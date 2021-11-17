Автопортрет Фріди Кало придбали за рекордні $34,9 млн
Автопортрет Фріди Кало став найдорожчою роботою латиноамериканського художника, яку продали на аукціоні. Його вартість сягнула $34.9 млн
Про це повідомляє CNN, передає Еспресо.TV.
Робота під назвою "Diego y yo" ("Дієго і я") перевершила попередній рекорд за продаж картини латиноамериканського художника більше ніж утричі - у 2019 малюнок чоловіка Кало Дієго Рів'єри придбали за $9,8 млн.
Аукціонний дім Sotheby's, який виставив картину на продаж, заявив, що ціна за роботу художниці "розміщує Фріду Кало в центрі сцени серед титанів історії мистецтва". Ця сума також перевершила рекорд за роботу Кало в розмірі $8 млн, який встановили у 2016 році.
"Цей потужний портрет, який Фріда написала у тому ж році, коли її коханий Дієго завів роман з мексиканською акторкою Марією Фелікс - це артикуляція її страждання та смутку", - сказала Анна ді Стазі, директорка відділу латиноамериканьского мистецтва Sotheby's.
Кало завершила портрет "Дієго і я" у 1949 - за п'ять років до смерті.
На потреті "Дієго і я" Кало вдягнена у традиційну блузку для жінок на перешийку Теуантепек на півдні Мексики. Саме у ній вона зображена на багатьох із своїх найвідоміших автопортретів, а також у серії фотографій угорсько-американського портретиста Ніколаса Мюрея.
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