Бий першим, Фредді, лондонські хроніки місіс К. і робота для єнота – 5 книг, які варто прочитати для гарного настрою

Марк Блейк. Фредді Меркюрі: A Kind of Magic. – К.: Наш Формат, 2024

"Мати в листах благала його не битися, - дізнаємося ми про боксерські будні молодої рок-зірки. - Фредді мусив виробити якийсь індивідуальний стиль, бо у нього було вразливе місце - передні зуби: один пропущений хук - і прощавайте губи. Тож він тримався принципу "Бий першим, бий сильно і ніколи не здавайся". Загалом книжка Марка Блейка "Фредді Меркюрі: A Kind of Magic" про те, ким був і ким став Фредді Меркюрі, пройшовши шлях від невідомого занзібарця Фаруха Бульсари до зірки, що виступає на стадіоні для 150 тисяч людей, від клавішника гурту "Здихлики" до легендарного клавішника й вокаліста Queen, від хлопця, що соромиться своїх зубів, до величного музиканта в короні й мантії. Зрозуміло, що на платівці його життя – немов на конвертах, відповідно, альбомів гурту Queen "A Day at The Races" і "A Night at the Opera" - була як світла сторона (геніальність, артистизм, успіх), так і темна (залежності). "Багато моїх пісень - це політ фантазії. Я можу придумати все, що завгодно. Це світ, в якому я живу. Він дуже яскравий, і так само яскраво я пишу. Мені так подобається", - казав Фредді про свою творчість. Слід додати, що книжка, опублікована напередодні 70-річчя зірки, містить ретроспективний коментар до його студійних і концертних альбомів, повну дискографію, фотографії та пам’ятні речі. Наприклад, відгуки його колег, учасників гурту Роджера Тейлора і Браяна Мея. "Такі пісні, як моя The Show Must Go On чи These Are the Days of Our Lives Роджера, давали Фредді можливість висловитися, бути разом з групою", - згадує Браян. The Show Must Go On вийшла дуже драматичною і прозорою. Інші гурти в подібній ситуації пішли би, напевно, в обхід, через метафору. Але Queen були не такі. Їх зробили популярними пісні з простими словами типу We Will Rock You чи We Are the Champions, тому причин шукати інших шляхів не було".

Місіс К. Лондонські хроніки: леді Амелія, Кітті. - Гайсин : ТУТ, 2024

Уявіть собі Англію 1816 року, романтичні історії з часів якої розповідає у своїй книжці "Лондонські хроніки: леді Амелія, Кітті" Місіс К. - авторка циклу однойменних романів. У центрі історій - молоді жінки епохи Регентства: леді Амелія Ігертон, багата дочка графа, чия доброта й турбота про друзів перетворюють дні на вир, наповнений таємними втечами, підступними інтригами, і примушують вигадувати нові плани допомоги іншим. Протягом дійства дівчина майстерно справляється з мисливцями за її багатством, фальшивими подругами, настирним залицяльником. А також - міс Кітті Барлоу, якій присвячено другий розділ книжки - молода розсудлива леді, яка приїздить до Лондона на свій черговий сезон, але, затьмарена популярністю кузини, залишається в тіні, звертаючись по допомогу до відомого гульвіси, графа з нестерпним характером. Чи зможе він розгледіти в скромній і мовчазній дівчині мудру душу й щирість - якості, котрих не має легковажна сестра? "- А я вірю, що споріднені душі можуть відкрити в нас найліпші риси, якщо їм це дозволити. – звіряється дівчина. - Своєю підтримкою вони навіть допомагають нам ліпше зрозуміти власне себе. Граф розсміявся незвичним для себе гірким сміхом. - Як шкода мені розбивати ваші надії, проте в реальності все зовсім навпаки. Ваша друга половинка відкриває у вас найгірші риси, такі як ревнощі й нестерпність. Вона не зважає на вас і ставить на перше місце лише власні потреби. А коли ви не надаєте згоди на подібні умови, то знаходить найболючіші місця й ранить вас саме туди, а потім з насолодою спостерігає за вашими стражданнями". Саме у такий спосіб, ці життєві історії, сповнені захопливих перипетій та інтриг перенесуть вас у світ аристократичного Лондона, де елегантні виховані леді й справжні джентльмени цінують честь і мораль понад усе. Наче в реальному житті ви зможете вальсувати разом з героями в бальних залах, кататися поруч у Гайд-парку, призначати таємні побачення й спостерігати, як справжнє кохання долає всі перешкоди.

Френк Герберт. Дюна. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2024

Вихід цієї книжки був запланований до прем’єри масштабної екранізації фільму "Дюна. Частина друга". Тож з находи появи "Дюни" Френка Герберта варто згадати, що вона зробила автора відомим на весь світ і, обігнавши в рейтингах навіть "Володаря перснів", виборола престижні літературні нагороди: премію Г’юґо і премію Неб’юла в категорії "Найкращий роман", премію SFinks як "Книга року", неодноразове визнання від журналу "Локус" у категорії "Найкращий роман усіх часів". Ця культова сага - про вічну боротьбу і жагу до перемоги, про ціну справедливості і вибір шляху. "Її метою було створити інший погляд на заселену людьми планету - як на енергетичний механізм, - розповідає автор про свій первісний задум. - Вона мусила проникнути у взаємозв’язок політичних і економічних концепцій. А ще - дослідити абсолютне передбачення та його пастки. У ній мало йтися про наркотик, який розширює свідомість, і про те, що може статися внаслідок залежності від такої речовини. Про те, як питна вода стала аналогом нафти та самої води, субстанції, запас якої зменшується з кожним днем. Отож це мав бути екологічний роман із численними підтекстами…" Наприклад, меланж, або прянощі, - найцінніша і найрідкісніша речовина у всесвіті, яка може все: від подовження життя до сприяння міжзоряним подорожам. І знайти її можна лише на одній планеті - непривітному пустельному Арракісі. Той, хто володарює на Арракісі, контролює прянощі. А хто контролює прянощі - керує всесвітом. Коли Імператор позбавляє клан Харконненів звання правлячого і віддає цей титул Атрідам, Харконнени вбивають герцога Лето Атріда. Його син Пол і наложниця Джессіка тікають у пустелю. Щоб помститися за батька і відвоювати планету в Харконненів, Пол має здобути довіру фрименів - корінних мешканців Арракіса - і повести крихітну армію проти незліченних сил супротивника. Варто нагадати, що дві екранізації роману "Дюна" вийшли у 1984 та 2000 роках. Режисером нового фільму став Дені Вільньов.

Роберт Мур, Дуглас Джиллетт. Король, воїн, маг, коханець. Перевідкриття архетипів зрілої маскулінності. – К.: Видавництво Ростислава Бурлаки, 2024

Ця книга - бестселер й по суті посібник з психологічних основ мужності (зрілої й справжньої) - який буде цікавий як чоловікам, так і жінкам. Зокрема чоловіки у дослідженні "Король, воїн, маг, коханець" Роберта Мура та Дугласа Джиллетта матимуть змогу побачити себе ледь не як в дзеркалі, визначити свої недоліки та розвинути свої позитивні чоловічі риси. Натомість жінки після прочитання зможуть краще дізнатися свого партнера та зрозуміти його патерни поведінки, усвідомивши, за яким причинам він поводить себе так чи інакше. Загалом ця книга представляє новий, по-справжньому свіжий погляд на чоловічу психологію та сутність його маскулінності, що допоможе розібратися багатьом чоловікам у собі та, можливо, переосмислити своє життя, що в свою чергу може призвести до успіху не лише в особистому житті, а й на кар'єрному шляху. "Часом ми чуємо, як про якогось чоловіка кажуть, що "він просто не може зібратися докупи", - нагадує автор. - На глибинному рівні це означає, що цей чоловік не відчуває і не може відчути своїх глибинних цілісних структур. Він фрагментований, різні частини його особистості відокремлені одна від одної і ведуть досить незалежне й часто хаотичне життя. Чоловік, який "не може зібратися" - це чоловік, який, ймовірно, не мав можливості пройти ритуальну ініціацію в глибинні структури зрілої маскулінності. Він залишається хлопчиком - не тому, що хоче, а тому, що ніхто не показав йому шлях трансформації його хлоп’ячих енергій у чоловічі. Ніхто не привів його до безпосереднього й цілющого досвіду внутрішнього світу чоловічих потенцій".

Марія Козиренко. Робота для єнота. – Х.: Ранок, 2024

Хоч у друкарні у Харкові, де з’являються такі чудові книжки, час від часу влучають російські ракети, видавничий процес не спиняється. Історії, розказані у цих книжках, все одно знаходять свого читача. Ось і нині маємо "Роботу для єнота" Марії Козиренко - цікаву оповідь про незвичайну тварину – єнота Ромка. Цей самий Ромко разом зі своїм господарем, хлопчиком Марком, допомагає зробити оселі безпечнішими для дітей. І хоч мова про мирний час, але хіба це не цілком можлива допомога нашим рятівникам, які розбирають завали в будинках після влучання ворожих бомб і ракет, і так само роблять надзвичайно корисну справу? Це до того, що попри мирний сюжет цієї книжки – перевірки працьовитим єнотом Ромком дитячих садочків на безпеку – наш маленький герой міг би скласти компанію легендарному песику Патрону, який розміновує разом із ЗСУ небезпечні ділянки фронту, і про якого так само пишуть книжки. Хіба не гідне продовження історії, яку, можливо, ще напише авторка? Поки ж Ромко працює на мирній ділянці, демонструючи майстерність, діловитість і творчий підхід до справи. "О-о-о-о! Скільки там було цікавого! Ряди різноколірних шафок! Так, ручки смик-смик-смик! Міцні! Стільчики стриб-стриб-стриб! А якщо похитатись. Уі-і-і-іу! – Ой! – скрикнула Лариса Петрівна. – Що не так? – перепитав Марко в директорки садка. – Я просто не чекала, що перевірка буде така… активна. Тим часом я виявив небезпечну тумбочку біля столу виховательки. Гострі кутики для биття головою! Бум! Суперзахисний шолом спружинив, і я погнав далі. – Я занотовую всі виявлені під час єнотоперевірки недоліки, але ви й самі можете їх побачити. – Так-так… бачу! – очі Лариси Петрівни округлилися. Я саме перевіряв килимок. Раз – і це вже королівська мантія. Тепер я Роман Мохнолап ІІ. А ось іще одні двері! Замкнені. Гм-м-м! Смик-смик". Саме під час такої перевірки дитячого садочка, одного чудового дня, друзі знаходять загадкову коробку. Що ж у неї всередині? І куди приведе Марка й Ромка ця несподівана знахідка? Варто прочитати про це в кумедній та добрій історії Марії Козиренко, майстерно ілюстрованій Анною Вільчинською.