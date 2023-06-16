Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах 15-го пакету допомоги
Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 16 червня, схвалила 15-й пакет допомоги Україні
Про це повідомила міністерка оборони країни Людивін Дедондер, передає телеканал RTBF.
Як зазначила міністерка, в рамках цього пакету Україні нададуть бронетехніку. Бельгія закупить і поставить українським ЗСУ гусеничні бронетранспортери типу М113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Бронетехніку нададуть Києву після того, як її відремонтують.
Людивін Дедондер нагадала, що військова допомога, яку надає Україні Бельгія, є частиною координації між країнами Альянсу, які входять до контактної групи з Україною, і спрямована у відповідь на конкретні запити.
"Підтримка України – це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на якомога краще задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", – додала пані Дедондер.
- 9 червня рада міністрів Бельгії затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. У його рамках ЗСУ отримають боєприпасів калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро
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