптечки із неякісними китайськими турнікетами, - волонтерка Корчинська
15:02
Папа Римський Франциск
Папа Римський пропонує зустрітися із Гундяєвим, - росЗМІ
14:56
Додаток ChatGPT для Android стане доступним вже наступного тижня
14:33
ПВК Вагнера
До Білорусі прибула десята колона вагнерівців, - Білоруський Гаюн
14:10
Маріуполь
Росіяни заселяють окуповані території сім'ями своїх будівельників та чиновників
14:01
OPINION
Лариса Волошина
У світі із потуги залишилися тільки ми
13:58
обстріл Одеси
Міноборони РФ заявило, що руйнування собору в Одесі спричинила ракета української ППО: ЦПД спростував фейк
13:34
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із вісьмома "калібрами"
13:23
У Часовому Яру росіяни знищили Палац культури
У Часовому Яру росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу
13:16
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
"Вияв сатанинської злоби": митрополит Епіфаній прокоментував обстріл Одеси Росією
13:09
лукашенко, путін
Лукашенко сказав Путіну, що вагнерівці просяться на "екскурсію до Варшави"
13:08
Андрій Єрмак
В Офісі президента назвали 5 кроків, як має реагувати світ на російський терор
12:55
пожежа
За добу Росія обстріляла 10 областей України: 38 поранених, 9 загиблих. Ситуація в регіонах
12:32
У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка
У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка, - ЗМІ
12:16
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Розблокування "зернового коридору": Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО
12:03
OPINION
Тарас Шамайда
Простіше розповідати, що якась там культурка — не на часі
11:51
Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою
Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою
11:19
Китай
Китай відновить 15-денний безвізовий режим для громадян Сінгапуру та Бурнею
11:17
Ексклюзив
колаборант Луганщина Сватове
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
11:02
медичний канабіс
Медичний канабіс – не марихуана, та як закон про його легалізацію може нашкодити тим, хто вирощує коноплі
10:47
Ексклюзив
ЗСУ
Лише на 35% лінії фронту ведуться прямі стрілкові бої, - боєць ЗСУ Ієвлєв
10:46
Бразилія повінь
Канада потерпає від повені: 4 людини вважаються зниклими безвісти
10:21
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: За Одесу російським терористам обовʼязково буде відповідь
10:17
окупанти
Росіяни хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, - розвідка Британії
10:06
Ексклюзив
F-16
Навіть група експілотів F-16 потребує навчання і підготовки, щоб використовувати літак в умовах війни в Україні, - пілот з США
10:00
OPINION
Карл Волох
Демонстративний патріотизм "зелених" є ситуативним
09:56
Олексій Данілов
Данілов назвав головну мету російських ракетних атак на Одесу
09:44
Twitter
У Twitter буде новий логотип
09:30
збита ракета, Київ 9 травня
Сили ППО на Одещині знищили 9 російських ракет
08:47
Окупанти
Маленькі села на Луганщині, окуповані росіянами, поступово вмирають, - ОВА
08:32
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Греції вирують масштабні лісові пожежі: евакуювали тисячі людей
08:14
Інфографіка
Втрати окупантів
Росія втратила за добу в Україні 630 військових, 11 танків та 3 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV