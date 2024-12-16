Foreign Affairs: Ціна американського відступу. Чому Вашингтон має відкинути ізоляціонізм і прийняти лідерство

Про це йдеться в статті Foreign Affairs, переклад якої наводить Еспресо.

Адміністрація Байдена намагалася впоратися з цими загрозами через взаємодію та поступки. Проте сучасні реваншистські держави не прагнуть глибшої інтеграції в існуючий міжнародний порядок; вони відкидають саму його основу. Вони черпають силу зі слабкості Америки, а їхній апетит до гегемонії лише зростає під час її реалізації.

Багато хто у Вашингтоні визнає цю загрозу, але використовує її для виправдання існуючих пріоритетів внутрішньої політики, які мають мало спільного з нинішньою системною конкуренцією. Вони на словах визнають реальність конкуренції між великими державами, але ухиляються від інвестування в жорстку силу, на якій ця конкуренція насправді базується. Ціна цих помилкових припущень стала очевидною. Однак відповіддю на чотири роки слабкості не має бути чотири роки ізоляції.

Попри те, що конкуренція з Китаєм і Росією є глобальним викликом, Трамп, без сумніву, почує від декого, що він повинен надати пріоритет одному театру військових дій і применшити інтереси і зобов'язання США в інших регіонах. Більшість з цих голосів будуть аргументувати необхідність зосередитися на Азії за рахунок інтересів в Європі чи на Близькому Сході. Таке мислення поширене як серед консерваторів-ізоляціоністів, які потурають фантазіям про "Америку-фортецю", так і серед прогресивних лібералів, які сприймають інтернаціоналізм як самоціль. Праві відступили перед обличчям російської агресії в Європі, а ліві продемонстрували хронічну алергію на стримування Ірану і підтримку Ізраїлю. Жоден з таборів не взяв на себе зобов'язання зберігати військову перевагу або підтримувати альянси, необхідні для боротьби з ревізіоністськими силами. Якщо Сполучені Штати продовжать відступати, їхні вороги будуть тільки раді заповнити порожнечу.

Трамп мав би будувати свою зовнішню політику на незмінному наріжному камені американського лідерства - жорсткій силі. Щоб виправити нехтування військовою силою, його адміністрація повинна взяти на себе зобов'язання щодо значного і тривалого збільшення оборонних витрат, інвестицій в оборонно-промислову базу з покоління в покоління і проведення термінових реформ для прискорення розвитку нових сил і засобів США і розширення доступу до них союзників і партнерів.

Здійснюючи ці кроки, адміністрація зіткнеться із закликами всередині Республіканської партії відмовитися від американської першості. Вона повинна їх відкинути. Робити вигляд, що Сполучені Штати можуть зосередитися лише на одній загрозі за раз, що їхній авторитет можна похитнути, або що вони можуть дозволити собі відмахнутися від далекого хаосу як несуттєвого, означає ігнорувати свої глобальні інтереси і глобальні задуми своїх супротивників. Америку не зроблять знову великою ті, хто просто хоче керувати її занепадом.

Хибний вибір

Китай становить найбільший довгостроковий виклик інтересам США. Але, незважаючи на те, що низка президентів визнавала цю реальність, їхня політика залишалася непослідовною. Адміністраціям навіть не вдалося дійти згоди щодо основної мети конкуренції з Китаєм. Це просто гонка за більшим виробництвом товарів? Можливість продати більше американської сої, напівпровідників, сонячних панелей та електромобілів? Чи це змагання за майбутнє міжнародного порядку? Адміністрація Трампа має усвідомити серйозність цієї геополітичної боротьби та інвестувати відповідним чином.

При цьому адміністрація не повинна повторювати помилок так званого "повороту до Азії" президента Барака Обами. Адміністрація Обами не змогла підкріпити свою політику достатніми інвестиціями в військову міць США. Перевернувши традиційне співвідношення між стратегією та бюджетами, вона віддала пріоритет скороченню оборонних витрат заради самого скорочення, відмовившись від багаторічної концепції планування сил "двох воєн". Двопартійний Закон про контроль за бюджетом 2011 року ще більше посилив цю помилку та завдав шкоди військовій готовності.

