Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Байден і безпека України: нехтування гарантіями, "управління ескалацією" і стратегічна невизначеність
OPINION

Байден і безпека України: нехтування гарантіями, "управління ескалацією" і стратегічна невизначеність

Віктор Вовк
14 грудня, 2022 середа
10:07
Погляд Віктор Вовк

Адміністрація Байдена, схоже, прагне "не допустити поразки" України, певною мірою виснажити Росію й ослабити її, а далі завершити війну "дипломатичним рішенням" на базі "прийнятних" для України "компромісів". Тож ми маємо тверезо оцінювати наших союзників, діяти раціонально й витискати з партнерів усе, що зможемо, в усі можливі способи й попри всі перешкоди

Сьогодні варто нагадати для початку один промовистий факт щодо Байдена 7-річної давнини – його ганебний виступ у Верховній Раді України 8 грудня 2015 року вже після анексії Криму та початку збройної агресії Москви проти України у 2014 р. Його справедливо можна було б назвати Chicken Kyiv speech-2, адже, як на мене, стратегічний провал цього виступу Байдена співмірний з ганьбою перед Україною і світом президента Буша-старшого, коли менш ніж за місяць до проголошення незалежності України 1 серпня 1991 р. він виступив у Києві у Верховній Раді з сумно відомою "курячою" промовою (Chicken Kiev speech), агітуючи українців за збереження СРСР і проти "смертоносного націоналізму".

Адже, як визнавали американці, президент Буш-старший боявся розпаду ядерної наддержави СРСР. Однак розпад ядерної імперії це не зупинило, і це очевидний урок того, що об’єктивний хід історії та устремління українців до незалежності не зупинять ніякі страхи "полохливих" політичних акторів, навіть таких впливових, як президент США.

8 грудня 2015 року відповідальний у президента Обами за український напрямок віце-президент Байден у своєму розлогому 35-хвилинному виступі в українському парламенті жодним словом не згадав про надані на найвищому міждержавному рівні гарантії безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, ні про постачання сучасної американської зброї для самооборони України на виконання наданих гарантій.

Тоді, у 2015 році, відповідальний у президента Обами за український напрямок віцепрезидент Байден у своєму розлогому 35-хвилинному виступі в українському парламенті жодним словом не згадав ні про безпрецедентне ядерне роззброєння України під тиском США, ні про надані на найвищому міждержавному рівні гарантії безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, ні хоча б про постачання сучасної американської зброї для самооборони України на виконання наданих гарантій.

За понад 30-річну історію українсько-американських взаємин Будапештський меморандум – це єдиний документ, підписаний на найвищому рівні президентом США. Але підпис найпотужнішої у світі посадової особи, та ще й однопартійця Обами і Байдена – президента-демократа Клінтона, нічого, зрештою, для них не значив.

Тож єдина світова наддержава, як виявилося, може цілком зневажити легітимність і значення підпису свого державного лідера, як це вчинила  у 2014–16 роках адміністрація Обами й зокрема віцепрезидент Байден у своїй промові у Верховній Раді України.

Як присутній у залі народний депутат, я навіть не підвівся і не аплодував на знак протесту після закінчення цинічно-менторського виступу Байдена у Раді, як і деякі інші мої колеги.

Чи змінилося ставлення Байдена до питання безпеки України після обрання президентом США і особливо після початку повномасштабної варварської навали сусідньої орди? На моє переконання, якщо і змінилося, то не принципово.

Адміністрація президента Байдена здійснює обмежену військову підтримку України в рамках доктрини "управління ескалацією" (escalation management) і стратегічної невизначеності щодо кінцевих результатів війни.

Президент Байден і його адміністрація насправді здійснюють обмежену військову підтримку України в рамках доктрини "управління ескалацією" (escalation management) і стратегічної невизначеності щодо кінцевих результатів війни.

Адміністрація Байдена, схоже, прагне "не допустити поразки" України, певною мірою виснажити Росію й ослабити її, а далі завершити війну "дипломатичним рішенням" на базі "прийнятних" для України "компромісів".

А також зберегти Москву як свого потенційного міжнародного партнера на майбутнє, не виключено, коштом національних інтересів, стратегічної безпеки та територіальної цілісності України.

У прийнятності, раціональності й доцільності ж компромісного "дипломатичного рішення", а насправді несправедливих і ганебних поступок імперському агресору закривавлених і виснажених українців публічно і залаштунково наполегливо переконуватимуть у м’який і не дуже спосіб.

