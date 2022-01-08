"Барселона" не втримала перемогу над "Гранадою" в матчі - поверненні легенди клубу
У 20-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" зіграла внічию з "Гранадою", в матчі, який став поверненням для бразильського захисника Дані Алвеса
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Дані Алвес зіграв за "Барсу" вперше з 2016 року та провів весь матч проти "Гранади".
"Барселона" вийшла вперед на 57-й хвилині завдяки голу Люка де Йонга, якому результативну передачу віддав саме бразильський оборонець.
На 80-й хвилині каталонці залишилися у меншості після вилучення Гаві.
"Гранаду" на 89-й хвилині врятував від поразки Антоніо Пуертас.
Матч завершився внічию 1:1. "Барселона" набрала 32 очка та займає шосте місце. "Гранада" з 24 балами 12-та.
Чемпіонат Іспанії
20-й тур
8 січня
"Гранада" - "Барселона" 1:1
Голи: Пуертас, 89 - де Йонг, 57
Вилучення: Гаві, 80 ("Барселона")
- Нагадаємо, 12 листопада "Барселона" оголосила про повернення Дані Алвеса.
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