"Аполітичні й поза релігією": видавник книг про війну поскаржився на недопуск до участі у фестивалі "Зелена хвиля"

Про це йдеться у заяві видавництва на Facebook.



Там навели цитату менеджерки фестивалю, у якій вона каже, що на події "немає літератури воєнного спрямування".



За словами видавництва, менеджерка зазначила, що фестиваль не хоче провокувати конфлікти і вони аполтичні та поза релігією.



"Ми не впевнені, що подія, яка свідомо ігнорує сім років війни у нашій країні та всього з цим пов'язаного, зокрема, потужного пласту військової літератури, може називатися культурною, адже величезна складова цієї культури залишається за бортом", - йдеться у заяві.



На сторінці фестивалю відреагували на заяву, заявивши, що провели службове розслідування.



"Вчора відбулася телефонна розмова між представником "Білки" та однією з наших менеджерок, яка відповідає за технічні напрямки на книжковому ярмарку. І - так, наша менеджерка в тій розмові сказала, що нібито цього року на фестивалі акцент на розважальну програму, а книги про війну та інші складні проблеми навряд чи користуватимуться попитом, тож, мовляв, краще приїжджайте наступного року", - заявили організатори.



Фестиваль визнає, що менеджерка сказала "щось недолуге" і вона не вирішує питання участі у події.



"Письмової відмови "Білка" від оргкомітету не отримувала, а всі комунікації фестивалю йдуть виключно через пошту та месенджери. Підкреслюємо: з боку фестивалю офіційно не було і не може бути відмови з такого приводу". - йдеться у заяві.



Організатори попросили вибачення у видавця і запросили їх до участі.





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