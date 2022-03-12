США ввели свіжі санкції проти Росії

Свіжі санкції оголосило Міністерство фінансів США у п'ятницю, передає "Reuters".

У санкційному списку - 10 осіб з правління Банку ВТБ (VTBR.MM), другого за величиною кредитора в Росії, і 12 членів Думи, нижньої палати російського парламенту.

"Міністерство фінансів продовжує притягувати російських чиновників до відповідальності за те, що вони дозволили Путіну невиправдану та неспровоковану війну", – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Також до сакнційного списку потрапили родичі прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова - його дружина та двох дорослих дітей. Вони ведуть "розкішний спосіб життя, який не поєднується з зарплатою держслужбовця Пєскова", – йдеться у повідомленні Мінфіну.

Нагадаємо, раніше Президент Джо Байден оголосив нові санкції проти РФ. Нові обмеження включають заборону на імпорт російського алкоголю, морепродуктів і діамантів. Він також заявив, що США розширять список російських олігархів, які підпадають під економічні санкції.

Попередньо президент США Джо Байден закликав Конгрес надати Україні пакет допомоги на $12 мільярдів

У рамках санкцій США також заборонили імпорт нафти із Росії

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