Партнери в Азії зрозуміли, що для них означав цей "поворот": вони отримали більшу частку уваги та можливостей США, але з дедалі зменшуваного ресурсу. Європейські партнери, зі свого боку, були незадоволені, спостерігаючи, як Вашингтон ігнорує російську загрозу. Республіканці, які вважають Україну відволіканням від Індо-Тихоокеанського регіону, мають згадати, що сталося, коли президент востаннє намагався віддати перевагу одному регіону, відступаючи з іншого. На Близькому Сході передчасний вихід Обами з Іраку створив вакуум, який заповнили Іран і "Ісламська держава" (також відома як ІДІЛ), а хаос, що виник, поглинув Вашингтон на роки. До 2014 року, коли Обама намагався завершити "поворот до Азії", вагався на Близькому Сході і не зміг забезпечити дотримання власної "червоної лінії" щодо застосування хімічної зброї Сирією, російський президент Володимир Путін вдерся на схід України і захопив Крим.

Протистояння з Китаєм вимагатиме від Трампа відкинути короткозорі поради зосередитися на цьому виклику за рахунок України. Перемога Росії не лише завдала б шкоди інтересам США у сфері європейської безпеки та збільшила б потребу в американській військовій присутності в Європі, але й посилила б загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Справді, вагання перед агресією Путіна вже зробили ці взаємопов’язані виклики ще гострішими. Нездатність адміністрації Джорджа Буша-молодшого рішуче відреагувати на вторгнення Путіна в Грузію у 2008 році була втраченою можливістю припинити російську агресію на ранньому етапі. "Перезавантаження" Обами у відносинах з Росією лише посилило цю помилку, зруйнувавши надію на узгоджену реакцію Заходу на російську агресію. У гонитві за переговорами щодо контролю над озброєннями Обама діяв мляво, дозволяючи Путіну почуватися все сміливіше. Ця слабкість проявилася і в апатичній реакції Обами на вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

Трамп заслуговує на визнання за те, що він скасував обмеження адміністрації Обами на допомогу Україні та дозволив передачу летальної зброї Києву. Під час першої адміністрації Трампа Сполучені Штати застосували силу проти союзника Росії – Сирії, щоб нарешті дотриматися червоної лінії щодо хімічної зброї, знищили сотні російських найманців, які загрожували американським силам у Сирії, та збільшили видобуток енергоносіїв для протидії використанню Росією своїх запасів нафти й газу як зброї. Однак Трамп іноді підривав ці жорсткі політики своїми словами та діями. Він догоджав Путіну, ставився до союзників і зобов’язань у межах альянсів непослідовно, а іноді й вороже, а в 2019 році він затримав виділення Україні 400 мільйонів доларів на безпекову допомогу. Ці публічні епізоди викликали сумніви щодо готовності США протистояти російській агресії, навіть коли вони фактично це робили.

Попри жорстку риторику Байдена щодо Росії під час передвиборчої кампанії, його політика щодо Кремля нагадувала "перезавантаження" Обами. Одразу після вступу на посаду у 2021 році Байден підписав п'ятирічне продовження договору New START, відмовившись від важелів впливу на Росію, які могли б бути використані для укладення більш вигідної угоди, та обмеживши можливості США, тоді як ядерні загрози з боку Китаю та Північної Кореї зростали. У червні того ж року він також затримав критично важливу безпекову допомогу Україні. А в серпні він керував катастрофічним виведенням військ США з Афганістану, що, безсумнівно, спонукало Росію до подальшого випробування меж американської рішучості. Очевидна віра адміністрації Байдена в те, що імперські амбіції Путіна можна приборкати за допомогою контролю над озброєннями і стриманості США, нічим не відрізнялася від недоречної зацікавленості правих ізоляціоністів у пристосуванстві до Росії.

Коли стало зрозуміло, що Путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну, я закликав Байдена надати Україні значну летальну допомогу та розширити військову присутність США в Європі. Однак президент вагався. Навіть після початку вторгнення допомога адміністрації Байдена Україні супроводжувалася нерішучістю, непотрібними обмеженнями та нескінченними обговореннями. Ці затримки неодноразово передавали ініціативу Москві та знижували ефективність американської допомоги, затягуючи конфлікт і послаблюючи переговорні позиції Києва. Слабкість політики адміністрації Байдена була заглушена шаленою увагою до заперечень деяких республіканців проти підтримки України. Їх помилкова опозиція затягнула ухвалення "додаткового закону про національну безпеку", але коли справа дійшла до кінця, республіканці в Сенаті переважною більшістю підтримали цей законопроект, так само як і багато республіканців у Палаті представників Конгресу. Конгрес ухвалив поправку у квітні 2024 року. І жоден республіканський законодавець, який голосував за Україну, не програв праймеріз.

Попри обґрунтовані сумніви щодо підходу Байдена, більшість моїх колег-республіканців розуміли, що підтримка України є інвестицією в національну безпеку США. Вони усвідомлювали, що більша частина коштів спрямовується до оборонно-промислового комплексу США чи військових, а ця допомога у сфері безпеки, яка становить лише частку від річного оборонного бюджету, допомагає Україні послаблювати військову потужність спільного противника. Однак попереду ще багато роботи. Наразі байдужість Путіна до страждань власного народу дозволила йому збільшити спроможності оборонно-промислової бази для постачання зброї та солдатів до України. Його здатність робити це безкінечно сумнівна; перемога Росії неминуча лише в тому випадку, якщо Захід відмовиться від України.

Сила союзників

Трамп почує від неоізоляціоністів, які недооцінюють важливість американських союзників для процвітання США, ігнорують необхідність збереження довіри до Сполучених Штатів серед тих, хто вагається у ключових регіонах, та неправильно розуміють базові вимоги до американської армії для стримування або перемоги у віддалених конфліктах. Їхні аргументи випускають з уваги той факт, що ворог теж має право голосу і може вирішити одночасно протистояти Сполученим Штатам на кількох фронтах, у таких умовах союзники стають ціннішими, ніж будь-коли.

У Європі Трамп побачить обнадійливий прогрес. Після значного зростання оборонних бюджетів союзники США тепер витрачають на 18% більше, ніж рік тому, що значно перевищує темпи зростання витрат самих Сполучених Штатів. Понад дві третини членів НАТО наразі відповідають або перевищують ціль альянсу витрачати щонайменше два відсотки ВВП на оборону. Однак цей прогрес має винятки. Однією з найбільш очевидних вразливостей Заходу до впливу Росії, а також Китаю та Ірану, є самознищувальна покірність Угорщини цим країнам.

Але окрім цього гучного винятку, європейські союзники США добре усвідомлюють, що Трамп закликав їх серйозніше ставитися до зміцнення обороноздатності та розподілу тягаря. Союзники НАТО також купують американське озброєння: з січня 2022 року вони замовили сучасні американські системи зброї на суму понад 185 мільярдів доларів. Однак Трамп справедливо наполягатиме на тому, щоб союзники робили більше. На наступному саміті НАТО союзникам варто встановити нову, вищу ціль щодо витрат на оборону — три відсотки ВВП — і зобов’язатися збільшувати свої базові бюджети відповідно.

Найбільш незручна правда для тих, хто закликає Трампа відмовитися від Європи, полягає в тому, що європейські союзники визнають зростаючі зв’язки між Китаєм і Росією та дедалі більше розглядають Китай як "системного суперника". Під час візиту на Філіппіни у 2023 році президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні є неподільними". Союзники США в Азії розуміють те саме. Як сказала Біхім Сяо у 2023 році, коли вона була представницею Тайваню у Вашингтоні: "Виживання України — це виживання Тайваню".

Небажання прихильників підходу "Азія понад усе" визнати прогрес європейських союзників викликає здивування. Вони ігнорують очевидну потребу співпраці з союзниками для протидії китайським загрозам спільним інтересам, що ставить питання, чи справді вони зацікавлені в протистоянні Китаю. Деякі з них навіть, схоже, використовують необхідність протидії Китаю як привід для того, щоб Сполучені Штати відмовилися від лідерства в інших регіонах, натякаючи, що "Азія понад усе" — це лише виправдання для прихованого ізоляціонізму.

Ці критики ігнорують зростаюче стратегічне зближення Китаю і Росії, власний вплив Росії в Азії (включно з її дедалі потужнішим Тихоокеанським флотом) і неминучу реальність, що конкуренція США з обома державами має глобальний характер. На Близькому Сході, наприклад, Росія роками підривала інтереси США своєю інтервенцією в Сирії і партнерством з Іраном. Використання Путіним іранських ударних безпілотників в Україні не повинно було викликати здивування: колективна нездатність Заходу протистояти Ірану дозволила йому стати більш потужним партнером Китаю і Росії. Окрім підтримки Ірану, ці дві країни також прагнуть поглибити свої відносини з основними партнерами США в регіоні.

Китай роками намагався вбити клин між Сполученими Штатами та їхніми партнерами. Трагічно, що натовп прихильників "Азія понад усе" так явно грає на руку Пекіну, так само, як попередні адміністрації, що відвернулися від союзників на Близькому Сході, відкрили двері для китайського впливу в цьому критично важливому регіоні.

Відпочинок від жорсткої влади

Уряд США щорічно витрачає близько 900 мільярдів доларів на оборону, але з огляду на загальний обсяг федеральних витрат, виклики, що стоять перед Сполученими Штатами, глобальні військові потреби країни, а також віддачу від інвестицій у "жорстку силу", цього недостатньо. За прогнозами, у 2025 році на оборону припадатиме 12,8 відсотка федеральних витрат, що менше, ніж частка, призначена для обслуговування державного боргу. І щороку більша частина оборонного бюджету витрачається не на озброєння, а на інші речі; майже 45 відсотків оборонного бюджету зараз йде на зарплати і пільги.

Ситуація дуже серйозна. Згідно з оцінкою Американського інституту підприємництва, яка справедливо включає воєнізовані функції китайської космічної програми та берегової охорони, Китай витрачає 711 мільярдів доларів на рік на свою армію. А в березні 2024 року китайські чиновники оголосили про збільшення витрат на оборону на 7,2 відсотка. Адміністрація Байдена, навпаки, з року в рік вимагала скорочення військових витрат у реальному доларовому еквіваленті. Якщо оборонні бюджети не встигають навіть за інфляцією, то як Вашингтон може встигати за "зростаючою загрозою" з боку Китаю?

Більше того, оскільки його найближчі військові цілі зосереджені на протистоянні Сполученим Штатам в Індо-Тихоокеанському регіоні, Китай, на відміну від Сполучених Штатів, в основному повинен виділяти ресурси на власний тил. Вимоги глобальної проекції сили неминуче призводять до того, що американські оборонні витрати розпорошуються набагато тонше. Хоча двопартійне визнання інтересів США в Азії вітається, американським політикам не варто відвідувати Тайбей або жорстко говорити про Китай, якщо вони не бажають інвестувати в сили і засоби, необхідні для підтримки американських зобов'язань.

Сполученим Штатам потрібні збройні сили, здатні одночасно протистояти кільком все більш скоординованим загрозам. Без такої армії президент, швидше за все, не наважиться витрачати обмежені ресурси на одну загрозу за рахунок інших, тим самим поступаючись ініціативою або перемогою супротивнику. Сполучені Штати повинні повернутися до бюджетів, які ґрунтуються на стратегії і плануванні сил, що передбачає ведення більш ніж однієї війни одночасно.

І все ж роками опоненти військових витрат у Конгресі абсурдно наполягали на тому, що має бути паритет між збільшенням оборонних витрат і збільшенням необоронних дискреційних витрат, роблячи військову силу заручницею улюблених політичних проектів. Тим часом внутрішні обов'язкові витрати стрімко зростали, а величезні видатки, що проходили в обхід щорічного двопартійного процесу асигнувань, такі як іронічно названий "Закон про зниження інфляції", не включали жодної копійки на оборону.

Ізоляціоністи з обох кінців політичного спектру мимоволі підтверджують цей прийом, коли поширюють вигадки про те, що військова перевага є економічно невигідною або навіть провокаційною, що Сполучені Штати повинні прийняти занепад як неминучість, або навіть що наслідки зменшення впливу не будуть такими вже й поганими. Заклики до "роз'єднання", "лідерства ззаду" і "жорсткої розстановки пріоритетів" - посилені історичною амнезією - є поразництвом. Безпека і процвітання Сполучених Штатів ґрунтуються на військовій першості. Збереження цієї вирішальної переваги коштує дорого, але нехтування нею обходиться набагато дорожче.

Минулі рівні оборонних витрат США дають уявлення про сьогоднішні потреби. Під час Другої світової війни оборонні витрати США сягнули 37% ВВП. Під час Корейської війни - 13,8%. У розпал війни у В'єтнамі, в 1968 році, вони становили 9,1%. За президента Рональда Рейгана витрати на оборону, які за часів адміністрації Картера досягли мінімуму в 4,5% ВВП, сягнули піку лише в 6%. У 2023 році Сполучені Штати витратили на оборону 3% ВВП.

