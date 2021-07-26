Apple у майбутньому додасть Face ID практично на усі свої пристрої, - Bloomberg
Apple додасть Face ID в Mac в найближчі "кілька років"
Про це повідомляє Bloomberg.
"Цього не станеться в цьому році, але готовий посперечатися, що Face ID на Mac з'явиться в найближчі кілька років. Я очікую, що всі iPhone і iPad також перейдуть на Face ID протягом цього періоду часу. Датчик розпізнавання осіб дає Apple дві основні функції: безпека і доповнена реальність. Touch ID, зручніше це чи ні, забезпечує тільки перше", - зазначив журналіст Марк Гурман.
Функція розблокування за допомогою Face ID доступна на iPhone (крім бюджетної SE) і iPad (крім бюджетної версії Air). У найближчому майбутньому компанія має намір додати функцію розблокування на комп'ютери Mac.
У бюджетних гаджетах iPhone SE і iPad Air зараз встановлена функція розблокування за відбитком пальця Touch ID.
В Bloomberg додали, що Apple не виключає впровадження розблокування за допомогою Face ID в ці пристрої, хоча і Touch ID є "дешевшою" альтернативою з високим рівнем безпеки.
Повідомляється, що флагманські моделі iPhone і iPad будуть відрізнятися від недорогих пристроїв наявністю підекранної камери, яка дозволить відмовитися від вирізу в екрані.
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