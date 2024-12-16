Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Стоп, традиціє?
OPINION

Стоп, традиціє?

Галина Пагутяк
16 грудня, 2024 понедiлок
20:05
Погляд

Мало хто з громадян на пострадянському просторі розуміє, що зустріч Нового року —  це ерзац Різдва, нав’язаний  комуністичною пропагандою, і продовжує вважати це традицією

Зміст

А для багатьох наших співвітчизників  ритуал зустрічі Нового року доконечний. Навіть у "западенському" Львові 31 грудня на ринках і супермаркетах – страшний ажіотаж, і не зустрічати Новий рік вважається дивацтвом, а небажання святкувати викликає співчуття. Скільки драм відбувається того дня, адже хтось залишається сам, хтось не встигає додому, хтось банально не має грошей на святковий стіл. Скільки розбитих сердець через те, що все пішло не так, і дива не сталося. А з якого дива мало бути диво, коли магією навіть не чутно? Її директивами партії не насадиш. І зустріч Нового року не дотягує до родинного свята.

Читайте також: Як християни впорядкували час

Поза нашим Серединним світом, за межі якого ми стали потрапляти лише тридцять років тому, люди в новорічну ніч люблять вийти собі на площі міст і гуртом лічити удари годинника, а тоді радісно вітати Новий рік, обійматися, дивитись феєрверки, пити шампанське чи глінтвейн, або просто танцювати. А натішившись, повернутись додому.

У нас же це стало примусово-добровільним ув’язненням в домі, власному чи чужому, перед телевізором. Священні страви радянської людини – олів’є, шпроти, торт і шампанське, мандарини, а решта все по бажанню. Нарід сідає пізно ввечері за стіл і проводжає старий рік, а тоді слухає промову вождя – генсека, президента чи просто диктора, гімн, удари кремлівських курантів, під час яких треба загадати бажання (це щось крадене, не знаю в кого), а тоді починається справжня гастрономічна оргія. Чоловіки й дітлахи спершу біжать вистріляти на вулиці весь арсенал піротехніки. Від цього гинуть птахи, тварини вмирають від стресу, або травмуються, і ціле місто не спить. І це від Владивостока до Ужгорода. 

Читайте також: Щось спокійне, але не заспокійливе

Правда, війна принесла нам новорічну тишу, але хтозна-як воно буде після війни. Старші дивляться до години другої телевізор "галубой аганьок" чи "іронію судьби", а молодші продовжують святкувати, доки все не вип’ють і не з’їдять чи  вирушають дивитися "йолку"  на районі. Можна замовити столик у ресторані, якщо вдасться, але дітей туди не потягнеш, та й дуже дорого. Вранці всі від поєднання шпротів із шампанським встають з тяжкою головою, або йдуть спати, хто не лягав. Надворі безлюдно. Мертві птахи, порожні пляшки та обгортки від піротехніки, час від часу з’являються понурі постаті, повзучи додому. Свято скінчилось.

Ви можете шпроти замінити устрицями, совєтське шампанське французьким, олів’є наймоднішим салатом з крабовим м’ясом, замовити за дикі гроші торт у приватного кондитера, мати дизайнерську ялинку і телевізор на півстіни, але суть від цього не зміниться – місце зустрічі змінити, як то кажуть, не можна. 

Святкування Нового року принесли на штиках більшовики, й вони досі контролюють вашу свідомість: ви мусите бути, як усі, бо як не маєте з ким зустріти Новий рік, то ви неповноцінні, нещасні. Бути самотнім – це  бути поза колективом, а не просто обрати собі самотність замість товариства не надто симпатичних людей. Різдво повертає заблудлі душі додому,  а Новий рік волочить їх назад за комір у стійло совка.

Читайте також: Гірський виноград

Кожен з нас може собі вирішити, як закінчити рік і як його почати. Медитувати, підбивати підсумки чи поринати у примітивні веселощі, підтримуючи маскульт з російською чи малоросійською попсою, яка незле перетравлюється прихмелілими мізками.

І є ще один момент, про який мало хто знає – профанація Різдва. При совітах переписували давні колядки та щедрівки,  де ім’я Христа підмінювали Новим роком: "Ой радуйся, земле, новий рік народився" Замість колядників ходили малороси у вишиванках під конвоєм  Діда Мороза та Снігуроньки. Не до всіх, тільки до статусних комуністів. І  дехто тому тішився, бо хоч щось українське. 

І на "галубом агоньке" всі чекали пісню українською. І наші бідні співаки йшли на цей виступ, аби нагадати, що українці існують, ще не всі виздихали. Вони чесно виконували свою роботу і викликали фурор. Ясна річ, репертуар проходив сувору цензуру. То була крихітна щілина, промінчик світла в тоталітарній темряві. 

Якихось радикальних змін за роки Незалежності не відбулося, просто малоросійщина заповнила всю новорічну і різдвяну програму, бо режисери  все ті самі. На жаль. Просякнуті совком на генетичному  рівні, на гачку ФСБ. Тієї держави немає, а ідеологія живе.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
життя
Новий рік
Різдво
історія України
Читайте також:
Київ без світла, блекаут
Автор Катерина Єсікова
15 грудня, 2024 неділя
Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня
Автор Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
Shahed, шахеди, ППО. Ілюстративне фото
Автор Катерина Єсікова
16 грудня, 2024 понедiлок
РФ запустила по Україні "шахеди": вибухи лунали в низці регіонів
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.02
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
20:52
знищені окупанти
Росіяни провели невдалі штурми на Луганщині: ЗСУ назвали мету і втрати ворога
20:39
Купʼянськ
Армія РФ обстріляла житловий сектор у Купʼянську: є загиблий та поранений
20:10
"Я більше не маю його довіри": міністерка фінансів Канади українського походження Фріланд звільнилася через розбіжності з Трюдо
19:58
Дональд Трамп
Трамп не виключив скасування дозволу США на далекобійні удари України по РФ
19:53
Дональд Трамп
Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, однак прийме його у разі візиту
19:30
Дональд Трамп
"Кількість загиблих є астрономічною": Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо припинення війни в Україні
19:24
Білий дім
Foreign Affairs: Ціна американського відступу. Чому Вашингтон має відкинути ізоляціонізм і прийняти лідерство
19:20
Михаїл Кавелашвілі
У РФ заявили про готовність до нормалізації відносин з Грузією після обрання Кавелашвілі президентом
19:14
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Щонайменше 50 нардепів отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів, - аналітикиня Руху ЧЕСНО
19:12
Юрій Бойко
У ВР подали проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини через його проросійську заяву
19:05
Ексклюзив
Юрій Бойко
Нардеп Гончаренко припустив, що спричинило публічну активність Бойка
19:01
Зарплата, стипендія, соцвиплати: у Дії з'явиться єдина картка для усіх держвиплат
18:58
Директор Всеукраїнського об’єднання ФРУ Defence Ігор Фоменко
"Телефонне право" при призначенні керівників оборонних підприємств погано сприймається партнерами, - голова Федерації роботодавців України
18:51
Кая Каллас
Євросоюз підготує 75 тис. українських військових до кінця зими, - глава дипломатії ЄС Каллас
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:38
постер США
США запровадили санкції проти осіб і організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР
18:37
Росіяни атакували Нікополь і район артилерією та дронами-камікадзе: є постраждала
18:27
OPINION
Консорціум оборонної інформації: чому державі потрібна експертна допомога у зміцненні оборони України?
18:23
Дональд Трамп
Після інавгурації Трампа нічого кардинально не зміниться, але може бути пауза у військових діях, - співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак
18:21
Петер Сіярто
"Буде втрачена остання надія на мир": Сіярто заявив, що завадив включенню патріарха Кирила до санкційного списку ЄС
18:10
Огляд
Міхаель Шумахер у грудні 2012 року
Шумахер став жертвою шантажу, а тренера збірної Китаю посадили на 20 років. Головні новини світового спорту за тиждень
18:08
Ексклюзив
ракета-дрон "Пекло"
Низька вартість і висока ефективність: Defense Express про крилату ракету "Пекло"
18:05
світло
Укренерго: 17 грудня вимкнення світла не прогнозується
18:05
OPINION
Троща російських танкерів у Керченській протоці: що чекає на Балтику
18:00
Інфографіка
БпАК "Лелека-100"
Лелеки, що несуть не нове життя, а смерть росіянам: все про український БПЛА "Лелека-100", який називають "очима української артилерії"
17:47
Олаф Шольц
Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца
17:43
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України – командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський
Україна стала п'ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю, - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський
17:15
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги Україні
17:14
Євробачення-2025: організатори оприлюднили логотип та показали, як виглядатиме сцена
17:08
Пресреліз
Еспресо логотип
Телеканал "Еспресо" зазнав хакерської атаки
16:58
військове кладовище
Очільниця Мінветеранів Калмикова розповіла, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
16:58
Судді, керівники в’язниць і бізнесмени: Рада ЄС ввела санкції проти 26 осіб та двох підприємств у Білорусі
16:53
Володимир Гаврилов
У Росії немає шансів, якщо ми використаємо всі переваги, які в нас є, - генерал-майор Володимир Гаврилов
16:51
Дмитро Лубінець
РФ утримує понад 16 тис. цивільних громадян України в полоні, - Лубінець
16:49
Netflix показав перший тизер мультика "Астерікс і Обелікс: Велика бійка"
16:47
Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: підозрюваному обрали запобіжний захід
16:39
сховище газу
У Молдові ввели режим надзвичайної ситуації в енергетиці
16:38
Огляд
211 понтонно-мостова бригада Сил підтримки ЗСУ
Вимагання, знущання та кумівство: УП розкрила таємниці 211-ї понтонно-мостової бригади
16:32
ЗСУ
Financial Times утричі завищило кількість українських дезертирів, - Opendatabot
16:26
Ексклюзив
Дональд Трамп
Експерт Ради зовнішньої політики Краєв пояснив, чому Трамп зацікавлений тиснути на Росію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV