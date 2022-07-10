Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу". Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі", - сказав президент.

Зеленський пригадав обстріли міста Часів Яр на Донеччині, які росіяни здійснили сьогодні, 10 липня. Під завалами залишають десятки людей. Шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих – 15 прізвищ.

"Це був ракетний удар. І кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних наших містах, по житлових районах, вбиває абсолютно свідомо. Після таких ударів убивці не зможуть сказати, що чогось не знали або щось не розуміли… Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б’є по наших містах із реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську й Вугледару на Донеччині, – усі вони будуть знайдені", - сказав Зеленський.

Президент додав, що у його графіку на найближчі тижні саме переговори та звернення, які сприятимуть відновленню справедливості та сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців.

7 липня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що вперше з початку війни Росія не заявила про територіальні здобутки в Україні. Це підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська взяли "оперативну паузу".

9 липня в ISW заявили, що окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.

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