Багатодітним родинам виплатять 2 тис. грн до початку навчального року: як отримати кошти

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Facebook.



За його словами, 145 тис. дітей з багатодітних родин отримають додаткові виплати до навчального року у розмірі 2 тис. грн на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років.



"Загальний розмір програми складе 290 млн грн. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі", - зазначив Шмигаль.



Прем'єр зауважив, що для отримання коштів не потрібно подавати жодного звернення. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення.