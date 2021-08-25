Банки видали доступних іпотек на понад півмільярда гривень, - Мінфін

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, банки станом на 25 серпня уклали 730 кредитних договорів на загальну суму 617,5 млн грн. Майже чверть з них - 23,3% - були укладені на первинному ринку, а 76,7% - на вторинному.



Загалом, зазначили у пресслужбі, банки отримали 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн, з яких 22,3% становив первинний ринок, а 77,7% - вторинний.



За інформацією відомства, у програмі задіяно 23 регіони. Найактивнішими стали м. Київ - 33,2% заяв, Київська обл. - 30,8% заяв, Харківська обл. - 6,3% заяв, Львівська обл. - 5,8% заяв, Рівненська обл. - 4,3% заяв. На інші області припало 19,6% заяв.



У пресслужбі зазначили, що банки, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив компенсації вартості іпотеки до рівня 7% річних.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів деталі та умови участі у державній програмі "Доступна іпотека 7%".

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