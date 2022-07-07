"Армія РФ взяла "оперативну паузу", - ISW
Вперше з початку війни Росія не заявила про територіальні здобутки в Україні. Це підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська взяли "оперативну паузу"
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
"Вперше за 133 дні війни не було заявлених або оцінених російських територіальних здобутків, що підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська в значною мірою взяли оперативну паузу", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що Міністерство оборони Росії щодня заявляло про територіальні здобутки з початку війни, але не повідомляло про жодну нову територію чи переміщення сухопутних сил після завершення оточення Лисичанська (3 липня).
Додають, що 6 липня російські війська все ще проводили обмежені та безуспішні наземні штурми на всіх напрямках. Такі спроби узгоджуються з російською "оперативною паузою", яка не передбачає і не вимагає повного припинення активних бойових дій.
"Це означає, що російські сили, ймовірно, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для більш значних наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для виконання цих більш амбітних завдань", - повідомляють в ISW.
- 5 липня американський Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але вірогідність досягти успіху сумнівна.
- 6 липня в ISW назвали подальші цілі Путіна після захоплення Луганщини.
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