Загадкові вбивства, воїн без броні та самознищення Європи – 5 книг, де все стає на свої місця

Сергій Махун. У тенетах загадкових історичних убивств. – К.: Віхола, 2024



"Я намагався працювати з дотриманням усталеного, перевіреного наукового погляду на певний відрізок часу, на ключові події здебільшого європейської історії, учасниками якої є монархи та політичні діячі, полководці, науковці, - зауважує автор цієї книжки. - До речі, біографії деяких з них в Україні майже невідомі. Тому перед очима читача постануть сторінки минулого, чимало з яких кардинально змінили хід історії людства". Таким чином, книжка Сергія Махуна "У тенетах загадкових історичних убивств" - не тільки прискіпливе дослідження останніх миттєвостей життя людей, які змінили свій час. Це і портрет епохи, в якій вони жили, воювали та мирилися, кохали й зраджували, народжували дітей… Звісно, писати такі книжки непросто. "Здоровий консерватизм, який я сповідую багато років, передбачає прискіпливе вивчення перевірених часом джерел і віднайдення в них важливих фактів ї тез, здатних заграти новими барвами, - розповідає автор про роботу над своїм дослідженням. - Тим паче якщо йдеться про розслідування загадкових ї резонансних убивств політичних постатей". Тож перед нами - знамениті монархи, політичні діячі, полководці й учені. Від короля Генріха IV Бурбона до Джона Кеннеді, від імператриці Єлизавети Австрійської, яку називали найкрасивішою жінкою XIX століття, до борців за незалежність України у XX столітті - Симона Петлюри. Здавалося б, ці постаті кочують у довколаісторичній літературі навіть не роками, а століттями, як нагадує нам передмова, й унаслідок повторюваності набувають рис "справжності". Ось чому такі книжки важливі для реального сприйняття історії та її розуміння вже за нинішнього часу.

Чарльз Гоуґ. Одного разу воїн - воїн назавжди. Як повернутися до звичного життя після бойових дій. – К.: Наш Формат, 2024

"Один з переходів у житті Воїна - це Повернення додому. Зняти броню. Віддати вогнепальну зброю. Відновити соціальні ролі, - коментує цю книжку Олег Гуковський, лейтенант ЗСУ, начальник Групи контролю бойового стресу. - Ніхто не позбавить вас права залишитися Воїном. Ваші досвід, знання, навички та інстинкти потрібні спільноті. Повернутися додому - це чергове бойове завдання". Таким чином, книжка "Одного разу воїн - воїн назавжди" Чарльза Гоуґа - військового психіатра, полковника Армії США, який присвятив своє життя допомозі ветеранам у подоланні впливу війни на психічне здоров’я - пропонує конкретний набір навичок і порад, що допоможуть впоратися з психофізіологічними наслідками війни, бойовим стресом та посттравматичним стресовим розладом. Автор детально описує, як відстежувати власний психічний стан та керувати стресом, щоб зрештою його подолати. Практичні рекомендації Гоуґа допомогли тисячам воїнів успішно здійснити перехід до мирного життя. "Досягнення "точки зламу" в бою не означає, що воїн зламався, - нагадує він. - Це просто означає, що воїну потрібно перегрупуватися та перезарядитися, щоб мати можливість повернутися до бою. У більшості воїнів, навіть після сильного стресу та травми, не розвивається ПТСР. Але вони вже не будуть такими, якими були до участі в бойових діях, і це тягар воїна. Після участі в бойових діях воїни можуть реагувати по-різному. Проявляється сила характеру, різка й пряма, яка часом може змусити інших почуватися незручно". Тож ця книжка, як бачимо, буде корисна учасникам бойових дій, членам їхніх родин, військовим лікарям, психотерапевтам і психіатрам, викладачам та студентам медичних навчальних закладів, а також роботодавцям, працівникам держустанов, громадських та благодійних організацій.

Рівз Відман. Невдаха на мільярд. – К.: ArtBook, 2024

Ця книжка - цікавезна історія про те, як цілком посередня компанія з оренди нерухомості ошукала ввесь світ. Якщо точніше, то – про захопливий злет і видовищний крах Адама Нейманна і компанії WeWork, яка обіцяла неможливе: компанія заповзялася зробити американські офіси привабливими для працівників. Тож "Невдаха на мільярд" Рівза Відмана розповідає історію іммігранта, який вирішив заробити статок у Сполучених Штатах, ухопившись за ідею перепрофілювання численних вільних офісних приміщень у Нью-Йорку для потреб фрилансерів, чия кількість повсякчас зростала. За десять років WeWork залучила мільярди доларів від провідних світових інвесторів, витративши їх на побудову глобальної імперії. Однак та карколомна швидкість, з якою Нейманн будував свою компанію, також характеризувала її не менш захопливий і гучний крах у 2019 році. "На перших етапах певну суму дала дружина Адама Ребека, - дізнаємося ми подробиці цієї справи. - Маючи мільйон доларів заощаджень, вона вклала частину цих коштів у свого чоловіка і його компанію, бо вірила, що Адамові судилося врятувати світ. Ті гроші були подарунком від. її батьків, Боббі й Евелін Пелтроу. Ребека з'явилася на світ у 1978 році, більш ніж через десять років після народження трьох її старших братів і сестер. "Вона з першого ж дня стала улюбленицею сім'ї, - стверджувала її двоюрідна сестра Гвінет. - Така собі маленька принцеса, чия поява стала для всіх несподіванкою". Тож "Невдаха на мільярд" - це погляд зсередини на драматичну історію компанії WeWork, який відкриває жорстокі світи нью-йоркської нерухомості й венчурного капіталу Кремнієвої долини, а з ними й надзвичайний магнетизм духовності й амбіцій самого автора ідеї. Варто додати, що у 2022 році на Apple TV+ вийшов серіал "Стартап, який зазнав краху" (WeCrashed), який так само змальовує історію WeWork. Адама Нейманна та його дружину Ребеку в ньому зіграли Джаред Лето та Енн Гетевей.

