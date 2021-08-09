Багатодітним родинам виплатять 2 тис. грн до початку навчального року: як отримати кошти
Уряд виплатить по 2 тис. грн дітям з малозабезпечених багатодітних родин до початку навчального року
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Facebook.
За його словами, 145 тис. дітей з багатодітних родин отримають додаткові виплати до навчального року у розмірі 2 тис. грн на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років.
"Загальний розмір програми складе 290 млн грн. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр зауважив, що для отримання коштів не потрібно подавати жодного звернення. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення.
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