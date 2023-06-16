Про це повідомила міністерка оборони країни Людивін Дедондер, передає телеканал RTBF.

Як зазначила міністерка, в рамках цього пакету Україні нададуть бронетехніку. Бельгія закупить і поставить українським ЗСУ гусеничні бронетранспортери типу М113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Бронетехніку нададуть Києву після того, як її відремонтують.

Людивін Дедондер нагадала, що військова допомога, яку надає Україні Бельгія, є частиною координації між країнами Альянсу, які входять до контактної групи з Україною, і спрямована у відповідь на конкретні запити.

"Підтримка України – це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на якомога краще задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", – додала пані Дедондер.