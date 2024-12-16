Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, однак прийме його у разі візиту

Про це він сказав на пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, пише Інтерфакс-Україна.

На запитання, чи запрошував Трамп на свою інавгурацію 20 січня Зеленського, майбутній американський президент відповів негативно.

"Але якщо він (Зеленський, - ред.) захоче приїхати, я із задоволенням прийму його", - запевнив він.

Також Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.