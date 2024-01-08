Народний артист України, я не обмовився, бо він досі офіційно має це звання, Філіп Кіркоров повідомив, що передає весь свій гонорар від участі в одній з новорічних телепрограм мешканцям міста Бєлгород, які постраждали від нелюдської терористичної атаки.

Не знаю, чи варто нагадувати, що, коли Росія здійснювала нелюдські терористичні атаки на українські міста і селища, коли гинули жінки та діти, коли російські солдати вбивали мирне населення у Бучі, Бородянці, Ізюмі, Ірпені та інших містах України, Філіп Кіркоров, як і більшість представників російського шоубізнесу, мовчав. І звичайно ж, ніяких коштів від участі у телевізійних програмах російського телебачення не передавав, щоб допомогти людям, які залишилися без житла, та близьких, які постраждали від злочинів його співвітчизників.

Ніяких грошей від Філіпа Кіркорова ми звичайно дочекатися і не могли, тому що будь-яка допомога українцям, а тим більше будь-яка допомога ЗСУ, які намагаються звільнити свою землю від російської агресії, у Росії викликає не просто суспільне засудження, а ще й переслідування з боку судових інстанцій.

Однак варто нагадати, що Кіркоров не дуже поспішав і підтримувати людиноненависницьку війну Володимира Путіна, яку підтримує більшість громадян РФ, а значить і більшість публіки відомого естрадного виконавця.

Зараз Кіркоров намагається продемонструвати російському режимові, що він свій. Це відбулося після так званої голої вечірки, яку російська влада використала для того, щоб примусити представників російського шоубізнесу показати свою абсолютну лояльність. Ті люди очевидно вважали, що Росія буде продовжувати свою людиноненависницьку війну проти України, перетворюватися на справжню гітлерівську державу, переслідувати політичних в'язнів, оголошувати дикі закони проти сексуальних меншин. А представники так званої богеми будуть продовжувати вести той спосіб життя, до якого вони звикли і який аж ніяк не імпонує російським чекістам на чолі з Володимиром Путіним та їхнім прихильникам.

Ми ж всі розуміємо, що так звана гола вечірка за участі Філіпа Кіркорова та інших представників російського шоубізнесу – тільки привід для російської влади, щоб продемонструвати хто є хто. І жодні звання та ордени, які Кіркоров отримував із закривавлених рук Володимира Путіна, тепер вже не рятують представників шоубізнесу. Вони змушені виправдовуватися за свою участь у вечірці та демонструвати, що розуміють зміну наративів.

Ще вчора у Росії ніякої війни не було, була лише так звана спецоперація, яку проводили на території сусідньої держави. А зараз Росія у вогні, вона як фортеця, кожний має розуміти всі ці проблеми, які виникли у російської держави так, немовби це не Росія напала на Україну і бореться з цивілізованим світом, а хтось напав на саму РФ і дійсно загрожує її хворим на шовіністичний вірус громадянам.

З Кіркоровим та з іншим такими, як він, відбувається те, що завжди відбувалося у будь-якій фашистській державі. Коли прийшли за євреями, я мовчав, бо не був євреєм. Коли прийшли за комуністами, я мовчав, бо не був комуністом. А коли прийшли за мною, не було того, хто міг виступити на мій захист, тому мене спокійно відправили до концтабору та перетворили на ніщо.

Здавалося б, Кіркоров як досвідчена людина з багаторічним стажем перебування не тільки на російській, а й на радянській естраді, міг би усвідомити, що відбувається. Кіркоров - громадянин країни Європейського Союзу, він має величезні статки, можливість спокійно жити у цивілізованому світі й більше ніколи не принижуватися ані перед Володимиром Путіним, ані перед тими, хто підтримує російський режим. Кіркоров зараз не на початку своєї кар'єри, а скажімо, він вийшов у фінал. І виникає досить просте питання: а навіщо цим всім людям, не дуже молодим, дуже багатим та успішним принижуватися перед тими, хто взагалі є втіленням сучасних Шарікових, перед вбивцями та мерзотниками, ґвалтівниками та грабіжниками?

Очевидно, що спрацьовує насамперед жадібність, бажання заробити на телепрограмах, концертах ще і ще. Хоча скоро всі гонорари доведеться віддавати учасникам війни, щоб вони мали можливість більш плідно вбивати мирних мешканців, а Кіркоров цьому б аплодував. Звичайно, є бажання продовжувати бути на сцені. Бо для таких, як Кіркоров, те, що їх вирізають з новорічних програм мерзенного російського телебачення – це особиста катастрофа. Ну, і просто – дурість, аморальність, нерозуміння, до чого все йде.

Але ми прекрасно розуміємо, що ситуація ніколи не буде сприятливою для таких, як Філіп Кіркоров, тому що в нацистській державі цінують не мовчання, а повну лояльність і готовність виступати з патріотичними піснями, які будуть прославляти вождя, Володимира Путіна. Це вже все починається.

Російському режимові Кіркорови та Лоліти вже непотрібні, саме тому вони будуть для російської влади чудовими легітимними цілями для демонстрації нових скрєп, які допоможуть проводити мобілізації, знаходити ще гарматне м'ясо для війни з Україною і не тільки з Україною, адже Росія готується до великої війни на усьому пострадянському просторі, а може й до війни з цивілізованим світом. У такій великій війні, яка рано чи пізно призведе до тотальної мобілізації у РФ, не потрібні мовчуни та виконавці різних "заєк". Потрібні ті, хто буде співати про війну і смерть. Співати з ентузіазмом.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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