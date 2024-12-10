The New York Times: Україна цікавиться, чи є її улюблений додаток Telegram агентом-шпигуном

Про це йдеться в статті The New York Times, переклад якої наводить Еспресо.

За майже три роки, що минули з моменту вторгнення Росії в Україну, додаток для обміну повідомленнями Telegram став рятівним колом для мільйонів українців. Він надає інформацію про майбутні атаки та допомагає громадам організовувати продовольчу, медичну та іншу підтримку.

Але те, що було порятунком, дедалі більше перетворюється на головне джерело занепокоєння. В останні місяці українська влада все більше стурбована залежністю країни від Telegram, оскільки зростає занепокоєння, що додаток використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства на користь Росії.

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Зараз Україна намагається відмежуватись від Telegram. У вересні влада наказала військовим, урядовцям і тим, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури, обмежити використання додатку на робочих телефонах. Більш чутливі повідомлення були перенесені в зашифровані додатки, такі як Signal. Деякі високопосадовці запропонували нові обмеження для Telegram, включно з правилами розкриття інформації про те, хто стоїть за анонімними каналами з великою кількістю підписників.

"Ми розуміємо, що ми залежні і це проблема", - зауважує Ярослав Юрчишин, народний депутат України, який розробив законопроєкт для посилення регулювання Telegram.

Ярослав Юрчишин, Фото: goloszmin.org

Досвід України з Telegram ілюструє переваги та недоліки залежності від одного додатку. Рідко яка країна була настільки залежною від платформи, яку вона не контролює у сфері комунікації, інформації та інших критично важливих послуг, особливо під час війни.

Таку залежність імітує, мабуть, лише Росія, де Telegram використовує приблизно половина населення, у тому числі багато військових та урядовців. Це зробило додаток центральним полем інформаційної битви у війні. У деяких випадках українські та російські пілоти безпілотників використовують групи в Telegram, щоб насміхатися один над одним і ділитися відеозаписами атак.

Занепокоєння України щодо Telegram відбувається паралельно зі зростанням глобальної уваги до цієї платформи, кількість користувачів якої наближається до одного мільярда. Додаток, який колись вважався притулком для активістів і тих, хто живе в умовах авторитарних урядів, викликав обурення, оскільки перетворився на осередок незаконних і екстремістських матеріалів. Павло Дуров, засновник Telegram, був заарештований у Франції в серпні за звинуваченнями, пов'язаними з нездатністю компанії протидіяти злочинній діяльності на платформі.

Павло Дуров, генеральний директор і співзасновник додатка для обміну повідомленнями Telegram, прибуває до паризького суду на слухання в Парижі 6 грудня 2024 р., Фото: Getty Images

Для України дистанціюватися від Telegram буде нелегко. Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним частково на замовлення уряду США, близько 70 % українців використовують Telegram як основне джерело новин. Коли виють сирени повітряної тривоги і над українськими містами літають ракети, люди стікаються до Telegram-груп, щоб дізнатися новини в режимі реального часу. Уряд транслює офіційні оголошення та збирає розвіддані з окупованих Росією територій через додаток.

Проте на таємних зустрічах з питань кібербезпеки цього року українські чиновники обговорювали введення нових обмежень на Telegram, повідомили двоє людей, обізнаних з перебігом дискусій. За висновками спецслужб країни, додаток становить загрозу національній безпеці і використовується Росією для дезінформації, кібератак, хакерських атак, поширення шкідливого програмного забезпечення, відстеження місцезнаходження і коригування ракетних ударів.

За словами українського представника з питань кібербезпеки, президент України Володимир Зеленський, який регулярно публікує військові новини для своїх понад 700 000 підписників у Telegram, не користується цим додатком на своєму особистому телефоні з міркувань безпеки. У березні влада зробила незвичний крок, звернувшись до Apple з проханням стримати платформу, оскільки гігант Кремнієвої долини може використати свій магазин додатків, який потрібен Telegram для глобального розповсюдження, щоб змусити компанію діяти.

У заяві Telegram захистив безпеку своєї платформи, заявивши, що Росія "не має - і не може мати - доступу до інформації користувачів". Компанія додала: "Telegram є і завжди був безпечним для українців і користувачів по всьому світу".

Але те, що робить Telegram таким потужним, робить його і загрозою, кажуть українські експерти. На відміну від інших соціальних мереж, Telegram має мало обмежень. У ньому немає алгоритму, який визначає, що люди бачать, і слабко модерується контент, що дозволяє швидко поширювати життєво важливі попередження, але водночас робить додаток вразливим для зловживань. Функції трансляції дозволяють користувачам швидко ділитися текстом, відео та файлами з великими групами.

"У мене є родичі на окупованих територіях, і єдиний спосіб зв’язатися з ними - це Telegram. Але в умовах війни чи не перевищують ризики можливості?", - поділився Максим Ялі, аналітик Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За його словами, українці, які відвідують друзів або родичів у Росії, повинні передати свої телефони в аеропорту співробітникам ФСБ, які за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення перевіряють їхній додаток Telegram, включно з видаленими матеріалами, на наявність проукраїнського контенту.

Любов українців до Telegram почалася у 2017 році. Саме тоді в країні заборонили підконтрольну Росії соціальну мережу "ВКонтакте", яка використовувалася для посилення російської дезінформації та пропаганди.

