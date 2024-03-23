WSJ: Чи є релігійна свобода в Україні "під загрозою"?

Еспресо наводить переклад статті The Wall Street Journal авторства членкині редколегії журналу пані Джилліан Кей Мелхіор (з'явилася в друкованому виданні від 23 березня 2024 року під назвою "Чи є релігійна свобода "під загрозою" в Україні?").

Противники американської допомоги Україні стверджують, що країна переслідує християн. "Коли американські лідери представляють це як війну за демократію і права людини, було б добре, якби одержувач допомоги був трохи більш уважним до прав людини, включаючи релігійні свободи", - сказав сенатор Джей Д. Венс (республіканець, штат Огайо) в інтерв'ю, опублікованому на цьому тижні. Він додає, що Україна "робить дуже погані речі", посилаючись на "повідомлення про те, що священики та церковне майно перебувають під слідством, та на конфіскацію церковного майна і арешти священиків".

Українці "захопили церкви, вони заарештовують священиків", - заявив сенатор Ренд Пол (республіканець, штат Кентуккі).

Республіканець Пол Госар (штат Арізона) заявив, що Київ "заборонив найстарішу і найбільшу конфесію України, Українську православну церкву".

Такер Карлсон минулого року заявив, що президент Володимир Зеленський "заборонив християнську віру у своїй країні і заарештував монахинь і священиків".

На республіканських президентських дебатах, Вівек Рамасвамі сказав: "Чи хочете ви використовувати гроші американських платників податків для фінансування заборони християн? Саме це і відбувається".

Стівен Мур, колишній співробітник Капітолійського пагорба, а нині президент київського Ukraine Freedom Project, відвідав близько 100 офісів Республіканської партії в конгресі в період з вересня по січень. Близько третини "сказали, що вони стурбовані тим, що Зеленський переслідує українських християн", - каже він.

Цей наратив – продукт PR кампанії та лобіювання – звучить погано. Але він неправдивий, і американці, зокрема, повинні оцінити дилему України. Після 11 вересня США прагнули захистити релігійну свободу одночасно захищаючи себе від ісламського тероризму. Україна прагне захистити релігійну свободу, водночас вирішуючи проблему влади Росії над Українською Православною Церквою, яку підтримує Кремль.

Історія починається в Радянському Союзі. Після революції 1917 року православні християни пішли в підпілля і довели свою стійкість під час переслідувань. Сталін дійшов висновку, що якщо він не може знищити християнство, то замість цього він його координуватиме. Починаючи з 1943 року він відновив Московський патріархат Російської православної церкви і знову відкрив церкви і семінарії – під контролем держави. За цим офіційним релігійним життям "можна було наглядати, регулювати, оподатковувати і, що найбільш критично, використовувати для досягнення політичних цілей", – пише Кетрін Девід, історик Державного департаменту США.

Після розпаду Радянського Союзу з'явилися докази широких зв'язків між Російською православною церквою та КДБ. Минулого року два швейцарських видання повідомили, що серед агентів КДБ у церкві був Володимир Гундяєв, відомий сьогодні як Патріарх Московський Кирило, очільник Російської православної церкви з 2009 року. (Церква не відповіла на мій запит щодо швейцарських повідомлень. Племінник Патріарха Кирила заявив, що його дядько "не був агентом, хоча і піддавався "суворому контролю" з боку КДБ").

Канада, Велика Британія і Чехія ввели санкції проти Патріарха Кирила через його підтримку війни Володимира Путіна в Україні.

Ніна Ші з Центру релігійної свободи Гудзонського інституту каже, що виправдання війни російською церквою "можна порівняти з джихадом, священною війною в ісламі". Патріарх Кіріл заявив, що ті, хто гине під час виконання військового обов'язку, приносять жертву, яка "змиває всі гріхи, які людина скоїла".

Українська Православна Церква історично функціонувала як підпорядкована гілка Російської православної церкви. Інститут дослідження війни повідомляє, що Українська церква "надавала матеріальну підтримку початковому вторгненню Росії в Крим і Східну Україну в 2014 році", а російські солдати використовували церковні будівлі Криму та Східної України в 2014 році "як військові склади, гарнізони, польові шпиталі і навіть бойові позиції під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну". Українська церква засудила вторгнення 2022 року, закликала до переговорів, висловила незгоду з Патріархом Кирилом і заявила, що внесла статутні зміни, що свідчать про її "повну автономію та незалежність". Але на сайті Російської Православної Церкви перераховують понад 100 членів Української Православної Церкви як членів її єпископату. Одночасно багато з них також є в списках Української Православної Церкви.

Роберт Амстердам, адвокат, який представляє Українську Православну Церкву, каже, що вона "розірвала всі адміністративні зв'язки з РПЦ, коли почався нинішній конфлікт" включаючи "відкликання своїх старших членів і єпископів з Синоду РПЦ". УПЦ не може контролювати те, що РПЦ говорить або робить на своїх веб-сайтах, і очевидно, що росіяни мають свій власний окремий порядок денний, щоб спотворити незалежність Церкви". Він також каже, що "канонічний або духовний зв'язок" між Церквами "не є юрисдикцією політиків, щоб змінювати його".

За словами Віктора Єленського, голови Державної служби України з питань релігії, свободи совісті та етнополітики, близько 22 посадовців Української Православної Церкви були засуджені за незаконну співпрацю з Росією або інші злочини, пов'язані з війною. Священики були засуджені за інформування Росії про позиції ЗСУ та інше шпигунство, а також за розповсюдження пропаганди, що закликає до повалення влади. За оцінками пана Єленського, ще 72 особи, пов'язані з церквою, є об'єктами кримінальних проваджень або їм оголошено про підозру. Пан Амстердам сказав, що "менше 1% членів УПЦ мають проблеми.

Росія використовує церкву як "канал впливу, як своєрідну м'яку силу", і вона контролює вищих керівників Української Православної Церкви за допомогою "шантажу, компромісів, а також підкуповує їх", - каже Кирило Говорун, колишній богословський радник Патріарха Кирила, який порвав з ним через його підтримку Путіна і тепер живе у вигнанні. (Російська православна церква не відповіла на запит про коментар). Пан Єленський стверджує, що "основна проблема не в цій жменьці колабораціоністів", а "у всій структурі, яка транслює російські ідеї та наративи і є каналом російського впливу. . . . Мати зв'язки з органом, підпорядкованим мілітаристській машині Росії, - це загроза національній безпеці України".

Фото: www.president.gov.ua

У православних віруючих України з'явилася альтернатива. П'ять років тому Патріарх Константинопольський, який вважається "першим серед рівних" серед православних лідерів світового православ'я, визнав повністю незалежну, самоврядну Православну Церкву України. Але Російська Православна Церква та Українська Православна Церква відмовляються визнавати Православну Церкву України і вважають її розкольницькою. Багато церковних громад перейшли з Української Православної Церкви, і ця тенденція прискорилася після лютого 2022 року, повідомляє український аналітичний центр Центр Разумкова.

Верховна Рада України розглядає законодавство, спрямоване на усунення ризиків для національної безпеки з боку релігійних організацій, які підтримують зв'язки з Росією. Пан Єленський сказав, що в тій мірі, в якій існує "невелике обмеження свободи віросповідання", воно повинно накладатися законом і мінімізувати "навантаження на свободу совісті звичайних людей". Україна все ще розробляє законопроєкт і ще не опублікувала його, але я ознайомилася з останньою версією, яка знаходиться на розгляді.

Законопроєкт не встановлює нових злочинів чи кримінальних покарань. Він забороняє українським релігійним організаціям належати до релігійних організацій, які мають місцезнаходження або керівний центр у країні, що здійснює збройну агресію проти України. Він також забороняє релігійним організаціям поширювати пропаганду, в тому числі матеріали із закликами до знищення України, геноциду українського народу, а також до насильницького загарбання та окупації Росією інших держав.

Кожна з тисяч парафій Української Православної Церкви буде розглядатися індивідуально відповідно до закону. Якщо парафія буде визнана такою, що порушує закон і відмовляється розірвати зв'язки з Росією, вона втратить юридичний статус релігійної організації. Це припинить її податкові пільги та договори оренди, в тому числі на культове майно, що перебуває у державній власності. Її активи будуть ліквідовані під наглядом суду. Законопроєкт не накладає жодних обмежень на право віруючих збиратися, проповідувати чи молитися. Також ніщо не завадить церкві, яка втратить свій статус, перереєструватись у бізнес або іншу юридичну особу, каже Микита Потураєв, голова законодавчого комітету, який розробив цей законопроєкт.

Саме на цьому законодавстві зосереджується увага тих, хто стверджує, що Україна порушує релігійну свободу. У жовтні 2023 року професор права Університету Пенсильванії Вільям В. Берк-Вайт написав статтю в газеті "The Hill", в якій стверджував, що законопроект "позбавить свободи віросповідання мільйони українців", а ставлення Києва до Української Православної Церкви є "грубим порушенням прав людини".

В статті не згадується, що пан Берк-Уайт отримував гроші за "публікацію статті в The Hill" від імені іноземного замовника - Української Православної Церкви - згідно з розкриттям інформації в Законі про реєстрацію іноземних агентів, яке він подав до Міністерства юстиції. "Якби наша команда знала про конфлікт створений його відносинами з Церквою, ми б не запустили цю статтю, або принаймні, ми б розповіли про конфлікт нашим читачам", - йдеться в заяві The Hill, надісланій електронною поштою. (Пан Берк-Уайт відмовився повідомити, чи розповів він про ці стосунки своїм редакторам).

У листопаді 2023 року стало відомо, що пану Берку-Уайту платили "погодинну плату в розмірі 1400 доларів на годину" за діяльність, що включала "публікацію авторської статті в The Hill" та "роз'яснювальну роботу" з Білим домом, Державним департаментом та американськими законодавцями. У декларації зазначено, що 22 листопада 2023 року він отримав 7000 доларів за цю роботу від Amsterdam & Partners, юридичної фірми з офісами в Лондоні та Вашингтоні.

Пан Амстердам, партнер-засновник фірми, каже, що пан Берк-Уайт "не мав жодних формальних відносин з УПЦ в той час і приєднався до нашої фірми в якості старшого радника з цього питання після публікації" статті в The Hill. Він стверджує, що пан Берк-Уайт неправильно зрозумів "як необхідність подавати декларацію FARA, так і відповідну сферу своєї діяльності, яка підлягає такому розкриттю". Пан Берк-Уайт не сказав, чи працює він зараз від імені Української Православної Церкви.

У жовтні 2023 року компанія Amsterdam & Partners заявила, що Українська Православна Церква найняла її "для сприяння міжнародній реакції на ескалацію атак" з боку українського уряду. За два місяці до цього фірма оголосила, що її найняв Вадим Новинський, відомий протодиякон УПЦ. Пан Новинський народився у місті Стара Русса, в Новгородській області Росії, і отримав українське громадянство у травні 2012 року за указом тодішнього президента Віктора Януковича. (Янукович, союзник Путіна, зараз живе в Росії). Містер Амстердам стверджує, що його клієнт більше не є громадянином Росії. Forbes оцінює статки пана Новинського в $1,2 млрд, що робить його одним з найбагатших громадян України.

З 2013 по 2022 рік пан Новинський працював у Верховній Раді України, будучи членом різних проросійських політичних партій. Фотографія пана Новинського та Патріарха Кіріла була зроблена на релігійному фестивалі в Росії у 2019 році та викладена в мережу, а згодом видалена, повідомляє Радіо Свобода. Пан Амстердам каже, що фото було розміщено за згодою пана Новинського і "згодом видалено без його згоди. Пан Новинський не контактував з Патріархом Кирилом з лютого 2022."

У грудні 2022 та січні 2023 року президент Зеленський запровадив санкції проти пана Новинського. Минулого року Служба безпеки України описала пана Новинського як "проросійського олігарха", який перебуває під кримінальним розслідуванням за "пособництво країні-агресору". Пан Амстердам каже, що пан Новинський "не є проросійським олігархом, а є проукраїнським підприємцем", який "пожертвував десятки мільйонів доларів гуманітарної допомоги українському народу з початку війни". Він сказав, що санкції були введені "за його релігійні переконання", що "є незаконним і прирівнюється до релігійних переслідувань".

У своєму блозі від 5 травня 2023 року пан Новинський заявив, що всі звинувачення "ґрунтуються на брехні". Пан Амстердам розповів, що в перші дні війни радник пана Зеленського попросив пана Новинського допомогти "організувати переговори з Росією. Він це зробив", і "він відчуває, що подальший напад на нього був спрямований на те, щоб змусити його мовчати про те, свідком чого він був під час цих переговорів".

У жовтні пан Амстердам дав інтерв'ю пану Карлсону в якому заявив про релігійні переслідування в Україні. Інтерв’ю переглянули понад 55 мільйонів разів. Компанія пана Амстердама випустила 32-сторінкову "білу книгу", в якій стверджується, що "релігійна свобода в Україні знаходиться під загрозою". У ній стверджується, що законопроєкт "повністю заборонить УПЦ" і що державні установи України "повторюють найгірші риси російської та радянської історії, переслідуючи Церкву та її членів, заявляючи про "змови", які не мають нічого спільного з реальною ситуацією на місцях".

"Біла книга" закликає до "санкцій та інших заходів проти українських чиновників". Пан Амстердам повторив цей заклик у листі від 15 березня до керівництва українського парламенту. У ньому йдеться про те, що законопроект "демонструє кричущу зневагу до міжнародно визнаних стандартів прав людини" і заявив, що "всі депутати, які проголосують за нього, будуть нести персональну відповідальність". Він додав, що "наша команда працюватиме над тим, щоб санкції та інші правові наслідки були застосовані до тих, хто допустив цю атаку на свободу віросповідання в Україні".

США та Європа навряд чи підуть на це. Але ця загроза активізувала українських законодавців цього тижня. Пан Потураєв засудив лист як "нахабну і цинічну спробу втручання" у внутрішні справи України. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав передати лист до СБУ і попросити її звернутися із запитом до Федерального бюро розслідувань США.

Активи пана Новинського в Україні заморожені. У розслідуваннях FARA, наданих "Амстердам та Партнери", немає жодної згадки про роботу з паном Новинським або Українською Православною Церквою, яка, за словами пана Амстердама, не підпадає "під діяльність, що реєструється FARA". Він каже: "Моя фірма працює відповідно до всіх чинних правил, законів і нормативних актів".

Докази не підтверджують звинувачення в тому, що Україна переслідує православних християн. Загроза національній безпеці, яку становлять деякі фракції Української Православної Церкви, є реальною, і Україна реагує на неї обережно і виважено.

Існує скоординована кампанія, щоб переконати американських виборців і законодавців у протилежному, але їх не можна обдурювати.