Росія ймовірно використала для удару по Києву нову гіперзвукову ракету "Циркон", а Україна створює безпілотні війська. Колонка Сергія Згурця

Російська комбінована атака на Україну

Почну з ракетної атаки - те, що було сказано офіційно і те, що залишилося за кадром офіційних підтверджень. Отже, вранці 7 лютого російські війська завдали чергового удару по Україні з використанням ударних дронів та ракет різного типу. Це власне вже четверта ракетна атака починаючи з початку року. У шести областях були вибухи, загалом атака була комбінованою з використанням і "шахедів", і крилатих ракет, і ракет, які запускали з різних пускових установок. При цьому наша протиповітряна оборона відпрацювала досить ефективно.

Ми бачили включення речника Повітряних сил Юрія Ігната, який сказав про те, що з 64-х засобів повітряного нападу було збито 44; збито 26 з 29 крилатих ракет Х-101, усі три крилаті ракети морського базування "Калібр", 15 з 20 "шахедів". Не вдалося збити чотири крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Іскандер" і п'ять зенітних керованих ракет С-300. Ці ракети були якраз направлені на міста, де ми не маємо засобів протиповітряної оборони з протиракетними можливостями.

Тепер про особливості. З одного боку атака не була надто масовою, тому що фактично ужили не максимальну кількість ракет, які використовувалися буквально з перших пусків на початку року, але вдвічі більша кількість ракет, ніж це було два тижні тому.

Коли ми говоримо про ракети Х-101, їх запускали так, щоб одна з груп рухалась в бік Польщі, не досягаючи кордону десь кілометрів 50 ці ракети розвернулися і потім були збиті над західною частиною Україною. Поляки підіймали свої винищувачі аби убезпечити ризик можливого залітання на територію Польщі. Не виключено, що ці російські дії мали на меті перевірити алгоритми протидії саме польських систем протиповітряної оборони.

Щодо столиці. Не було використання ракет С-400 по Києву, як це було в попередніх ударах, не було ударів північнокорейських ракет КН-23 саме по Києву, хоча поліція подала фотографії, де по Харкову є підтвердження, що з п'яти ракет начебто дві були саме корейські КН-23.

Далі про найбільш важливий, головний штрих цієї атаки. Зараз ми поки що бачимо оці північнокорейські ракети, які передані Російській Федерації. Розвідка США повідомляла, що загалом по території України в попередніх ракетних атаках було використано до дев'яти ракет. Тому ми бачили підтвердження щонайменше по трьох містах - це Дніпро, поблизу Харкова й уламки на Оболоні в Києві під час попередніх атак.

Удар ракетою "Циркон"

А тепер головна інтрига цього ракетного удару противника. Вона полягає в тому, що є уламки ракет, які ворог раніше не використовував, але цього разу застосував для ударів по Києву. Ми не хотіли давати цю інформацію першими пам'ятаючи хвилю, коли Defense Express написав про те, що Patriot збив "кинджал", але зараз ці фотографії вже з'явилися й на інших медійних ресурсах. На цих уламках є індекс ракети 3М22. Що це за індекс? - це індекс гіперзвукової російської нової ракети під назвою "Циркон".

Про неї стало вперше відомо десь 2016 року. Ми бачили перші офіційні випробування у 2020 році, коли її запустили з фрегата "Адмірал Горшков". Характеристики цих ракет невідомі, але брехливий Путін казав, що ця ракета має можливості до дев'яти махів, тобто супер гіперзвукова ракета має дальність до 1000 км, бойова частина десь 400 кг. Насправді ж ми навіть не знаємо чи ця ракета була прийнята на озброєння російської армії офіційно, хоча були повідомлення, що десь 2023 року стояло замовлення закупити декілька десятків ракет.

Отже, ми маємо уламки, які є в Києві на одній з ділянок, де є індекс 3М22, що належати до ракети "Циркон". Ми не знаємо з яких пускових установок її запускали, бо формально вона створена для використання з морських платформ, але були повідомлення, що створювалася спеціальна пускова система.

Про що все це говорить? Фактично йдеться про найновішу гіперзвукову ракету, яка створювалась противником для подолання систем протиповітряної протиракетної оборони й фахівці з якими ми спілкувалися говорять, ракета була збита. Це означає, що під час цієї атаки засоби протиповітряної оборони, які прикривають Київ, справилися з новою найбільш сучасною черговою гіперзвуковою ракетою противника під назвою "Циркон".

Це попередні висновки, які поки що спираються лише на окремі уламки цієї ракети, але в будь-якому разі, якщо інформація підтверджується після висновків фахівців, які зараз більш детально вивчають ці уламки, то ми будемо матиме ще один гарний приклад ефективності систем протиповітряної оборони, які сьогодні захищають Київ. Сподіваюсь, й будуть захищати інші міста. Це руйнування чергового міфу про найсучаснішу російську зброю. Така історія пов'язана з цією черговою ракетною атакою противника на столицю і результати пов'язані з роботою нашої протиповітряної оборони, які навіть виходять за ті оптимістичні показники про які сьогодні оголосило командування Повітряних сил ЗСУ.

Створення безпілотних військ

Стало відомо про указ президента України Володимира Зеленського про створення безпілотних військ, точніше окремого роду військ, які стосуються безпілотної тематики. Ми розуміємо, що може утворитися ризик, коли створення нового роду військ створює й вертикаль з новим безпілотним командувачем і починає руйнувати ініціативи, які вже реалізовані на місцях.

Народний депутат України VIII скликання, заступник командира артилерійського дивізіону, майор, керівник проєктного офісу Акселератору Міноборони Павло Кишкар прокоментував цю інформацію.

"Я багато очікую від цього указу, від його реалізації, маю надію, що мобілізація саме до цього роду військ пройде успішно. Потрібні люди з вищою освітою, люди, які забажають опановувати новітні сучасні системи озброєння. Ми сподіваємося, що не лише безпілотні системи ввійдуть до комплектації нових підрозділів, а й системи автоматизовані, які будуть операторами тими чи іншими керуватися на полі бою. Найближчим часом ми побачимо рішення на підписі у міністра щодо бойового використання такого роду військ, бо без свого власного статуту такі підрозділи будуть малоефективними", - сказав він.

Як сказав Кишкар, питання в тому, яким чином формуватимуть окремий вид цих військ.

"Ми сподіваємося, що діючі структури при цьому не будуть залучені, адже той людський ресурс в тому числі з пілотів, людей, які працюють з системами РЕБ не повинні постраждати. Більше того, створювані підрозділи будуть підрозділами в розпорядженні старшого начальника - це не будуть підрозділи, які підпорядковуватимуться певним бригадам. Тобто бригада безпілотників не може тримати фронт - це придані сили, відповідно й нормативна база буде формуватися задля того, щоб ці підрозділи і сили були силами старшого начальника. Я думаю, що ці резерви, як сильний додаток до тих підрозділів, які існують уже в бойових бригадах будуть співіснувати і функціонувати злагоджено", - пояснив військовий.

Впровадження нових законів

Фактично ж є закон про списання, який підтримав парламент, який вже місяці два лежить на підписі у президента і всі командири військових частин просто волають - підпишіть цей закон, бо на кожному з них зараз висить купа майна, що не можуть списати, для них це суттєва проблема.

"Це зараз питання трохи не номер один у командирів середньої і вищої ланки. Ми дійсно волали, волаємо й будемо волати. Я більше того, наполягаю на тому, що за часи великої війни вже з 24 лютого 2022 року жодної реформи в системі управління Міноборони, ГШ і апарат главкома - не відбулося. Це при тому, що напрацювання, закони, накази міністра - все написано, розписано. У нас є питання по мобілізації - хтось би вийшов і сказав, що від сьогодні приймаємо відповідний нормативно-правовий акт і в стройові, тилові, частини кадрової роботи від сьогодні ми не приймаємо чоловіків 27-60 років. Це теж реформа, це теж суттєвий крок вперед. Ми власними силами мобілізували ту чи іншу частину людей", - висловився Кишкар.

Військовий наполягає, щоб мобілізація людського ресурсу починалася з державного апарату: "Це більш-менш підготовлені люди, які проходять службу в ДБР, НАБУ, Міністерстві внутрішніх справ. Це буде справжня мобілізаційна революція, а показувати кіно для російського телебачення, де когось пакують і садять в бусік - це точно не варіант відкритого суспільства. Більше того, пропозиції, які напрацьовуються - це створення фактично другої армії у вигляді добровольчих підрозділів. Ми вважаємо, що такі підрозділи технічно забезпечені, як наприклад, по безпілотним літальним апаратам, по автоматизованим системам".

Розвиток українського ВПК

"Армія має почати з себе, провести внутрішню мобілізацію, держава має провести технічну мобілізацію заради того, щоб зберегти своїх людей. Роботи мають воювати, у нас такі напрацювання в техніці - є, але для цього треба пришвидшити, максимально поставити на потік виготовлення своїх розробок. Така можливість у Міністерство оборони, головнокомандувача і верховного головнокомандувача є, користуючись своїм підписом можна впорядкувати і швидко поставити на озброєння новітні сучасні розробки українського ВПК", - наголошує заступник командира артилерійського дивізіону.

В Україні є десятки виробників, які чекають на тривалі контракти. Кишкар закликав виготовляти своїх роботів, автоматизовані системи, безпілотники задля перемоги та збереження своїх людей.

Закон про мобілізацію

"На жаль, пропонований законопроєкт - це відображення суто радянської системи комплектування армії. Враховано лише одну нашу пропозицію щодо неможливості бронювання чоловіків 27-60 років, які проходять державну службу чи працюють в органах місцевого самоврядування. І все одно це все визначає Кабмін, тобто враховано чи не враховано. Я не знаю, як переконати Кабмін, що це не треба робити. Якщо до нас не прийдуть в армію ці хлопці, які зараз перебувають в інших державних органах, нам не вистачить ресурсу, почуйте! І починати треба з мобілізації чоловіків, які перебувають на державній службі, немає іншого ресурсу. Якщо не хочете це враховувати - ви найближчим часом побачите цей результат на фронті. Бо мови про ротації тоді не може бути, ви обманюєте цим законом людей, які зараз перебувають на фронті", - підсумував Кишкар.

Керівник проєктного офісу Акселератору Міноборони додав, що якщо зараз цих людей не мобілізувати, то потім НАБУ чи поліція Україні вже не буде потрібна.