План ворога звузити плацдарм ЗСУ на Курщині провалився, РФ поповнює лави північнокорейцями. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на Курщині

На фронті за добу, 14 грудня, зафіксовані загалом 292 бойові зіткнення. Найгарячішими були Покровський, Курахівський та Курський напрямки. На Курщині було зафіксовано 57 бойових зіткнень. Зеленський у своєму зверненні згадував про важливість ситуації на Курщині, наголосивши, що потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України. Він підкреслив, що ця сила повинна бути в дипломатії, але для цього необхідно утримувати Курську область, де ворог з початку листопада почав третій наступ.

Метою наступу було звузити ділянку, яку утримують українські військові. Наступ відбувався на трьох напрямках: вздовж траси Рильськ-Кореневе до Суджі, з півночі через Погребки до Малої Локні, і зі сходу від Суджі до Плехового.

Якщо підсумувати місяць третього контрнаступу, противник досяг незначних успіхів: вирівняв сіру зону біля Ольгівки і захопив Плехово. План противника звузити наш плацдарм на третину й обмежити можливості просування українських підрозділів не був реалізований.

Ворог продовжує штурмові дії, але зазнає колосальних втрат. З 4 листопада до 2 грудня противник втратив 135 одиниць бронетехніки, тоді як наші втрати становлять на третину менше. Колосальні втрати ворога пояснюються ефективною роботою наших засобів ураження.

На Курщині ворог взаємодіє з північнокорейськими підрозділами. Військові йдуть по чистому полю групами й знищуються за допомогою касетних боєприпасів та FPV-дронів. Наші військові з "Hornet Group" коментують, що північнокорейці ще не бачили наших дронів, тому поводяться досить розкуто. Втрати противника значні, а мовні проблеми та невідпрацьована тактика спричиняють додаткові втрати. Головне управління розвідки повідомляє, що ворог поповнює лави північнокорейців для подальших наступальних дій.

Третій наступ противника не спричинив суттєвих змін на плацдармі. Після захоплення ділянки його площа зменшилася до 600 квадратних кілометрів, але лінія фронту залишається збалансованою. Збройні сили активно контратакують, використовуючи західну техніку. Втрати нашої бронетехніки часто спричинені використанням ворогом дронів на оптоволокні. Втрати противника зумовлені також нашим активним мінуванням. Коштом активного мінування на всіх напрямках просування противника знищується російська легка бронетехніка, оскільки зараз переважно використовуються легкі бронетехнічні засоби противника.

Питання утримання Курського плацдарму має велике військово-політичне значення. У противника там сконцентровано понад 50 тис. особового складу. ЗСУ будуть максимально довго утримувати цей плацдарм і завдавати втрат противнику. Це відповідає концепції дій на цій ділянці фронту.

Часів Яр

Ворог вже досить тривалий час штурмує Часів Яр. Це панівна висота, важливий рубіж нашої оборони. Часів Яр утримується нашими бригадами. Канал Сіверський Донець-Донбас ускладнює просування противника, хоча на деяких ділянках ворог перейшов цей канал. Там знаходиться вогнетривкий завод, який ворог намагається атакувати. Завод добре обороняється з нашого боку, але це пріоритетний напрямок для противника. Інший напрямок – просування від Іванківського до Ступочок, де ворог також намагається тиснути на оборону ЗСУ.

Віталій Пясецький "Стохід", тимчасовий виконувач обов'язки головного сержанта 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, яка тримає оборону поблизу Часового Яру, розповів, що відбувається в зоні відповідальності бригади.

"Наша бригада не стоїть безпосередньо на напрямку Часів Яр, а трохи південніше. На цей час значних змін в тактиці ворога не спостерігається. Штурми відбуваються виключно малими піхотними групами. Противник намагається знайти слабкі місця в наших бойових порядках, використовуючи невеликі групи піхоти. Вони намагаються просочитися, заховатися, накопичитися і за сприятливих умов проводити штурмові дії. Нещодавні погодні умови значно ускладнили ситуацію, впливаючи на використання як розвідувальних, так і ударних дронів. Ворог намагається скористатися сильним вітром, дощем і морозом, щоб просуватися вперед. Наші дрони зараз не можуть залетіти глибоко в бойові порядки ворога, що дає їм певну свободу дій. Їхні групи намагаються рухатися в глибині бойових порядків просуватися по 5-6 чоловік. Ми наносимо вогневе ураження по них за допомогою ствольної артилерії, але з засобами ураження, особливо з боєкомплектом, є певні проблеми. Тому не завжди вдається вчасно відреагувати", - розповів він.

За його словами, прямі вогневі контакти зі стрілецькою зброєю відбуваються не часто, ЗСУ намагаються вчасно виявляти, де заховалися росіяни, і наносити ураження. Військові змушені підпускати окупантів ближче до лінії бойового зіткнення, щоб ефективніше вражати, оскільки боєкомплект обмежений.

Кількість використання касетних боєприпасів з боку противника зменшилась.

"Якщо раніше за день могло прилетіти п'ять-шість і більше КАБів, іноді навіть до кількох десятків, то зараз їх кількість зменшилась. Наприклад, останні приходи, які я бачив і чув, були позавчора і вчора вранці по одному населеному пункту. Але кількість значно зменшилась. Я не знаю, з чим це пов'язано – чи ефективна протидія ППО, чи погодні умови впливають на використання КАБів противником, але це факт", - повідомив Пясецький.

Військовий розповів, як відбувається відбір сержантів і розширення цього прошарку управлінців у бригаді. Адже, зазвичай, сержанти – це військовослужбовці, які мають певний бойовий досвід і проявляють свої лідерські якості. Головний сержант бригади або виконувач його обов'язків, не може особисто відбирати всіх сержантів.

"Колектив працює ефективно тільки тоді, коли керівник вміє делегувати повноваження і підбирати собі команду, тобто головних сержантів батальйонів, і контролювати їх роботу. Вони проводять певний відбір. Це люди, які мають лідерські якості, є фахівцями конкретного виду озброєння і є авторитетами серед інших військовослужбовців. На жаль, війна диктує певні вимоги до сержанта, що він має обов'язково пройти певну підготовку. Для цього потрібно відправити військовослужбовця на навчання, але воєнні дії цьому не сприяють. Не кожен командир підрозділу може дозволити собі відправити фахового сержанта на тривалий термін навчання", - пояснив він.

Пясецький вважає, що навчання потрібно пристосувати до бойових умов. Можливо, варто впроваджувати інтенсивні курси ближче до лінії бойового зіткнення, де можна надати необхідні знання в умовах, які відповідають нинішнім бойовим діям. Це дозволить ефективніше підготувати сержантів до виконання завдань.

"Найкраще досвід накопичується на рівні бригади або конкретного підрозділу. Наприклад, у нашій бригаді є інструктори з бойовим досвідом, які передають його новоприбулим військовослужбовцям або тим, хто набирається через рекрутинг. Часто цей бойовий досвід, накопичений на рівні бригади, далі може рухатися тільки з тими, хто переводиться до навчальних центрів, де вони навчають нове поповнення або сержантів. Тому ми намагаємося передавати бойовий досвід всередині бригади. Коли до нас приходить нове поповнення, ми змушені дуже часто переучувати його, бо умови ведення війни постійно змінюються", - додав він.

Ракета-дрон "Пекло"

За даними Української Правди, ракета розроблялася впродовж року. Це приватна ініціатива. Розробники вклали кілька мільйонів власних коштів в цей проєкт. Зараз ракета виготовляється серійно. За три місяці зроблено 100 зразків і проведено п'ять успішних застосувань проти противника. Ракета-дрон або крилата ракета має дальність до 700 км і швидкість 700 км/год.

Президент повідомив, що на наступний рік планується виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет. У цей арсенал входять також ракети "Паляниця", "Рута", "Нептун". Тобто збільшується арсенал українських Збройних сил, що дозволяє здійснювати удари по російській території без обмежень. Зараз все залежить від масштабування і збільшення кількості цих ракет в арсеналі нашої армії для знищення ворожих цілей.

