Автопортрет Фріди Кало придбали за рекордні $34,9 млн

Про це повідомляє CNN, передає Еспресо.TV.



Робота під назвою "Diego y yo" ("Дієго і я") перевершила попередній рекорд за продаж картини латиноамериканського художника більше ніж утричі - у 2019 малюнок чоловіка Кало Дієго Рів'єри придбали за $9,8 млн.



Аукціонний дім Sotheby's, який виставив картину на продаж, заявив, що ціна за роботу художниці "розміщує Фріду Кало в центрі сцени серед титанів історії мистецтва". Ця сума також перевершила рекорд за роботу Кало в розмірі $8 млн, який встановили у 2016 році.



"Цей потужний портрет, який Фріда написала у тому ж році, коли її коханий Дієго завів роман з мексиканською акторкою Марією Фелікс - це артикуляція її страждання та смутку", - сказала Анна ді Стазі, директорка відділу латиноамериканьского мистецтва Sotheby's.







Кало завершила портрет "Дієго і я" у 1949 - за п'ять років до смерті.



На потреті "Дієго і я" Кало вдягнена у традиційну блузку для жінок на перешийку Теуантепек на півдні Мексики. Саме у ній вона зображена на багатьох із своїх найвідоміших автопортретів, а також у серії фотографій угорсько-американського портретиста Ніколаса Мюрея.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb