Про це в ефірі розповіла Еспресо кандидатка історичних наук Аліна Понипаляк.

"Бандера є символом сучасної війни. Якщо брати опитування, то після 24 лютого понад 80% українців підтримують його постать. Громади починають перейменовувати на його честь вулиці та проспекти. Це свідчить, що він є символом українського народу проти московського завоювання та загарбницької політики", - зазначила вона.

На думку Понипаляк, саме життя Бандери є символом боротьби за українську державність.

"Він був революціонером-практиком і робив акції, щоб звернути увагу світу та інших українців на цю боротьбу. Він цим об'єднував людей. Зараз ім'я Бандери вийшло в тренди - ми бачимо, як молодь співає "Батько наш - Бандера", різноманітні відео в TikTok. Це свідчить про його популярність, адже він є і був цим символом боротьби. Бандера є символом боротьби всього українства проти нацизму та московського імперіалізму, проти окупації України", - вважає історикиня.

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Вона додала, що Бандера став символом незламності України. Понипаляк вважає, що верифікація його імені у роспропаганді і намагання демонізувати українців - це залякування власного населення владою у Москві.

"Боротьба бандерівців тривала до 1960 року. Тоді відбувся останній бій УПА в Карпатах. Після 1945 року українці чекали, що відкриється другий фронт проти Москви, але цього не трапилося. І ми бачимо, що це несправедливе рішення для українців у Другій світовій війні зараз має наслідки. Цей московський імперіалізм не був засуджений, зокрема співпраця з нацистською Німеччиною. Якби комунізм засудили наприкінці ДСВ як один із тоталітарних режимів, які почали цю війну, тозараз би не було наслідків", - підсумувала історикиня.