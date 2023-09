Авторка документалки про злочини РФ на сході планує зняти стрічку про Херсон

Про це Забріскі сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Ми плануємо під час роботи перебувати там. Я була у Херсоні після звільнення, і це був дивовижний день. Люди вийшли з прапорами, зі сльозами на очах. А потім на наступний день росіяни почали обстрілювати місто, руйнувати його", – розповіла авторка.

Забріскі згадала про натоплення населених пунктів Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Ми хочемо показати, як жив Херсон з початку окупації, після звільнення, після повені, як люди живуть зараз. Хочемо поспілкуватися з простими людьми, з бізнесменами, з акторами місцевого театру, які досі там працюють", – наголосила журналістка.

Робота над новим документальним фільмом розпочнеться вже цього року.

Перша документалка Забріскі в Україні

На початку літа вийшов документальний фільм "Під смертоносним небом: Східний фронт України". Автори розповіли, як відбувалося створення стрічки. Ветеран воєнного репортажу Джон Суїні та режисер Byline TV Кейлін Робертсон разом з військовим фотографом Полом Конроєм та журналісткою Заріною Забріскі вирушили в дорогу, щоб зібрати докази катувань цивільного населення в Україні та геноциду з якими стикаються звичайні люди на східному фронті.

"Цей фільм є нашою відповіддю кремлівській пропаганді, кремлівському наративу, який підтримують деякі голоси у США, Великій Британії та Європі, що ця війна "несправжня". Ми тут в Україні бачимо, що ця війна справжня", – розповіла Забріскі.

Військовий фотограф Пол Конрой зауважив, що люди, які мешкають поблизу фронту, хочуть поділитися своєю історією зі світом. Кейлін Робертсон, режисер, та інші члени команди були вражені відвагою українців, які не бояться говорити правду, навіть якщо їхнє село може потрапити під контроль Росії.

Довідково. Заріна Забріскі - це американська журналістка, письменниця та активістка, яка народилася в Мінську, Білорусь. Забріскі також є авторкою книги "Життя, як воно є: Нью-Йоркські історії", яка містить її оповідання про життя в Нью-Йорку після 11 вересня 2001 року. Вона пише для різних видань, таких як The New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Forbes та інших.