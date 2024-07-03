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Чому Єрмак розсердився на Тищенка

Руслан Судацький
3 липня, 2024 середа
17:33
політика Микола Тищенко, суд

Буває, що суперечка на вулиці одного з обласних центрів дозволяє вивести з тіні схему зловживань та інтриг на державному рівні. Саме так у поле зору очільника Офісу президента України Андрія Єрмака потрапив його активний кум народний депутат Микола Тищенко.

Зміст

Сумнівні рейди депутата Тищенка

У травні минулого року Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, яка здійснюється з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка мала б зайнятися розслідуванням діяльності т.з. шахрайських колцентрів.

Комісію очолив представник умовної групи Ігоря Коломойського у парламентській фракції "Слуга Народу" Олександр Куницькій. Працювала комісія не дуже активно, поки на обрії не з’явився Микола Тищенко, який наприкінці липня того ж року разом з представниками Національної поліції буквально увірвався на територію Макарівського лісгоспу, оголосивши, що там знаходиться шахрайський колцентр та російська "ботоферма", пов’язані з іншим народним депутатом від "Слуги Народу" Олегом Семінським.

Пізніше Тищенко пояснював (цей пост у його фейсбуці вже недоступний), що разом з Нацполіцією діяв у межах роботи іншої тимчасової слідчої комісії – з питань розслідування діяльності Державного комітету лісового господарства та Держкомітету водного господарства – яка, щоправда, на той час вже припинила своє існування.

У грудні 2023 року ТСК з питання розслідування діяльності шахрайських колцентрів також закінчила свою роботу, оприлюднивши проєкт звіту з набором загальних тверджень та висновків, який, між тим, не було затверджено Верховною Радою.

Хоча, можливо, Тищенко діяв від імені громадської організації, а не від реальної слідчої комісії Верховної Ради. Принаймні таку версію він може відстоювати в суді та посилатися на організацію "ТСК Нацресурс", яку зареєструвала його помічниця.

А ось Микола Тищенко нікуди не подівся – він продовжив "боротися з колцентрами", поки скандально не сплив разом з представником Нацполіції у Дніпрі. Нагадаємо, там охорона депутата Тищенка напала на ексвійськовослужбовця у центрі міста, після чого народного депутата суд відправив під домашній арешт на час розслідування цієї ситуації.

офісний центр Меридіан

Фото: Микола Тищенко

Хто такий Микола Тищенко

52-річний Микола Тищенко відомий в Києві ресторатор та скандальна телезірка. Кажуть, що його 1990-ті були досить буремні в Києві, але в історії він залишився як ресторатор та скандальна телезірка. Він був власником мережі ресторанів "Наша карта" (ресторани "Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый" та ін.), знімався у телешоу "Ігри патріотів", "Форт Байяр", "Володар гори", "Битва українських міст", "МастерШеф", "Танці з зірками" та "Ревізор".

А у 2019 році несподівано для багатьох став депутатом Верховної Ради на мажоритарному окрузі в Києві за підтримки партії "Слуга Народу", у 2021 році був обраний головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу". Казали, що Тищенко пішов у політику не просто так, а по квоті свого кума Андрія Єрмака. Цим виправдовували й зухвалу поведінку депутата.

Вже як політик Тищенко багато разів потрапляв у скандальні історії. Його ресторани працювали під час карантину, а сам він відпочивав у Таїланді під час повномасштабного вторгнення, через що його виключили з партії. Але депутатом він залишається досі та складати мандат не збирається.

З часом політична діяльність Миколи Тищенка перетворилася на фарс, який шкодив насамперед іміджу Президента Зеленського. Очільник офісу Президента Андрій Єрмак мав би давно звернути увагу на токсичну для репутації влади поведінку свого кума. Але зробив це лише після скандалу в Дніпрі.

Що це було у Дніпрі

Переважно спостерігачі та коментатори кажуть, що Тищенко діяв у Дніпрі сам. Але джерело Еспресо у фракції "Слуг" так не вважає.

Микола Тищенко

Депутат ВРУ Микола Тищенко
Фото: скріншот

"Якщо ви уважно проаналізуєте події останнього року навколо Тищенка, можете дійти висновку, що всі його "вибрики" не були можливі без схвалення згори", — зауважило джерело у фракції, натякаючи на зв’язки Миколи Тищенка в Офісі Президента.                                                                                                          

За оціночними даними, в Україні функціонують від 1500 до 2000 так званих колцентрів. Більше чверті з них знаходяться у Дніпрі та ніби як "працюють" по Росії та країнам СНД під щільним контролем СБУ. Такий собі інструмент інформаційної війни.

Водночас самого Миколу Тищенка вже неодноразово у його рейдах підтримували та супроводжували співробітники МВС, з чого можна зробити висновок, що у Дніпрі представники однієї силової структури стикнулися з представниками іншої. 

А сам візит Тищенка до Дніпра міг бути не тільки елементом банального перерозподілу ринку колцентрів між СБУ та МВС, а ще й ударом саме по очільнику СБУ Василю Малюку, якого в кулуарах парламенту вже часто називають кандидатом на посаду очільника МВС. Річ у тому, що фактичним керівником Управління СБУ у Дніпропетровській області та головою Дніпропетровської ОВА є Сергій Лисак – кум Василя Малюка. І Тищенко, і ціла низка інтернет-видань, телеграм-каналів та блогерів з оточення Ігоря Коломойського заявляли, що саме Лисак контролює колцентри у Дніпрі.

Втім, якщо рейд Тищенка у Дніпро був спробою дискредитувати та послабити Малюка в очах ОП, то ця спроба з тріском провалилася. Навпаки, голова ОП Андрій Єрмак був змушений робити публічну заяву щодо свого кума Миколи Тищенка, а пул придворних телеграм-каналів, блогерів та політтехнологів з усією "пролетарською ненавистю" накинувся на депутата-скандаліста. 

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Дніпро
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