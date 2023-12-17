Армія зразка НАТО: де українські воїни навчаються за кордоном

Еспресо розповість, як українські військовослужбовці проходять навчання за межами нашої країни та чому це є важливо.

Про що у статті:

Навчання українських військових за стандартами НАТО до 24 лютого;

У яких країнах вчаться воїни ЗСУ після 24 лютого;

Країни ЄС за рік навчили понад 34 тис. українських військових;

Велика Британія провела інструктаж для понад 30 тис. українських воїнів;

Польща щомісяця може одночасно навчати два батальйони ЗСУ;

Німеччина – лідер в ЄС по навчанню українських військових – близько 10 тис. військових;

Французи допомогли навчити близько 7 тис. військових і хочуть залучати для цього приватні компанії;

В Іспанії 4 тис. українських солдатів пройшли курси;

Чехи навчили 4 тис. українських військових;

США провели інструктаж для близько 20 тис. українських воїнів.

Навчання українських військових за стандартами НАТО до 24 лютого

Фото: Генштаб ЗСУ

До повномасштабної війни з РФ українські воїни регулярно проходили різні навчальні програми як за кордоном, так і в Україні за участі інструкторів НАТО. Особливо ця співпраця посилилася після незаконної анексії Росією Криму та початку військової агресії на сході України.

Найперше варто виокремити операцію "Orbital", яку започаткували Збройні сили Великої Британії в координації зі Збройними силами України. Британські інструктори з 2014 по 2022 рік успішно навчили понад 22 тис. українських військовослужбовців різним навичкам, щоб допомогти їм у захисті територіальної цілісності країни. Влітку 2022 року навчання були перенесені на територію Великої Британії і до британських інструкторів долучилися військові з Нової Зеландії, Нідерландів, Канади та інших країн.

Натомість операцією "Unifier" займалися Збройні сили Канади. До повномасштабної війни ця операція була частиною багатонаціональної спільної комісії за участю США, Великої Британії, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії, спрямованої на реформування української армії. Канада надавала близько 200 своїх солдатів, які проходили ротацію кожні 6 місяців і жили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Львівщина). На кінець 2018 року, понад 10 тис. українських солдатів пройшли навчання під час цієї операції Збройних сил Канади.

Також відбулися різні навчальні програми від США, Литви, Латвії та Естонії. До того ж, ЗСУ регулярно проводили спільні навчальні маневри, наприклад, морські "Sea Breeze", сухопутні "Rapid Trident" (переважно на Яворівському військовому полігоні) в рамках програми "Партнерство заради миру" за участю військовослужбовців країн НАТО, та декілька інших більш фахових проєктів (наприклад, DEEP, який спрямований на підвищення сумісності освіти українських воїнів з НАТО, за 10 років 12 тис. українських військових, переважно педагогів, пройшли відповідні теоретичні курси).

Тобто, загалом кажучи, ЗСУ чітко взяли курс на вдосконалення армії до стандартів НАТО, щоб одного дня таки стати членом Альянсу, як це кілька років тому було затверджено у Конституції України щодо курсу на євроатлантичну інтеграцію. Тому й українські військові були задіяні у навчальних програмах НАТО.

У яких країнах навчаються воїни ЗСУ після 24 лютого

Фото: armyinform

З початком повномасштабної війни гостро постало питання у розширенні всіх наявних та створенні нових навчальних програм для українських солдат. Адже попри військову допомогу, світ відмовився надсилати свої війська на допомогу ЗСУ у протистоянні з російськими окупантами, побоюючись, що це може спровокувати РФ розпочати ядерну війну з країнами НАТО. Це означає, що у плані військових – українці можуть покластися лише на самих себе. Тому для новоприбулих добровольців чи планово мобілізованих, так і для військових зі стажем, які опановують новітню техніку – союзники України відкрили свої полігони для навчання українських захисників.

Відзначимо, що під час воєнного стану можуть мобілізувати будь-якого з військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років як із воєнним досвідом, так і без нього. Однак на фронт потрапляють люди з бойовим досвідом або ті, хто служив раніше. Мобілізованих без досвіду відправляють до учбових частин, де вони від 1 до 3 місяців вивчають основи солдатського мистецтва. Крім українських військових баз, мобілізованих з літа минулого року почали також масово направляти на навчання і за кордон.

Основні країни, де навчаються наші військові: Велика Британія, Німеччина, Польща, США, Франція, Іспанія, Чехія. Про навчання в яких розповімо докладніше. Однак насправді список країн, де наші воїни пройшли і досі можуть проходити відповідні курси включає три десятки держав (ексголова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі на початку літа цього року заявив про 33 країни на трьох континентах, але у кінці осені мовилося вже про 32 країни). Майже у всіх країнах-членах ЄС українські військові в більшій чи меншій мірі мали можливість повчитися військовому ремеслу за стандартами НАТО. Щоправда у більшості країн це були фахові навчання пов’язані з опануванням нової військової техніки або специфічних навиків. Як приклад, навчання українських артилеристів в Данії, щоб опанувати самохідні артилерійські установки Caesar.

Загалом у 2022 році понад 20 тис. військових ЗСУ пройшли підготовку у 17 союзницьких країнах. Однак половина з них – це вузькі спеціалісти: сапери, медики, водолази, розвідники тощо. Інша половина – рядові солдати й штурмовики. У 2023 році це число зросло у чотири рази і становить близько 80 тис. осіб. Тобто загалом з початку повномасштабної війни понад 100 тис. українських військовослужбовців провели кілька тижнів за кордоном на військових базах країн НАТО, де відточували свою майстерність та опановували нову зброю. Такі дані у кінці листопада озвучив заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-майор Олександр Кириленко, що менш ніж за два роки парнерами України підготовлено понад 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран відзначив, що нинішня система підготовки зосереджена на чотирьох основних пріоритетах:

1) базова загальновійськова підготовка новонабраних рекрутів, тобто людей із цивільного життя;

2) фахова підготовка – насамперед на іноземні зразки озброєнь і військової техніки, а також спеціалістів дефіцитних спеціальностей (бойових медиків, саперів, снайперів, операторів протитанкових комплексів тощо);

3) підготовка сучасних командирів-лідерів, особливо молодшої ланки - командирів відділень, взводів, рот, а також інструкторів-тактиків;

4) колективна підготовка підрозділів різних рівнів і штабів для ефективного управління ними, насамперед для ведення наступу і штурмових дій.

Велика Британія: навчання пройшло понад 30 тис. українських воїнів

Фото: Генштаб ЗСУ

У червні 2022 року було оголошено про нову програму від Великої Британії під назвою операція "Interflex", мета якої навчити чим більше українських воїнів за стандартами вишкілу піхотинців Королівських збройних сил Великої Британії.

Ця програма орієнтована на рекрутів з невеликим військовим досвідом або без нього. Особливістю є те, що цю програму максимально стиснули за часом, щоб прийняти чим більшу кількість учасників з України. Програма зорієнтована на базові навички, які необхідні для виживання та бойової ефективності. П'ятитижневий курс включає навчання поводженню зі зброєю та стрільбі, тактиці, патрулюванню, веденню бою в сільській місцевості та міських умовах, зачистці позицій, поводженню з вибухівкою та розмінуванню, основам кібербезпеки, надання першої допомоги, законам та звичаям війни тощо.

Навчання проводиться на тренувальних базах в Йоркширі, Кенті, Уілтширі та Нортамберленді, де створено умови, що імітують театр бойових дій на сході України. Для програми спеціально придбані штурмові гвинтівки типу АК, аналогічні тим, які використовують українські військові на передовій. У ролі умовного супротивника виступають військовослужбовці країн-учасників програми. Крім цього, солдати навчаються взаємодіяти зі зброєю, яку британці надають Україні, а здібні випускники програми можуть й надалі продовжити вже спеціальне навчання по управлінню тією чи іншою бойовою технікою (наприклад, танки Challenger II).

Крім воїнів сухопутних військ, у Великій Британії також навчаються водолази та вибухотехніки ВМС ЗСУ, яких інструктують колеги з Королівського флоту. Адже уряд його Величності передав українцям декілька тральщиків для розміновування акваторії Чорного моря, які, щоправда, поки перебувають у портах Великої Британії, бо через конвенцію Монтре Туреччина не пропускає військові кораблі країн, що воюють.

"Ми працювали 6 днів на тиждень зазвичай. З самого ранку і до вечора, години 8-ї. Тренувалися весь день в повному екіпіруванні та з автоматами. Також ми відпрацьовували проходження замінованих територій, ведення боїв у містах та керування особовим складом", - розповів АрміяInform представник однієї з частин десантно-штурмових військ про свою підготовку у Великій Британії.

У Генштабі кажуть, що 50 % тих, хто повертається з тренування за кордоном, стрільцями йдуть знову в бій. Натомість решта особового складу набувають знань, умінь і навичок з більш фаховою спеціалізацією: навідник-оператор, механік-водій, кулеметник. До речі, паралельно у Великій Британії триває навчання не тільки українських солдатів, але й наших інструкторів.

Крім близько тисячі наставників з Великої Британії, присутні також сотні військових експертів з інших країн: Данії, Швеції, Канади, Австралії, Норвегії, Румунії, Нової Зеландії, Литви, Фінляндії, Нідерландів.

Від літа минулого року і по зиму цього, понад 30 тис. українських військових пройшли навчання у межах цієї програми у Великій Британії. Серед них артилеристи, морські піхотинці, інженери та бойові медики тощо. Якщо врахувати 22 тис. до 2022 року, загалом Збройні сили Великої Британії за свій кошт навчили понад 52 тис. воїнів ЗСУ.

Відзначимо, що наприкінці вересня Об'єднане Королівство також почало розглядати можливість направити британських військових інструкторів безпосередньо в Україну.

Країни ЄС за рік навчили понад 34 тис. українських військових

Фото: Генштаб ЗСУ

Восени минулого року у ЄС домовилися про старт нової тренувальної місії для української армії – EUMAM Ukraine. Тоді повідомлялося, що країни ЄС допоможуть навчити понад 15 тис. наших воїнів. Однак згодом це число подвоїли і на кінець цього року воно виросло до понад 34 тис. осіб, які пройшли навчання на території багатьох країн-членів ЄС, де організовувалися різні курси підготовки. Це найбільш масштабна місія щодо навчання українських військових.

Цього року підготовка проводилася у багатьох країнах ЄС. Левову частку українських військовослужбовців прийняли у себе дві країни – це Польща та Німеччина. Хоча залученими є не лише інструктори цих країн, що прийматимуть українців, але й військові з усіх країн ЄС (24 з 27 держав-членів блоку, а також Норвегія).

За рік часу ЄС витратив 60 млн євро на проведення відповідних навчань. Крім цього уряди країн ЄС також окремо виділяли гроші на це. У кінці листопада Рада ЄС погодила виділення додатково ще 194 мільйонів євро на фінансування Військової допоміжної місії ЄС для України. Тому наступного року ця масштабна місія далі продовжиться і тисячі нових українських воїнів зможуть пройти вишкіл у країнах ЄС.

Польща щомісяця може одночасно навчати два батальйони ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

На початках повномасштабної війни Польща стала чи не найважливішим союзником України у протистоянні з російською агресією. Адже крім прийому мільйонів біженців, поляки одразу надали сотні своїх радянських танків та іншу потрібну військову техніку. Крім цього, у Польщі почали приймати українських військових, яких польські інструктори навчали основам ведення бою та управління технікою.

На початку цього року заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що його країна в рамках місії ЄС EUMAM планує щомісяця проводити військову підготовку двох батальйонів Збройних сил України. Тобто в середньому поляки можуть щомісяця навчати близько 1000 українських військових.

Українці проходять навчання на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході Польщі. Крім базових військових навиків, у Польщі також проводять спеціалізовану бойову медичну підготовку. До того ж, Польща стала першою країною, де українці почали вивчати німецькі танки Leopard 2.

"Більшість людей фактично не мають військового досвіду, і їх вчать, як виконувати деякі базові тактичні прийоми. Нас вчать користуватися зброєю в містах і в окопах", – сказав один український військовий в репортажі Reuters про навчання наших штурмовиків.

Варто зазначити, що у Польщі українців наставляють не лише польські інструктори, але й з інших країн, наприклад Канади, які вчать наших військовослужбовців долати мінні загрози на полі бою.

Німеччина – лідер в ЄС по навчанню українських військових – близько 10 тис. військових

Фото: Генштаб ЗСУ

З кінця минулого року у ФРН триває багатонаціональна програма Бундесверу з підготовки українських військових. Як вже було згадано, це частина Європейської тренувальної місії (EUMAM Ukraine). Місія включає навчання українських військовослужбовців базовим навичкам поводження зі зброєю, стрілецьку, медичну та інженерну підготовку, а також колективну підготовку підрозділів різних рівнів. Звісно, програму навчань адаптували до потреб Збройних сил України.

У квітні цього року міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина лідирує по навчанню українських солдат серед всіх країн ЄС. До того ж, Німеччина – другий після США постачальник допомоги Україні.

"До кінця року в Німеччині, яка лідирує з-поміж усіх країн ЄС у процесі підготовки українських військових, пройдуть навчання понад 9 тисяч солдатів", – поінформував німецький міністр.

У липні Бундесвер оцінив кількість підготовлених ним українських солдатів у 5 тисяч осіб, а вже на початку листопада – таких було понад 8 тис. осіб. Однак ще у вересні у Бундесвері запевнили, що загальне число до кінця року становитиме 10 тис.

Крім навчання основам, у Німеччині чимало українських воїнів пройшли фахову підготовку пов’язану з опануванням та використанням наданої союзниками зброї. Якщо говорити конкретніше, то найперше варто згадати навчання на бойових німецьких танках Leopard 2, про які довго домовлялися, щоб надати ЗСУ. Навчання на них переважно відбувалося у школі танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія.

Також на німецькій базі в місті Кліц відбулися навчання українських військовиків із використання танків Leopard 1A5 і бойових машин піхоти Marder 1A3. Крім того, у Німеччині цього літа українські військові мали навчання на американських танках Abrams. Цей курс тривав близько 10 тижнів.

Не забуваймо і про засоби ППО, які стали критично важливими у захисті української інфраструктури. Зокрема, мова йде про експлуатацію ЗРК Patriot. Бундесвер цього року підготував дві групи українських військових загальною чисельність близько 150 людей. Відомо, що курс підготовки тривав понад шість тижнів на одній з баз військово-повітряних сил у Німеччині, яку публічно не називають.

Франція навчила близько 7 тис. військових і хоче залучати для цього приватні компанії

Фото: Генштаб ЗСУ

Позиція президента Франції Еммануеля Макрона на початках повномасштабної війни була досить хиткою. Він наполягав на дипломатичних шляхах, які з тріском провалилися. Та згодом французи активно включилися у військову допомогу українцям, постачаючи свої артилерійські установки та боєприпаси. Крім цього, французькі інструктори почали навчати наших військових.

У межах Європейської тренувальної місії (EUMAM Ukraine) Франція взяла зобов’язання підготувати близько 7 тис. українських військових. Частина з них проходила тренування у самій Франції, ще частину тренували французькі військові інструктори на території інших країн, зокрема чимало їх у Польщі.

За даними Associated Press, у листопаді французька армія надала журналістам доступ на тренувальну базу в сільській місцевості Франції, щоб "поспостерігати за тим, як останній клас українських піхотинців проходить випробування наприкінці чотиритижневого курсу". Крім нападу на свіжовириті траншеї, журналісти також бачили, як українці захищали макет села від нападу "французького ворога" і ховалися в залитих дощем лісах.

"В Україні ясно видно, що лінія фронту відносно заморожена, і дві воюючі сторони використовують дуже схожі доктрини", - сказав французький військовий інструктор і додав, що під час таких тренувань військові шукають відповідні стратегії у спробі зламати цю ситуацію на полі бою, розробити нові схеми маневрування.

Загалом у Франції крім базової підготовки щодо поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою та інших навичок, інструктори також передають спеціальні військові ноу-хау, починаючи від розмінування і нанесення ударів з води на борту невеликих катерів до ремонту обладнання, навчання офіцерів і навіть допомоги українським військовим капеланам.

У Politico у жовтні писали, що французькі військові інструктори скоригували програму навчання ЗСУ, щоб вона більше відповідала реальним умовам війни з Росією. Зокрема, збільшили застосування дронів, розкидали трупи тварин в штучні окопи, застосовують раптові нічні атаки і не дозволяють військовим вночі спати. Курс адаптували у відповідь на критику з боку українських військових. Ті влітку сказали, що навчання не дуже підходять для типу війни, з якою стикаються ЗСУ в реальних умовах.

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Цікаво, що у кінці літа міністерство Збройних сил Франції оголосило тендер на надання підтримки в навчанні українських військових, про це писало видання Le Point. Тобто Франція прагне залучити до місії з навчання українців також приватні компанії-партнери – у першу чергу тих, які засновані або управляються колишніми французькими військовослужбовцями. Це робить з метою, щоб ще більше розширити можливості і обсяги з інструктажу українських військових.

У Іспанії цього року навчили близько 4 тис. українських солдатів

Цього року іспанця в межах Європейської тренувальної місії іспанці заявили про плани загалом навчити близько 4 тис. українських солдатів. Перша група українських військових ще на початку січня цього року прибула на військову базу Торрехон неподалік від Мадрида. Тоді їх особисто зустріла міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

У березні 2023-го в Іспанії завершився курс підготовки українських екіпажів на танках Leopard 2 A4. Це була перша група українських курсантів, які завершили спеціальні курси, що проводяться Толедським центром координації підготовки в Сарагосі.

18 липня 2023-го українські прикордонники пройшли кількатижневий військовий вишкіл в Піхотній академії Армії Королівства Іспанія у місті Толедо. Заняття проводились на території військового полігону.

Крім цього, в Іспанії чимало українських військових проходили навчання з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk. Підготовка відбулася в Дос Ерманасі, що у провінції Севілья.

Чехи навчили 4 тис. українських військових

Попри свої незначні розміри, Чехія стала надійним партнером України у війні розпочатій росіянами. За обсягом поставленої військової допомоги Чехія впевнено в лідерах, адже мова йде про майже дві сотні танків та сотню бойових машин, які надали чехи українцям. Крім цього, військові інструктори з Чехії також навчають наших воїнів.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у кінці листопада повідомила політикам свого парламенту, що близько 3500 українських військових вже пройшли навчання в Чехії, а ще 500 пройшли тренінги у чеських інструкторів у Польщі.

Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію чеського уряду про продовження навчання українських військових на території країни у наступному році. Схвалення пропозиції уряду дозволить залишатися в Чехії не лише військовим із України, а й військовослужбовцям із країн ЄС та НАТО, які зможуть тренувати українських військових. Однак є одна умова – щоб кількість військовослужбовців іноземних армій на території країни не перевищувала 800, як це було і минулого року.

США провели інструктаж для близько 20 тис. українських воїнів

Фото: Генштаб ЗСУ

Американська армія є найбільшою та найпотужнішою у структурі НАТО. Її військові розміщені по всіх союзницьких країнах. Відповідно, інструктори США перебувають у Європі, тому у більшості українські воїни, щоб скоротити дорогу, навчаються в американських інструкторів не в США, а в європейських країнах, які є членами Альянсу. Весною цього року мова йшла про 26 країн, де американські військові навчали українців.

Сполучені Штати Америки мають багато військових баз за межами країни. Декілька з них у Німеччині, де американські інструктори мають можливість навчати українських воїнів. Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на початку 2023 року заявив, що американці можуть щомісяця навчати у Німеччині близько 500 солдат.

З початку повномасштабної війни і до початку літа цього року повідомлялося, що Сполучені Штати підготували понад 11 тисяч українців, навчання яких включало базові інструкції щодо поводження зі зброєю, ремонту обладнання та ведення бойових дій. У листопаді повідомлялося, що США вже підготували приблизно 18 000 українських військових, більшість з них пройшла тренування саме в Німеччині, ще приблизно 1000 осіб наразі перебувають на навчанні.

Крім цього мова йде про опанування новітньої зброї. Наприклад, перша група українських військових, які на початку року опановували системи протиповітряної оборони Patriot, проходили основне навчання саме у США.

"65 захисників неба з України завершили підготовку на Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи", – повідомив у кінці березня офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер. Раніше бригадний генерал Шейн Морган, командувач Форт-Сіллі відзначав, що українські військові вражають швидкістю в навчанні.

Також, як вже було згадано, влітку цього року американці на німецьких полігонах навчали сотні українських воїнів в опануванні танків Abrams.

Фото: DoD US

З осені цього року важливою стала підготовка американцями українських льотчиків, які опановують літаки F-16. На авіабазі в штаті Аризона українські пілоти розпочали навчання польотам на F-16, повідомили у кінці жовтня Військово-повітряні сили США. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак в українському випадку – цей час можуть скоротити.

Однак пілотів навчають не лише у США, європейські країни також долучилися до цього. Зокрема, мова йде про навчальні центри у Данії та Румунії. Так званий Європейський тренувальний центр F-16 розташований на румунській військовій авіабазі поблизу міста Фетешті на південному сході країни. Для тренування центр використовуватиме літаки F-16, надані Нідерландами. У Данії навчання українських пілотів почалося ще раніше – у кінці серпня. Збройні сили Данії повідомляли про вісім асів та 65 осіб, які будуть навчені технічному обслуговуванню літаків, почали навчання на данській військовій авіабазі в Скрідструп.

Тож, підсумовуючи ще раз підкреслимо, що навчання українських військовослужбовців за кордоном є важливою складовою для перемоги України. Адже повномасштабна війна, яка вже скоро триватиме два роки, показала, наскільки важливим є злагодженість дій та можливість дати мобілізованим повне уявлення про військову справу, перш ніж вступати у бій. До того ж, навчання почали пристосувати до реальної обстановки на полі бою, що є в Україні, щоб не лише наші воїни пройшли натівський курс молодого бійця, але й були готовими до нового типу війни, якої ще не бачив світ до цього.

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