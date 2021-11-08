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Англомовна газета Kyiv Post призупиняє роботу: звільнено всю редакцію, колектив вважає це помстою власника

8 листопада, 2021 понедiлок
19:42
Суспільство

Власник англомовної газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання з 8 листопада "на короткий час" припиняє свою роботу

Про це йдеться на сайті Kyiv Post. 

"Одного разу ми сподіваємося ще раз відкрити газету більше і краще. Дякую всій команді Kyiv Post і Брайану Боннеру (головному редактору) за його службу Україні та незалежній журналістиці за останні 25 років", - сказав Ківан.

Згідно з повідомленням, головний редактор Kyiv Post Брайан Боннер піде у відставку після закриття газети та збереження її архівів. 

У коментарі НВ.Бізнес Ківан розповів, що до кінця року видання планують перезапустити чотирма мовами - українською, російською, англійською та арабською.

Водночас журналістка Kyiv Post Анна Миронюк заявила, що колектив видання звільнили без попередження та назвала це "розплатою" з боку власника Аднана Ківана за "спробу колективу зберегти незалежність Kyiv Post".

"Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено. Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції. Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів", - написала Миронюк.

Журналістка закликала читачів, рекламодавців, представникців бізнесу, дипломатів і міжнародні організації підримати журналістів видання.

"Для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років. Ми були зразком високих професійних та етичних журналістських стандартів. Саме тому кожен президент та кожен уряд намагалися чинити тиск на Kyiv Post. Та попри це жоден власник не закривав газету. Аднан Ківан і сам обіцяв зберегти незалежність видання, коли купував його у 2018. "Я високо ціную роботу журналістів Kyiv Post та збираюсь зберегти редакційну незалежність" - сказав тоді Ківан. Сьогодні ми запропонували йому продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Він не погодився. Ми закликаємо наших читачів, рекламодавців, бізнесменів, дипломатів, міжнародні організації та всіх, хто обстоює принципи незалежної журналістики, підтримати нас", - підсумувала Миронюк. 

Довідка: Kyiv Post - найстаріша англомовна газета країни. Її заснував американець Джед Санден 18 жовтня 1995 року у Києві. Газета вийшла в Інтернеті у 2002 році. Матеріали видання стосуються теми політики, бізнесу та культури.

  • Нагадаємо, у жовтні Браян Боннер повідомив "Детектору медіа", що Kyiv Post запускатиме україномовний проєкт з такою ж назвою. Про припинення публікації англомовної версії і про запуск арабською не йшлося.
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