Багами впровадили санкції проти Росії та Білорусі
Багами долучилися до впровадження санкцій проти Росії та Білорусі
Про це повідомили на офіційному сайті Центрального банку Багамських островів.
Центральний банк Багамських островів спільно з іншими членами Групи регуляторів фінансових послуг Багамських островів видав директиви для контрольованих фінансових установ, що забороняють підприємницьку діяльність фізичним та юридичним особам, що підпали під санкції Сполучених Штатів, Великої Британії, ЄС та Нової Зеландії.
Генеральний прокурор також опублікував вказівки регуляторам фінансових послуг щодо надання інформації від підконтрольних фінансових установ про будь-які ризики зі списку сторін, зазначених у санкціях.
"Регульовані організації повинні застосовувати найвищий рівень контролю ризиків, щоб запобігти будь-якому зловживанню фінансовою системою Багамських островів", - повідомили у зверненні.
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