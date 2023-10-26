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Головна Суспільство Ароматерапія на кожен день: топ-7 біохаків для файного самопочуття
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Ароматерапія на кожен день: топ-7 біохаків для файного самопочуття

26 жовтня, 2023 четвер
16:40
Суспільство

Щойно маленька людина з’явиться на світ, вона поринає у вир запахів. Нюх допомагає нам орієнтуватись у незвіданому просторі, поки розум ще дрімає, а зір та слух не надто розвинені

Потім ми дорослішаємо та передаємо ініціативу раціо, проте вплив запахів на здоров’я тіла та душі не стає слабшим. Опановуйте основи ароматерапії та залучайте внутрішні ресурси організму для активного та продуктивного життя!

Як працює ароматерапія

Ароматерапія – це напрям допоміжної медицини, який використовує ефірні олії рослин з лікувально-профілактичною метою. Кілька цілющих краплин розтирають у долонях або використовують інгалятор, бонг або дифузор для вдихання духмяної пари. Розмаїття клінічних ефектів можна віднести на кшталт значної кількості функціональних зв’язків між нюховим центром та лімбічною системою.

Поширення збудження від нюхових цибулин до лімбічних структур посилює синтез нейромедіаторів та нейропептидів, які беруть участь у захисно-адаптивних реакціях, що допомагають нам долати стреси, інфекції та внутрішні захворювання. Мікси натуральних ефірних олій виявляють широкий спектр оздоровчих ефектів:

• зниження рівня адреналіну та кортизолу;
• нормалізація артеріального тиску та серцевого ритму;
• покращення мозкового та коронарного кровопостачання;
• підтримка та активація імунітету;
• подолання гострих та хронічних запальних процесів;
• прискорене загоювання ран;
• боротьба з безсонням;
• збагачення крові киснем;
• підвищення витривалості;
• стимуляції когнітивних та виконавчих функцій.

Топ-7 запашних рецептів для краси та здоров’я 

Ароматерапія рекомендована за захворювань с вираженою психосоматичною компонентою та надає дієву підтримку у боротьбі зі шкідливими звичками. Про всяк випадок запам’ятайте найпростіші ароматичні композиції, які застосовують за найбільш поширених проблем здоров’я:

  1.  Якщо на вас напосілася мігрень, дихайте ароматами м’яти, розмарину та сандалу, а для зняття спазму судин втирайте у скроні олії ефірні ментолу та евкаліпту.
  2.  Для покращення сну покладіть під подушку повстяний мішечок з висушеними квітками лаванди та шавлії.
  3. У сезон застуд розпилюйте у приміщенні суміші ефірних олій ялівцю, кипариса, ялиці, гвоздики, евкаліпту та чайного дерева для знезараження повітря та зміцнення імунітету.
  4. Користуйтеся "їстівними" ароматами для контролю ваги та апетиту. Запахи ванілі, кориці, какао, кардамону та мускатного горіха відволікають від думок про позапланові перекуси та заборонені солодощі.
  5. Для зняття набряку слизової оболонки носа змішайте олії апельсина та ладану у рівних пропорціях, а мікс олій ментолу та розмарину полегшує біль у горлі та сприяє очищенню бронхів.
  6. Під час боротьби з тютюновою залежністю беріться до ароматів дягелю та чорного перцю, тільки-но рука потягнеться до цигарки, тож нікотин вас більше не вабитиме. 
  7. Точкове нанесення олій орегано та лавра допоможе позбутись прищів та висипів на шкірі обличчя та спини.

Преміальне обладнання для ароматерапії

Ефірні олії вводять в організм через органи дихання (шляхом вдихання та інгаляцій) та шкірні покриви (масаж, ванни та компреси). Для м’якої пролонгованої дії у приміщенні запалюють ароматичну лампу або розпилюють олійні бленди через дифузор. Найкращі результати спостерігаються при застосуванні інгаляцій, що забезпечують тривалу експозицію активних сполук у високих концентраціях.

Біоактивні компоненти також вилучають з сухих рослинних сумішей, змінивши інгалятор на бонг. Дим, насичений олійними парами, звільняється від шкідливих домішок методом водяної фільтрації. Діючі речовини стрімко всмоктуються слизовими оболонками дихального тракту та одразу потрапляють у кров, що призводить до швидкого полегшення стану. 

Модні дизайнерські бонги від магазину Дуда чудово виглядають в інтер’єрі та не асоціюються з сумною медичною темою. Уявіть себе безтурботним юним хіпі та знайдіть відраду у витонченій грі ароматів у мерехтливій димній пелені: чим менше роздумів про недуги, тим швидше повернеться сила та здоров’я!

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