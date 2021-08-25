Банки видали доступних іпотек на понад півмільярда гривень, - Мінфін
Банки уклали 730 кредитних договорів на загальну суму 617,5 млн грн у рамках програми "Доступна іпотека під 7%"
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з повідомленням, банки станом на 25 серпня уклали 730 кредитних договорів на загальну суму 617,5 млн грн. Майже чверть з них - 23,3% - були укладені на первинному ринку, а 76,7% - на вторинному.
Загалом, зазначили у пресслужбі, банки отримали 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн, з яких 22,3% становив первинний ринок, а 77,7% - вторинний.
За інформацією відомства, у програмі задіяно 23 регіони. Найактивнішими стали м. Київ - 33,2% заяв, Київська обл. - 30,8% заяв, Харківська обл. - 6,3% заяв, Львівська обл. - 5,8% заяв, Рівненська обл. - 4,3% заяв. На інші області припало 19,6% заяв.
У пресслужбі зазначили, що банки, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив компенсації вартості іпотеки до рівня 7% річних.
- Міністр фінансів Сергій Марченко розповів деталі та умови участі у державній програмі "Доступна іпотека 7%".
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