"Барселона" не втримала перемогу над "Гранадою" в матчі - поверненні легенди клубу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Дані Алвес зіграв за "Барсу" вперше з 2016 року та провів весь матч проти "Гранади".

"Барселона" вийшла вперед на 57-й хвилині завдяки голу Люка де Йонга, якому результативну передачу віддав саме бразильський оборонець.

На 80-й хвилині каталонці залишилися у меншості після вилучення Гаві.

"Гранаду" на 89-й хвилині врятував від поразки Антоніо Пуертас.

Матч завершився внічию 1:1. "Барселона" набрала 32 очка та займає шосте місце. "Гранада" з 24 балами 12-та.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

8 січня

"Гранада" - "Барселона" 1:1

Голи: Пуертас, 89 - де Йонг, 57

Вилучення: Гаві, 80 ("Барселона")