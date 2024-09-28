Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Куди дивитися, як вижити і кого ловив Нобелівський комітет - 5 книг про зміну способу мислення
Огляд

Куди дивитися, як вижити і кого ловив Нобелівський комітет - 5 книг про зміну способу мислення

Ігор Бондар-Терещенко
28 вересня, 2024 субота
08:15
Статті

В одній з цих книжок нам радять змінити спосіб мислення, щоб розкрити свій потенціал, але жоден з авторів не зауважує, як змінюються ті, хто за цим спостерігає. Отже, дивитися і бачити, чи пак спостерігати і усвідомлювати – чи впливає різниця між цими поняттями на наш світогляд? І хто здатен продемонструвати цю тактику впливу на читача? Спробуємо знайти відповідь у книжках цієї добірки?

Зміст

Керол Двек. Mindset. Змініть спосіб мислення і розкрийте свій потенціал. – К.: Наш Формат, 2024

Протягом багатьох років авторка цієї книжки – професорка психології у Стенфордському університеті - досліджувала силу людських переконань і їхній вплив на наше життя. Намагаючись з’ясувати, чи є талант запорукою успіху, завдяки чому ми досягаємо бажаного і який рецепт розв’язання будь-яких проблем, вона зробила революційне відкриття. Тож у своєму дослідженні "Mindset" Керол Двек відкриває простий, але досить потужний феномен, завдяки якому людям удається реалізувати власний потенціал. Отже, про що мова? Всього лише про те, що успішність у навчанні й роботі, бізнесі та спорті, мистецький хист і взагалі кожна сфера людського життя можуть змінюватися залежно від того, що саме ми думаємо про власні можливості й таланти. Тобто наші вміння не є сталими, і лише старанність та наполеглива праця здатні призвести до реальних досягнень. Утім, хіба лише вони? "Опановуючи новий спосіб мислення, ми відкриваємо для себе цілий світ, - нагадує авторка. - В одному світі - світі фіксованих якостей і здібностей - успішна людина має доводити, що вона розумна чи талановита. На першому місці - самоствердження. В іншому світі - світі, де все можна змінити, - треба просто вчитися. На першому місці – саморозвиток". Хай там як, але книжка буде корисна тим, хто не вірить у власні можливості й не бажає мислити гнучко: реальні історії та практичні рекомендації, які ґрунтуються на багаторічних дослідженнях, стануть потужним поштовхом до змін. Поради авторки допоможуть усвідомити, що навіть одне переконання задає тон майже всьому життю, а його зміна здатна відіграти визначальну роль у досягненні мети. "Навіть коли ви змінюєтеся, - нагадують нам, - колишні переконання не можна видалити, як меніск колінного суглоба, і перейти на нові. Насправді й нові, і старі переконання завжди залишаються з людиною, проте, утверджуючись, нові дозволяють мислити, почуватися й діяти інакше".


Джон Ліч. Психологія виживання. - Видавництво Ростислава Бурлаки, 2024

У своїй книзі під назвою "Психологія виживання" Джон Ліч намагається не лише змінити наш спосіб мислення, але й відповісти на конкретні запитання, розглядаючи психологію людського виживання і те, як групи й окремі особи поводяться до, під час і після подій, що становлять загрозу життю. Адже, якщо за останні роки відбувся значний прогрес у навчанні виживанню та технологіям, то чому під час катастроф, як і раніше, чимало людей швидко гинуть? Як взагалі вижити під час катастрофи? Чому так багато людей гинуть, хоча могли б врятуватися? Як деяким людям вдається вижити в надзвичайно складних умовах, іноді після місяців або років важких випробувань? Тож не дивно, що у книжці детально розглядаються як короткострокові, так і довгострокові аспекти виживання, а також психологічні наслідки голоду, спраги, холоду, спеки, скупченості, ізоляції, втоми й позбавлення сну. Тобто суть цієї праці - визначення принципів надання першої психологічної допомоги для використання в польових умовах. Слід додати, що, пишучи цю абетку з виживання, автор використовує матеріали з багатьох різноманітних джерел: з власного досвіду, отриманого у ворожому середовищі, включно з пустелею, Арктикою, Полярною зоною, а також понад і під хвилями, на великій висоті, у печерах і військовому середовищі, під час низки офіційних курсів з виживання як для військових, так і цивільних; з власних польових і лабораторних досліджень; з робіт інших наукових дослідників, авторів і журналістів; від персоналу аварійно-рятувальних служб, інженерів-конструкторів, працівників сфери психічного здоров’я, поліцейських і військовослужбовців та насамперед з особистих розповідей тих, хто вижив - обох статей, різного віку і різних національностей, які протягом багатьох років дозволяли авторові опитувати їх, офіційно і неформально, з метою кращого розуміння психології виживання.