Складовими такої політики команди Байдена, як на мене, є:

– пропозиція вивезти державне керівництво України на початку агресії;

– відмова реалізувати будь-які механізми "закритого неба" над Україною;

– вкрай обмежений за технологічними можливостями й кількістю асортимент озброєнь у військовій підтримці України;

– ручний режим "крапельної" військової допомоги із вкрай вибірковим задоволенням запитів ЗСУ щодо видів та обсягів зброї;

– неприхований саботаж закону про ленд-ліз, що мав би процедурно (а не в ручному режимі, за волею чиновників адміністрації Байдена) забезпечити систематичне постачання погодженої з українцями номенклатури та обсягів озброєнь;

– заборона використання американського озброєння для ударів по військових цілях на території Росії й навіть таємна модифікація наданих сучасних озброєнь зі зменшенням діапазону їх бойових можливостей;

– відмова у наданні критично важливих сучасних типів озброєння, спроможних радикально змінити хід війни і прискорити її завершення перемогою України (системи ППО типу "Патріот", ракети малої та середньої дальності, літаки F-16 тощо, бойові гелікоптери й танки виробництва США);

– обмеженість і відносна слабкість економічних санкцій, що мають мінімальний вплив на економіку Росії (незначне падіння лише 3–4% ВВП у 2022 р.) та її спроможність фінансувати війну проти України;

– систематичні сигнали владі України з боку провідних членів команди Байдена щодо доцільності "дипломатичного рішення" на базі переговорів з Кремлем, зокрема з боку радника з нацбезпеки Саллівана, генерала Міллі, держсекретаря Блінкена, помічниці держсекретаря Нуланд тощо;

– підтримка окремими членами команди Байдена прихованих контактів з одіозним оточенням Путіна поза спиною України;

– відмова Байдена імплементувати рішення-рекомендацію конгресу щодо визнання Росії державою-спонсором міжнародного тероризму;

– педалювання тематики, зокрема особисто Байденом, зростання загрози ядерної війни чи застосування тактичної ядерної зброї, що залякує американців і формує суспільний запит на "деескалацію" і закінчення війни не на базі перемоги над злом, міжнародного права, справедливості та покарання за злочини, а на базі "компромісів", "переговорів" і "дипломатичного рішення";

– вилучення "Кримської декларації", проголошеної попередньою адміністрацією, з зобов’язанням США ніколи не визнавати зміни території України – анексії Криму, з сайтів Білого дому і Посольства США в Україні – натяк на Крим як один з можливих "компромісів".

Складові політики "управління ескалацією" та стратегічної невизначеності потенційно несумісні з національними інтересами України та прагненнями українців закінчити війну на базі перемоги над злом, міжнародного права, справедливості й покарання за злочини, а не на базі "компромісів", "переговорів" і "дипломатичного рішення".

Існують також й інші ознаки та складові політики "управління ескалацією" та стратегічної невизначеності з боку команди Байдена, що є потенційно несумісним з національними інтересами України й прагненнями українців.

Тож маємо не впадати в оману, тверезо оцінювати наших союзників, діяти раціонально й витискати з партнерів усе, що зможемо, в усі можливі способи та попри всі перешкоди.

Виклик перед українцями – життя або смерть. Наш дух, воля, звитяга, розум, серця і руки – єдина справжня запорука нашого виживання й Української Перемоги.