Популярність Telegram зросла під час президентської кампанії Зеленського у 2019 році. Його кампанія вправно використовувала сервіс для зв'язку з виборцями, частково завдяки Михайлу Федорову, молодому цифровому стратегу, який зараз очолює Міністерство цифрової трансформації. В інтерв'ю 2020 року Федоров сказав, що регулярно контактує з Дуровим та його управлінською командою.

У 2022 році, безпосередньо перед вторгненням Росії, українська розвідка застерігала Володимира Зеленського щодо Telegram, як стверджують двоє людей, обізнаних з цим питанням. У службовій записці військова розвідка попередила про ризики російського впливу, але заявила, що загроза не заслуговує на повну заборону додатку.

Офіс Зеленського не відреагував на запити про коментарі.

Війна виявила, що багато Telegram-каналів ведуться з Росії. Акаунти, які здавалися українськими, поширювали дезінформацію, зокрема безпідставні заяви про те, що Зеленський втік з країни.

Тим не менш, популярність додатку стрімко зростала, а традиційні ЗМІ намагалися встигати за нею.

"Телеграм - це основне джерело інформації, більше, ніж телебачення, радіо та всі інші ЗМІ", - стверджує Максим Дворовий, керівник відділу цифрових прав громадської організації "Лабораторія цифрової безпеки". За його словами, це "сумна реальність" через ризики для безпеки та обсяги неперевіреної інформації i пропаганди.

Гроші потекли рікою для багатьох популярних Telegram-каналів. Маючи мільйони підписників, вони брали тисячі доларів за оголошення, причому реклама від кондитерських і крипто-бустерів розміщувалася поряд із попередженнями про атаки безпілотників і повідомленнями про відключення електроенергії.

Мало хто знає операторів деяких з найбільш відвідуваних каналів, які мають назви на кшталт "Легітимний" та "Картель". У вересневому дослідженні "Детектор медіа", моніторингової групи за підтримки Європейського Союзу, було виявлено, що 76 зі 100 найпопулярніших Telegram-каналів в Україні працюють анонімно.

Українська влада занепокоєна лояльністю Дурова, який народився в Росії. Президент Росії Володимир Путін заявив у 2021 році, що уряд "домовився" з Telegram після того, як влада спробувала заблокувати додаток під час суперечки про доступ до даних користувачів. Українські чиновники побоюються, що Росія може отримати доступ до приватних даних і повідомлень у додатку, вказуючи на приклади, коли російська влада надавала копії приватних розмов у Telegram людям, які перебувають під слідством.

Фото: Getty Images

Україна не надала переконливих доказів зв'язку Дурова або компанії з російським урядом, а Telegram заявив, що не має жодних зв'язків з Кремлем. Компанія повідомила, що всі приклади перехоплених Росією повідомлень, які вона розслідувала, були результатом конфіскованого пристрою або шкідливого програмного забезпечення, а не слабких місць у системі безпеки додатку.

"Telegram ніколи не був юридично або фізично пов'язаний з Росією. Telegram був заснований саме в контексті захисту даних користувачів від російського стеження," заявили в компанії.

На початку цього року дезінформація про війну в Telegram набула такого розмаху, що Україна звернулася до Apple з проханням втрутитися. Уряд звернувся до технологічного гіганта з проханням використати свої важелі впливу, щоб змусити Telegram видалити деякі фейкові акаунти, які ведуться з Росії. До квітня Telegram видалив ці акаунти.

Але резолюція не обійшлася без несподіванок. Telegram також ненадовго заблокував кілька українських урядових акаунтів, які дозволяли громадянам ділитися інформацією про пересування російських військ. Українські чиновники розцінили цей крок як тонко завуальоване попередження: занадто сильний тиск на компанію може дорого коштувати.

"Це була негласна погроза, але це була погроза", - зазначив Юрчишин.

Telegram підтвердив, що видалив фейкові акаунти після отримання запиту від Apple, але заявив, що українські канали були видалені помилково і були відновлені протягом декількох годин. Компанія заявила, що розробляє інструменти для боротьби з дезінформацією, зокрема нові функції перевірки фактів.

Михайло Федоров, міністр цифрових технологій, сказав у своїй заяві, що він звернувся до Apple з проханням про допомогу у спілкуванні з Telegram в рамках "нашої постійної роботи з усіма платформами, які мають таке широке охоплення і висвітлюють війну в Україні".

Apple відмовилася від коментарів.

Після вересневого засідання Національного координаційного центру кібербезпеки України використання додатку було обмежено в уряді та армії. Деякі університети також заборонили додаток.

Кирило Буданов, очільник української розвідки, публічно попередив про загрози від Telegram, але заявив, що не вважає, що його потрібно повністю блокувати. Він закликав скасувати анонімність для адміністраторів великих каналів. Telegram вже давно стверджує, що анонімність є ключовим фактором для захисту користувачів.

Росія має власні побоювання щодо Telegram. Після арешту Дурова у Франції в серпні російські коментатори та військові аналітики публічно забили на сполох через залежність країни від цього додатку, заявивши, що він може надати західним спецслужбам доступ до приватних даних.

В Україні арешт Дурова активізував зусилля з обмеження використання Telegram. Ярослав Юрчишин повідомив, що він працює над законодавством, щоб додати попередження, подібні до тих, що розміщуються на пачках сигарет, які нагадують користувачам, що інформація на платформі може бути недостовірною і що оператори каналів є анонімними.

Але він визнав, що будь-які нові правила навряд чи зменшать вплив Telegram.