Том Ґрівер. Формулювання дизайнерських рішень. – К.: ArtHuss, 2024

Зазвичай змінювати спосіб мислення іншого означає уміння говорити з людьми – хоч би й про власний дизайн, як у цій книжці -  однак вправно робити це на практиці буває непросто. Ось чому увага автора практичного посібника "Формулювання дизайнерських рішень" Тома Ґрівера зосереджена саме на принципах, тактиках і ефективних методах представлення ваших дизайнів. Незалежно від того, що ви розробляєте - застосунки, вебсайти чи продукти, - ви дізнаєтеся, як заручитися підтримкою людей, що мають вплив на проєкт, аби посприяти створенню найкращого користувацького досвіду.  Нерідко те, як ви спілкуєтеся зі стейкхолдерами (зацікавленими сторонами), клієнтами та іншими людьми, які не належать до дизайнерів, може бути важливішим за сам дизайн. Адже якщо ви не зможете заручитися їхньою підтримкою, ваша робота ніколи не побачить світ - якою б гарною вона не була. Але не варто відступати, бо автор вірить у вас! "Насправді одне з моїх припущень, висунутих цій книзі, полягає в тому, що ваш дизайн – правильний, - переконує він. - Я припускаю, що ви проаналізували всі дані, ухвалили розумні рішення, розв'язуєте проблему для бізнесу, і запропонований вами дизайн буде слушним вибором. Якщо ж це не так, то вам не допоможе жодне красномовство". У будь-якому разі, як можна виснувати з цієї книжки, будь-яка мета полягає в тому, щоб залишатися гнучким і здатним швидко адаптуватися до різних ситуацій. Що ж до самої книжки, то її мета, як нагадує автор, - "допомогти дизайнерам стати кращими комунікаторами, тобто навчитись вміло пояснювати свої дизайнерські рішення людям, які мають вплив на їхній проект", а вже головна ідея книги зосереджена навколо зустрічі: зустрічі з клієнтами, на якій презентують дизайнерські рішення і розповідають про них.


Боб Ділан. Тарантул. – К.: Темпора, 2024

Представляючи цю книжку, варто згадати, що хоч Нобелівську премію її авторові присудили не за неї, проте тамтешньому комітету клопоту все одно було завдано чимало. Секретар автора, відповідаючи на дзвінок з радісною новиною, заявив, що пани, мовляв, відпочивають. Утім, ані після сну, ані пізніше наш герой так і не зголосився до комітету Нобеля. Світ ловив його та не спіймав, і про це, до речі, чимало у постмодерністському романі "Тарантул" Боба Ділана - рок-легенди й гуру багатьох поколінь – про якого Тарас Чорновіл свого часу у прямому ефірі Еспресо TV зауважив, що той, як і значна частина єврейських письменників-нобелівських лауреатів, має українське коріння. "Але чомусь ніхто не згадує, що вони родом з України. Ще один українець став нобелівським лауреатом!" - заявив Чорновіл, коли Ділан, нагадаємо, таки отримав нагороду (але не за цю книжку). Хай там як, але експериментальний роман "Тарантул" був створений 24-річним автором під впливом відомого бітника Джека Керуака. Написаний 1966 року, він надійшов у продаж у жовтні 1971-го, оскільки тоді автор потрапив у мотоциклетну аварію, замовкнувши на довгий час. Безладний набір слів, гра смислів і калейдоскоп нібито випадкових фраз, на думку критиків, нагадував "потік свідомості" в стилі Джеймса Джойса. Хоча, мова в цьому випадку про техніку "нарізки", яку практикували представники тогочасний біт-покоління в літературі, а також "автоматичне письмо" сюрреалістів. Божевільний, трагічний роман про хаос життя – справжня пам'ятка епохи "експериментального" нігілізму. "Фрагментарна історія, де лише найуважніші й найвідданіші відшукають сюжет і глибини ліро-епічних смислів, - підтверджують видавці. - Хоч насправді - це тарантела гітариста, який всіма вісьмома кінцівками витанцьовує на друкарській машинці, намагаючись ословити наш складний світ, дати йому ритм, голос і мелодію".


Лінн Пейнтер. Краще, ніж у фільмах. – Х.: Віват, 2024

У цій книжці так само діє сила переконання, але не через те вона варта великого екрана. Просто "Краще, ніж у фільмах" Лінн Пейнтер – це історія, яка сповнена таких важливих подій для її героїні, в якої минає останній рік шкільного навчання, що годі навіть порівнювати з кіно. І не дивно, що дівчина поглинута фантазіями про те, що її життя складеться так, як у романтичних стрічках. Зненацька виявляється, що нашій Ліз потрібна допомога сусідського хлопця, на ім'я Вес. Річ у тім, що вона дуже давно закохана в Майкла, про якого вона мріє, який щойно повернувся до міста і, хоч як це прикро, заприятелював із Весом. Якщо Ліз хоче, щоб Майкл нарешті звернув на неї увагу, то нестерпний сусід Вес - її шанс. Але чи вдасться їй порозумітися із цим хлопцем? "Зведена брова свідчила, якою ж нікчемною він мене вважав. З багатьох наших не надто приємних зустрічей я знала: коли його очі звужуються, це означає, що він прискіпливо мене оцінює і що ми от-от почнемо 3 'ясовувати стосунки з приводу останньої бридоти, яку він мені заподіяв. Якщо ж його погляд був такий жвавий, як оце зараз, а в карих очах грали бісики, то я розуміла, що мені кінець. Тому що невгамовний Вес завжди перемагав". Загалом Ліз завжди знала, що Вес Беннет - жахливий сусід. У нього наче шило в одному місці ще з дитинства: то підкладе жабу в її "Будиночок мрії Барбі", то відітне голову садовому гномові й залишить у саморобній дівчачій бібліотеці. Минуло вже десять років після обезголовлення гнома і, здавалося б, усе мало змінитись Але тепер у сусідів нова жорстока війна: за паркувальне місце на їхній вулиці. Тож потрібне диво, щоб дівчині вдалося вмовити Веса піти на дивакувату угоду, метою якої стане влаштування для Ліз чарівного, майже кіношного романтичного моменту, в якому вона буде разом із Майклом на їхньому випускному А може, Вес насправді вже не той огидний капосник, а дорослий і надійний хлопець, з яким можна мати справу?

Теги:
Новини
Культура
освіта
Читайте також:
F-16
Автор Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
Росіяни запустили фейк про втрату чотирьох F-16
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
27 вересня, 2024 п'ятниця
Де вихідними дощитиме та коли похолодає: прогноз погоди від Наталки Діденко
Автор Сергій Фурса
27 вересня, 2024 п'ятниця
Саудівський ніж у спину Путіна
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.78
    Продаж 46.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
28 вересня
09:10
Швейцарія
Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією: у чому причина
09:01
Оновлено
Ракетний удар РФ по Одещині 28 вересня
Росіяни вночі і зранку атакували Україну: ракетами обстріляли Одещину, дронами Київщину і Суми - там є постраждалі
08:43
сили ППО
Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 69 "шахедів" та 2 ворожі ракети
08:28
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 180 боєзіткнень, - Генштаб
08:10
втрати окупантів
Втрати армії РФ в Україні сягнули 650 тис. військових від початку повномасштабної війни
08:00
OPINION
Коли наші партнери втомляться від ядерних ігор Путіна?
07:47
Росіяни обстріляли з артилерії Нікопольщину: є постраждалі і руйнування
07:41
НАТО в Іраку
США заявили про завершення військової місії в Іраку
06:50
Віктор Орбан
Орбан запропонував себе як посередника між Північною Македонією та Болгарією
06:22
TikTok
TikTok за рівнем поширення дезінформації небезпечніший за Telegram, - РНБО
04:17
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що слова Китаю про мир в Україні не збігаються з діями
03:40
Оновлено
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по головній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті
02:42
діти, злочини росії
Дітей-сиріт з ТОТ Луганщини до кінця 2024 року внесуть до російського реєстру, - Нацспротив
01:54
Оновлено
Павло Поляруш
Вилучили пістолет і виявили зв'язок із ОП: у Києві п'яний чиновник НБУ за кермом Lexus конфліктував із військовим
01:27
вогонь, полум'я, пожежа
Чоловік підпалив себе у приміщенні Полтавської ОВА: поліція з'ясовує мотиви
01:00
україна німеччина
У Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу
00:34
президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії відповів, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення в НАТО до кінця року
00:00
Тео Ернандес і Рафа Леао, Мілан, Серія А
"Мілан" у меншості розгромив "Лечче" в Серії А
2024, п'ятниця
27 вересня
23:42
Кирило Буданов
"Спецслужби погодили кандидатуру Буданова на пост президента України": роспропаганда вигадала новий фейк
22:59
Оновлено
Ураган
На південному сході США вирує ураган "Гелен": кількість загиблих зросла до 40
22:38
Оновлено
фото зруйнованих міст України для реклами
Прем'єр Грузії Кобахідзе прокоментував використання світлин зруйнованих міст України в передвиборчій рекламі
22:35
Ексклюзив
У Києво-Печерській Лаврі відкрили виставку до Дня Маріуполя
З нагоди Дня міста Маріуполь у Києво-Печерській Лаврі відкрили виставку "Хрест і надія: священна спадщина греків Маріуполя"
22:26
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
"Феміда не відчуває того, що ми знаходимося на духовній війні": гендиректор Лаври розповів, що ситуація з судами УПЦ МП докорінно не змінилась
22:20
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Романенко розповів про бомби для F-16 з нового пакету допомоги від США
21:58
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Трамп може здати Україну, а натомість розповідати, що врятував світ від ядерної війни, - журналіст Яніцький
21:56
Володимир Зеленський
"Усе ключове для України – на столі у партнерів": Зеленський підсумував візит до США
21:48
Угорщина
Угорщина отримала від Німеччини танки Leopard 2A7HU нової версії
21:28
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
РФ повторює маневри армії СРСР 1943 року у Покровську та Кураховому, - генерал Кривонос
21:28
Крим, окупанти
Росіяни бояться і готуються до можливої висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"
21:16
жінки ЗСУ
У лавах ЗСУ служать 68 тис. жінок, - Міноборони
21:03
Хассан Насралла
Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли", очільник угруповання Насралла - живий
20:56
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни 27 вересня просунулись у 5 населених пунктах, - DeepState
20:48
Оновлено
Ван Ї
Китай заявив про намір створити платформу "політичного врегулювання" війни в Україні "Друзі миру": у ній візьме участь Угорщина
20:32
Оновлено
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку представив йому План перемоги та запросив відвідати Україну
20:18
Оновлено
Георгій Судаков, Верес - Шахтар, УПЛ
"Шахтар" втратив очки у матчі з "Вересом" в УПЛ. Розклад і результати 8-го туру
20:05
У Молдові облили фарбою будівлю уряду та міністерства праці: підозрювані кажуть, що їх найняла РФ
20:00
OPINION
Трамп не з тих, хто ділиться перемогами
19:55
Оновлено
Наслідки ворожої атаки по Одещині
Удар РФ дронами по Ізмаїлу: загинули троє людей, кількість постраждалих зросла до 16
19:42
медичний канабіс
В Україні затвердили список хвороб і станів, за яких призначатимуть медичний канабіс
19:30
Оновлено
У США заявили, що новітній атомний ударний підводний корабель Китаю затонув під час його будування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV