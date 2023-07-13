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Огляд

Байден готує НАТО до тривалого конфлікту з РФ, а Балтійське море стає озером Альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 липня

Юрій Мартинович
13 липня, 2023 четвер
10:27
Світ про Україну міжнародний огляд

Головною темою обговорення міжнародних ЗМІ були висновки після саміту НАТО у Вільнюсі, зокрема, лідерство і позиція США щодо війни з Росією, а також, яким чином перетворення Балтійського моря на фактичне озеро Альянсу може допомогти у перемозі над РФ

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 13 липня.

НАТО протистоятиме російській агресії стільки, скільки буде потрібно

Володимир Зеленський, саміт НАТО у Вільнюсі

Фото: Reuters

 

У фокусі міжнародних ЗМІ аналіз того, як зміниться НАТО після саміту у Вільнюсі та чи закінчиться війна між Україною та Росією? У The New York Times звернули увагу на слова президента США Джо Байдена, який пообіцяв, що Альянс протистоятиме російській агресії стільки, скільки буде потрібно. Байден порівняв боротьбу за вигнання Росії з України з боротьбою за свободу в Європі часів холодної війни та пообіцяв, що американці не будуть вагатися незалежно від того, скільки триватиме війна.

"Путін все ще помилково вірить, що він може пережити Україну ", — сказав Байден, описуючи російського лідера як людину, яка зробила величезну стратегічну помилку, вторгнувшись у сусідню країну. "Після всього цього часу Путін все ще сумнівається в нашій стійкості. Він робить погану ставку ".

Ця промова у Вільнюському університеті відбулася після низки важливих перемог Байдена як фактичного лідера НАТО. Адже саміт погодив все те, що США хотіли. Зокрема, Байден зміг схилити президента Туреччини до того, щоб таки погодити вступ Швеції в Альянс, а також скасував спробу України за підтримки Польщі та кількох країн Балтії дати точний графік офіційного вступу Києва до НАТО.

У The Washington Post відзначили, що Сполучені Штати, безумовно, є найбільшою військовою підтримкою Києва. Але Байден стикається з дедалі складнішим викликом у збереженні трансатлантичного Альянсу, оскільки інші країни все активніше просувають плани допомоги Україні і поспішають подолати межі, які, на думку Білого дому, можуть спровокувати ескалацію Росії.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не втомлюватися від важкої боротьби України з Росією, заявивши CNN, що перемога над Москвою є обов’язковою.

Цікаво висловилися про підсумки саміту НАТО журналісти BBC, написавши, що президент України Володимир Зеленський може бути або не фанатом Rolling Stones, але після цього саміту НАТО він, "мабуть, знайомий з їхньою піснею You Can't Always Get What You Want (Ти не завжди можеш отримати те, що хочеш)". Маючи на увазі, що українцям не вдалося отримати бажане - членство в НАТО у точно визначений спосіб.

Балтійське море тепер є озером НАТО

Балтійське море

Фото: Flickr

 

У Politico написали статтю з красномовною назвою: "Вибачте, Росія, Балтійське море тепер є озером НАТО". Розширення Альянсу створює великі проблеми для Росії.

"НАТО, що відроджується, має намір зміцнити контроль над Балтійським морем, ускладнюючи життєво важливий транзитний шлях для військово-морського флоту Володимира Путіна на задньому дворі Росії", - відзначають у Politico.

Цього тижня саміт Альянсу у Вільнюсі став першим для Фінляндії членом НАТО, а під час саміту Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на приєднання, тим самим прокладаючи шлях до стратегічних змін у регіоні, де колись домінувала Москва.

"Швеція та Фінляндія роблять НАТО набагато більш узгодженим географічно. Балтійське море стає озером НАТО, що загалом корисно, також через зростання значення Арктики", – сказала Ульріке Франке, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Також у Politico проаналізували, чи спроба Туреччини обміняти заявку Швеції на членство в НАТО в ЄС має шанси? Експерти відзначають, що ні але лідери ЄС знову налаштовані на співпрацю з Туреччиною.

"ЄС знає, що має працювати з Туреччиною, життєво важливим сусідом і мостом до Росії, Азії та Близького Сходу. І поки питання про членство не розглядається, офіційні особи розглядають, де вони могли б більше співпрацювати з Туреччиною. Якщо з цього щось вийде, це перемога Ердогана", - констатують журналісти.

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