Джерело

Про автора: Віктор Вовк – віцепрезидент Української асоціації Римського клубу, фізик, народний депутат України VIII скликання, в минулому член ПАРЄ та ОБСЄ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Джо Байден
війна з Росією
США
переговори з РФ
допомога США Україні
Росія - США
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
11 грудня, 2022 неділя
Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?
на фото: військова техніка
13 грудня, 2022 вiвторок
Ближче до кордону з Україною перекидають 103-тю бригаду ССО Білорусі, - Гаюн
грузія
11 грудня, 2022 неділя
Грузинська влада переконана, що РФ не програє війну з Україною, - військовий експерт Копчак
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.2
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 грудня
10:38
Нова Зеландія
Нова Зеландія виділить $3 млн гуманітарної допомоги українцям
10:31
Лука Модріч та Алексіс Макалістер (на передньому плані)
ЧС-2022: Модріч звинуватив арбітра, що він зламав гру Хорватії у півфіналі проти Аргентини
10:25
долар
Актуальний курс валют на сьогодні: вартість долара та євро
10:24
Порошенко передає на східний фронт 200 рацій і ретранслятори
10:22
дрон Shahed-136
Сили протиповітряної оборони ліквідували усі дрони, що атакували Україну ранком,- Зеленський
10:05
окупанти
ЗСУ ліквідували вже 96 тис. окупантів від початку повномасштабної війни, - Генштаб
10:02
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
МВС розповіло, як розпізнати ворожі "шахеди" та уберегтися від атаки
09:50
США
Байден підписав закон про захист одностатевих шлюбів
09:49
Ліонель Мессі та Йошко Гвардіол (праворуч)
"Уявляю, яке божевілля коїться в Аргентині": Мессі прокоментував вихід до фіналу ЧС-2022
09:29
Оновлено
Київ
У Києві уламком безпілотника пошкоджено адмінбудівлю та 4 будинки. У регіоні збито 13 дронів-камікадзе
09:26
Ексклюзив
російські окупанти
Потенціалу російської армії ще вистачить на один рік активних бойових дій, - Згурець
09:15
За добу окупанти на Донеччині поранили двох цивільних громадян
09:00
окупанти
За добу РФ завдала 1 авіаційний та 11 ракетних ударів по Україні
08:58
Валерій Герасимов
Британська розвідка знайшла ознаки нової кризи у верхівці силового блоку РФ
08:54
Російський газ
Молдова судитиметься з російським Газпромом через створення енергетичної кризи
08:47
ЗСУ
Українські воїни знищили понад 15 російських солдатів на Луганщині та поранили до 100 - на Запоріжжі
08:39
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Окупанти будують другу лінію оборони вже за Сватовим, готуючись до наступу ЗСУ, - командир бригади ТрО Федоренко
08:27
Наслідки обстрілів Нікополя
Вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкоджено приватні будинки, газогони та електромережі
08:27
Санкції
В обхід санкцій: західні компанії поставили мікроелектроніки до РФ на мільярди доларів, - Reuters
08:26
Оновлено
Хуліан Альварес (праворуч), Аргентина - Хорватія
ЧС-2022: Результати та розклад півфінальних матчів, сітка плей-офф
08:21
Оновлено
На фото: система ППО
На Київщині працювали сили ППО, є збиття безпілотників
08:04
OPINION
Юрій Богданов
Путіну нічого сказати російській еліті та російському суспільству
07:44
PR
Як українцям заощадити та не зіштовхнутися із шахраями?
07:28
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки РФ у трьох областях й уразили 4 райони скупчення окупантів
07:11
Москва_Кремль
Кремль використовує концепцією тероризму для внутрішніх репресій, - ISW
06:44
Анналена Бербок
Німеччина виділить €50 млн на зимову допомогу Україні
05:50
Білоруські десантники
ISW: Перевірка бойової готовності військ Білорусі не є прикриттям для зосередження сил біля вихідних позицій для вторгнення в Україну
05:31
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Ліга націй
Франція - Марокко: де та коли дивитись півфінал ЧС-2022 з футболу
05:20
Денис Шмигаль
Росія випустила понад тисячу ракет і дронів, але не зруйнувала українську енергосистему, - Шмигаль
04:41
ЗСУ
ЗСУ ліквідували кілера з осетинської банди, який воював у ПВК Вагнера, - офіцер Штефан
04:06
окупанти орки
У листопаді росіяни випустили лише 800 українців з окупованих територій Півдня
02:31
багатоповерхівка, забудова, будівництво
Закон про містобудування: петиція з вимогою накласти вето набрала потрібну кількість голосів
01:42
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"В нього трішки підгоріла дупка": Усик пояснив, чому Ф'юрі не дав йому ляпаса після бою з Чісорою
01:41
США
США оголосили про науковий прорив - проведення термоядерного синтезу для отримання чистої енергії
01:20
ПВК Вагнера
Окупанти завербували 23 тис. зеків до ПВК Вагнера, - Центр національного спротиву
00:34
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу з футболу
00:15
Президент України Володимир Зеленський
Закликав підтримати формулу миру щодо двох складових: Зеленський звернувся до парламенту Нової Зеландії
00:12
Олена Зеленська та Бріжит Макрон
Зеленська і дружина Макрона відвідали українських дітей у французькій школі
2022, вiвторок
13 грудня
23:46
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 грудня
23:31
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ вдарила по пожежній частині на Сумщині - згорів автомобіль. Терористи також пошкодили сільський клуб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV