"Барселона" програла "Бока Хуніорс" у матчі за Кубок Марадони
Іспанська "Барселона" поступилася аргентинському "Бока Хуніорс" у матчі за Кубок Дієго Марадони
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) "Барселона" та "Бока Хуніорс" провели 14 грудня матч за Кубок Дієго Марадона. Зустріч була присвячена першим роковинам смерті легендарного аргентинця, який грав за обидві команди.
"Барселона" вийшла вперед на 50-й хвилині зусиллями Феррана Жутльги.
На 77-й хвилині рахунок зрівняв Есекьєль Себальос.
Основний час закінчився внічию 1:1. У серії пенальті влучнішими були футболісти аргентинського клубу, які перемогли 4:2.
Дієго Марадона виступав за "Бока Хуніорс" у 1981 - 1982 роках та 1995 - 1997 роках. За "Барселону" аргентинець грав з 1982 по 1984 рік.
Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.
- Нагадаємо, 4 грудня у 16-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" програла на своєму полі "Бетісу" та зазнала першої поразки після призначення Хаві новим головним тренером.
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