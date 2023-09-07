Байден летить на саміт G20, в нього негативний тест на COVID

Про це повідомляє Bloomberg.

Білий дім оголосив про негативний результат тесту за кілька годин до вильоту з Вашингтона на зустріч у Нью-Делі. Після самміту у президента запланований візит до В’єтнаму.

На початку тижня перша леді США Джилл Байден отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Попри легкі симптоми, її хвороба поставила під питання візит Байдена саміт G20 в Індії через ризик його зараження.

В усі подальші дні тести Байдена на коронавірус були негативними.