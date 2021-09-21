Банкова зрадила українські спецслужби, а тепер їх зраджують "слуги народу", – Геращенко про "вагнергейт"

Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, пише пресслужба партії "ЄС".



"Дискредитуючи саму ідею цивільного парламентського контролю, ви замість ТСК створили безумну "ТСН" – тусовку "Слуг народу", яка працює пральнею з відмивання Банкової від того багна, куди ви вляпалися зі спецоперацією "вагнерівців", – наголосила Геращенко.



"Ця безумна "ТСН" тиждень тому вже вийшла з папірцем, написаним на Банковій, що ніякої операції не було, а були тільки наміри, у всьому винний Порошенко. А потім в повному складі разом зі своєю очільницею втекли, коли на цю тусовку прийшли безпосередньо розвідники, ті, хто брав участь в розробці операції, ті, хто безпосередньо свідчили, що Порошенко давав вказівки розпочати її. Ті, хто мав сказати ключове: а хто ж знаходився в той фатальний день у приміщенні на Банковій, хто чув деталі про початок останньої фази спецоперації. І врешті решт, хто той крот, хто передав все Росії", – зазначила Ірина Геращенко.



"Тому ми вимагаємо створення ТСК, а не тусовки "Слуг народу", куди увійде опозиція. У вас конфлікт інтересів, ви відмиваєте тут зрадників Банкової. Всі зрадники мають за статтею "державна зрада" нести відповідальність", – резюмує Геращенко.