Віржіні Ґрімальді Аромат щастя найсильніший під час дощу. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

Ця книжка, звісно, не про те, що саме так має бути, і розлучення, про яке наразі мова, ніхто ні в кого не вимагає. Хоч і одружитися сьогодні, як відомо, можна в "Дії", і розлучитися - так само онлайн. Можливо, "Аромат щастя найсильніший під час дощу" Віржіні Ґрімальді. – якраз про те, щоб поновити "відчуття присутності", яке Тарас Прохасько свого часу у своїй повісті геніально змінив на опис стану, який буває "від чуття при сутності". Хай там як, але для того, щоб світ головної героїні цієї книжки перевернувся з ніг на голову, знадобилося лише три слова: "Я хочу розлучення". За сюжетом, приїхавши зі своїм чотирилітнім сином до будинку батьків, вона, розбита і пригнічена, дозволяє спливати дням, що схожі один на одного, поки її поглинає біль і роз’їдають марні сподівання. Аж врешті вирішує взяти життя у свої руки: якщо почуття чоловіка згасли, варто нагадати йому про те, які вони були щасливі разом. Тож Полін писатиме йому листи, щоб відновити всю їхню історію, веселу і щемку. "Перевіряю телефон сімдесят другий раз, - згадує вона, як усе починалося. - Зв'язок є, повідомлень нема. Він має бути вже близько. Він завжди спізнюється щонайменше на годину. Минулого року він прийшов о 21:00 замість 19:30. Навіть якщо сказати йому, що зустріч раніше, аніж насправді заплановано, він усе одно виправдає свою репутацію. Я - цілковита протилежність. Часто приходжу перша. Завжди прораховую всі можливі затримки, щоб ніщо не заскочило мене зненацька. Коли знаю, що змушую чекати на себе, це доводить мене мало не до панічної атаки. Ми доповнюємо одне одного: я скрізь поспішаю, а він запізнюється, і коли ми вирушаємо кудись разом, то встигаємо саме вчасно… Офіціант якось дивно витріщається на мене. Я вже хочу запитати, чи не ростуть у мене з голови краб’ячі клешні, аж тут розумію, що його бентежить: до мого обличчя вже годину як приросла дурнувата посмішка. Той, на кого я чекаю, усе ніяк не прийде, але в мене просвітлений вигляд". І хоч далі все вкривається темрявою, все одно варто чекати на проблиск надії.

Дуґлас Мюррей. Самознищення Європи: імміграція, ідентичність, іслам. – К.: Наш Формат, 2024

Свого часу ця книжка викликала бурхливі дискусії, критику з боку "ліберальних" ЗМІ, звинувачення в ісламофобії та статус міжнародного бестселера. Натомість сьогодні тези, викладені у "Самознищенні Європи" Дуґласа Мюррея, стають дедалі переконливішими, а прогнози вражають точністю. У чому ж, спитаємось, справа? У чому правий і в чому неправий автор - британський мислитель та інтелектуал, політичний оглядач, автор трьох світових бестселерів, який постійно підтримує Україну, у листопаді 2022 року відвідав Херсон одразу після його деокупації? Насправді книжка містить ретельний огляд масової імміграції мусульман до Європи із Близького Сходу та Африки: передумов, розвитку, соціальних наслідків та кульмінації у формі політичного радикалізму й тероризму, які стали звичним явищем. Водночас автор показує, як криза ідентичності, зменшення кількості християн, гіпертрофоване почуття провини серед громадян європейських країн, слабкість і безвідповідальність еліт створюють ідейний вакуум, який заповнюють наративи нових завойовників. "Сучасні європейці, можливо, і не є єдиними у світі людьми з вродженим відчуттям первородного гріха, але видається, що вони потерпають від найгіршого різновиду цього відчуття, - переконаний автор. - Сьогоднішні європейці переконані, що вони самі (без стороннього нагадування) повинні відчувати особливу історичну провину, і то не тільки за війну та Голокост, але й за цілу купу попередніх провин. Серед іншого, йдеться про постійну провину за колоніалізм та расизм". Цікаво, що обкладинка до книги є алюзією на знамениту картину "Танок" французького живописця Анрі Матісса. Ця робота була створена художником незадовго до Першої світової війни і викликала величезний скандал у Парижі. Матісс не тільки поривав з класичними на той час формами мистецтва, диким танцем і незвичним поєднанням спокійних та агресивних кольорів йому вдалося передати експресію "божевільного" початку ХХ століття. На обкладинці книжки оголені фігури людей в запальному угарі замінені політиками, які в своїх політичних кружляннях пустилися берега, і це має катастрофічні наслідки для Європи та її мешканців.