Під час американської "відпустки" від жорсткої сили Китай і Росія інвестували в асиметричні можливості, щоб компенсувати військову перевагу США. Сьогодні їхні боєприпаси в багатьох категоріях можуть перевершити американські версії, а їхнє виробництво може випереджати американське. Це не кажучи вже про їхню чисельну перевагу в ключових технологіях, від ракет до надводних кораблів. Кількість переходить у якість. Більше того, війни майбутнього можуть тривати довше і вимагати набагато більше боєприпасів, ніж припускають політики, про що свідчать показники витрат на боєприпаси як в Ізраїлі, так і в Україні. Запаси США недостатні для задоволення такого попиту. Протягом багатьох років військові відмовлялися від боєприпасів на користь нових систем і платформ озброєнь. Це не применшує необхідності модернізації основних систем озброєнь, а лише підкреслює шкідливі компроміси, на які змушує йти неадекватний оборонний бюджет.

Якщо Сполучені Штати будуть втягнуті в конфлікт на далекому театрі воєнних дій, вони також матимуть труднощі з поповненням своїх збройних сил. Китай, наприклад, має намір змагатися за американські логістичні лінії постачання. Ця реальність, в поєднанні з можливістю бути кинутим виклик в різних частинах світу одночасно, вимагає не лише створення більших запасів озброєння і боєприпасів. Це також вимагає забезпечення завчасного розміщення таких сил і засобів на кількох театрах бойових дій. Це, своєю чергою, вимагає забезпечення прав на базування, доступ і проліт - ще один аргумент на користь зміцнення американських альянсів по всьому світу.

Завдяки зусиллям республіканців, додатковий бюджет на національну безпеку включав необхідні інвестиції для розширення виробничих потужностей ключових товарів, таких як твердопаливні ракетні двигуни, необхідні для боєприпасів і перехоплювачів великої дальності. Але наші зусилля зі Сьюзан Коллінз, заступницею голови Комітету з питань асигнувань Сенату, щодо розширення цих інвестицій понад запит адміністрації Байдена наштовхнулися на ті ж самі перешкоди, що і наша щорічна кампанія з розбудови двопартійної підтримки збільшення загальних оборонних видатків. У 2023 фінансовому році республіканці в Конгресі подолали наполягання демократів на паритеті між оборонними і необоронними дискреційними витратами. Це був крок у правильному напрямку, але демократам потрібно назавжди відмовитися від цієї хибної нав'язливої ідеї. Вимоги національної безпеки США - це не політичні розмінні монети.

Прогрес на цьому фронті починається з реального збільшення оборонних витрат. У 2018 році Комісія з національної оборонної стратегії - двопартійна група оборонних експертів, створена Конгресом - підкреслила, що збереження військової переваги Сполучених Штатів вимагатиме стійкого реального зростання оборонного бюджету на рівні від трьох до п'яти відсотків. До 2024 року комісія, відзначаючи посилення загроз, назвала цей діапазон "базовим мінімумом" і виступила за достатньо великі бюджети, щоб "підтримувати зусилля, співмірні з національними зусиллями США часів холодної війни".

Адміністрація Трампа має врахувати попередження комісії. Щоб забезпечити зростання оборонного бюджету, слід радикально скоротити надмірні видатки на необоронні дискреційні програми та розв'язати проблему нестримного рівня обов’язкових витрат на соціальні пільги, що призводять до зростання дефіциту. Також необхідно реформувати надмірно обтяжливе економічне регуляторне середовище, щоб компенсувати ці витрати шляхом більшого зростання та доходів.

Арсенал демократії

Водночас Сполучені Штати повинні подбати про відновлення своєї ослабленої оборонної промисловості. Пентагон, Конгрес і промисловість несуть спільну відповідальність за її жалюгідний стан. Міністерство оборони та Конгрес надсилали виробникам суперечливі сигнали щодо попиту, що відбило у компаній бажання інвестувати в розширення виробничих потужностей і створення стійких ланцюгів постачання. Щоб вирішити цю проблему, адміністрації мають подавати запити на оборонний бюджет, які відповідають реальним військовим потребам США. Конгрес, у свою чергу, повинен своєчасно ухвалювати бюджетні законопроєкти. Якщо цього не відбувається, то тимчасові заходи на кшталт "резолюцій про продовження фінансування" затримують укладання контрактів і не дозволяють запускати нові програми.

Конгрес надав Пентагону право укладати багаторічні контракти на закупівлю — це дозволяє зменшити невизначеність, яку іноді спричиняє процес щорічного ухвалення бюджету — для деяких критично важливих боєприпасів. Цей підхід, а також фінансування для його підтримки мають бути поширені на інші далекобійні боєприпаси та перехоплювачі систем протиракетної оборони, для яких довгостроковий попит є практично гарантованим. Щоб збільшити виробничі потужності, Пентагон також може використати Закон про виробництво в інтересах оборони, ухвалений у 1950 році, який дозволяє уряду надавати пріоритет і спрямовувати ресурси на виробництво товарів для національної безпеки. На жаль, останні адміністрації використовували цей закон для цілей, не пов’язаних із національною безпекою. Наприклад, Байден застосував його для виробництва сонячних панелей. Настав час повернути "оборонний" зміст у Закон про виробництво в інтересах оборони.

Але промисловість не може просто чекати на інвестиції від уряду. Я співчуваю розчаруванню компаній через повільну роботу федеральної бюрократії та нестабільність Конгресу, але лише до певної межі. Очевидно, що потреба в перехоплювачах для протиповітряної та протиракетної оборони, далекобійних боєприпасах та іншому критично важливому озброєнні постійно зростає і навряд чи найближчим часом зменшиться. Попит є неминучим. Промисловість має бути готовою задовольняти його. Трамп має дати зрозуміти Пентагону та оборонній індустрії, що потрібно діяти.

Бюрократія також гальмує інновації, навіть коли їх військова користь є очевидною. Міністерство оборони заслуговує на похвалу за ініціативу Replicator — програму, спрямовану на прискорення впровадження новітніх військових технологій. Однак створення абсолютно нового процесу закупівель викликає питання: чому Пентагон просто не виправить існуючий? Відомство повинно навчитися впроваджувати та інтегрувати проривні технології якомога швидше, інакше військові ризикують опинитися під ударом розумніших, дешевших та більш автономних безпілотних систем, які розгорнуть противники, що діють швидше за бюрократію.

Лише процес укладання контрактів на озброєння — не кажучи вже про їхнє виробництво — рухається неймовірно повільно. Для систем озброєння вартістю понад 100 мільйонів доларів у середньому потрібно понад десять місяців від моменту оголошення остаточного тендера до укладання контракту. Закордонні військові продажі йдуть ще повільніше: в середньому минає 18 місяців, перш ніж американські партнери отримують контракти на придбання зброї США. Адміністрація Байдена зробила слабку спробу реформувати процес закордонних військових продажів, але підвищення його ефективності має стати спільним пріоритетом для міністра оборони та державного секретаря. "Арсенал демократії" не зможе функціонувати, якщо неефективність США або опозиція гучної меншості в Конгресі будуть відлякувати вразливих союзників від купівлі американської зброї.

Адміністрації Трампа слід розглянути можливість суттєвого спрощення процесу для широко використовуваних боєприпасів або завчасного нарощування запасів для експорту. Військовим також варто подумати про підтримку більших складів озброєння, яке можна легко передати союзникам і партнерам у разі кризи. Коли бойові дії вже розпочалися, час для створення виробничих потужностей втрачено.

Щоб створити союзну коаліцію передових сил, які можуть безперешкодно співпрацювати, Сполученим Штатам слід бути готовими ділитися більшою кількістю технологій. AUKUS — партнерство США, Австралії та Великобританії у сфері безпеки — може слугувати зразком для ширшого обміну технологіями з іншими надійними союзниками та партнерами. Передача оборонних технологій — це не акт благодійності; дедалі частіше це двосторонній процес, у якому союзники, такі як Австралія, Фінляндія, Ізраїль, Японія, Норвегія, Південна Корея та Швеція, вносять власні передові можливості. США слід розширювати спільне виробництво з союзниками та заохочувати їх до створення сумісних технологій, що дозволить знизити витрати, зміцнити запаси, покращити стійкість ланцюгів постачання та підвищити колективний потенціал для конкуренції з Китаєм.

Економічний аспект

Сполученим Штатам було б нерозумно конкурувати з Китаєм самотужки. Американські союзники та партнери становлять значну частку світової економіки. Відтворити всі їхні ланцюги поставок всередині країни було б просто непосильною справою.

Обама заслуговує на похвалу за переговори про Транстихоокеанське партнерство з союзниками США в Азії, і я не шкодую про співпрацю з ним, щоб подолати заперечення протекціоністів-демократів у Конгресі. Крім зниження торгівельних бар'єрів і розширення доступу на ринки для американських компаній, угода була розроблена для встановлення сприятливих правил торгівлі в критичному регіоні світу. Учасники запропонованої угоди представляли 40 відсотків світової економіки. Однак, замість зміцнення та використання сили західних економік, перша адміністрація Трампа, а потім і адміністрація Байдена часом активно загострювали їхні відносини, включаючи тарифи, які напружили стосунки з союзниками та перевірили терпіння американських споживачів. Це було запрошенням для Китаю розширити свою економічну впливовість в Азії за рахунок США.

Є чимало доказів того, що глобалістичний оптимізм 1990-х років був необґрунтованим. Прийняття Китаю та Росії до Світової організації торгівлі не змінило їхніх урядів або економік, принаймні не на користь вільного світу. Натомість обидві країни використовували та підривали цю та інші міжнародні економічні установи. Я не наївний щодо недоліків міжнародної торгівлі, але немає сумніву, що вільні ринки та вільна торгівля відповідають за більшу частину процвітання Сполучених Штатів. Тому Сполучені Штати та подібні вільні ринкові економіки повинні працювати разом, щоб реформувати міжнародну торгову систему для захисту інтересів США від хижацьких торговельних практик — а не повністю відмовлятися від цієї системи. Без лідерства Сполучених Штатів у цій сфері малоймовірно, що Пекін зможе переписати правила торгівлі на своїх умовах.

Хоча підкреслена військова першість є найбільш кричущою перешкодою для національної безпеки, Сполучені Штати не можуть нехтувати і роллю зовнішньої допомоги. Як колишній голова підкомітету Сенату з питань асигнувань, відповідального за іноземну допомогу, я серйозно ставлюся до застереження Джеймса Меттіса, коли він очолював Центральне командування США, що якщо Конгрес недооцінить дипломатію та іноземну допомогу, то йому "потрібно буде купувати більше боєприпасів". На жаль, ці важливі інструменти американської могутності все більше відриваються від американських стратегічних інтересів. Настав час більш свідомо інтегрувати іноземну допомогу в конкуренцію великих держав - наприклад, працюючи з союзниками над створенням надійних альтернатив китайській ініціативі "Один пояс, один шлях".

Нема часу на відступ

У січні 1934 року Вільям Бора, сенатор-республіканець від штату Айдахо і відвертий ізоляціоніст, виступив на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Оскільки після закінчення Першої світової війни протягом 15 років панував мир, стверджував Бора, глобальні військові витрати були надмірними. Напруженість у відносинах між європейськими державами, наполягав він, не може бути вирішена аутсайдерами: "Мине багато часу, я наважуся стверджувати, перш ніж з'явиться необхідність або будь-яке виправдання для участі Сполучених Штатів в іноземній війні".

Звісно, наприкінці 1930-х років нацистське завоювання Європи спричинило різкий зсув громадської думки США від ізоляціоністських ілюзій Бори. У травні 1940 року, коли німецькі війська вторглися до Франції, 94% американців підтримували будь-які необхідні інвестиції в національну оборону. До червня понад 70% виступали за запровадження призову до армії.

Сполучені Штати усвідомили реальність під час Другої світової війни. Але чи потрібно знову чекати завоювання близького союзника, щоб країна нарешті звернула увагу на вимоги національної оборони? Ізоляціонізм сьогодні не є кращою стратегією, ніж напередодні Другої світової війни. Сьогодні, перед обличчям взаємопов’язаних загроз, які навіть потужніші за держави Осі, відмова підтримувати провідну роль США була б ще абсурднішою і катастрофічнішою, ніж 85 років тому. Минулого разу наївне нехтування вимогами національної оборони зробило відновлення "арсеналу демократії" в стислі терміни надмірно складним. Як зауважив адмірал Гарольд Старк, тодішній начальник військово-морських операцій, у 1940 році: "Долари не можуть купити вчорашній день".

Сполученим Штатам необхідно терміново досягти двопартійного консенсусу щодо центральної ролі жорсткої сили в американській зовнішній політиці. Цей факт має перемогти як ліву віру в порожній інтернаціоналізм, так і загравання правих з ізоляцією та занепадом. Настав час відновити американську тверду міць.