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Бербок прагне посилити трансатлантичний альянс з США через виклики Китаю

12 вересня, 2023 вiвторок
13:10
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче зміцнити трансатлантичний альянс зі США у світлі війни та викликів, які ставить Китай

Про це інформує DER SPIEGEL.

"Велике значення трансатлантичного партнерства стало зрозуміло нам, зокрема, за останні півтора року", - сказала політикиня перед виїздом до США на довший візит.

Коли Європа стикалася з небезпекою російської агресії проти України, одне було незмінним, сказала Бербок: "США і Європа стоять пліч-о-пліч з народом України".

Очільниця МЗС Німеччини прагне, щоб друзі й партнери могли довіряти один одному завтра і післязавтра, об’єднувати зусилля і просувати справи разом.

Після візиту 11 вересня до України голова МЗС Німеччини летить до США.

Візит Бербок в Україну

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула 11 вересня вранці з візитом до столиці України вчетверте з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Головною метою візиту Анналени Бербок є заходи щодо забезпечення та захисту постачання електроенергії, води та тепла для населення на тлі ймовірних російських атак по інфраструктурі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна розраховує на допомогу Німеччини у зміцненні протиповітряної оборони, а саме ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою заявила про виділення 21 мільйона доларів для того, щоб допомогти Україні підготувати енергосистему до можливих обстрілів РФ узимку.

Анналена Бербок зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Президент подякував за новий пакет оборонної допомоги та внесок у посилення протиповітряної оборони України.

Під час зустрічі вони обговорили оборонну взаємодію, захист цивільного населення в Україні, європейську інтеграцію, а також енергетику, яка залишається мішенню для російського терору.

Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією. Вона заявила, що Німеччина буде рішуче підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу.

Голова МЗС Німеччини обговорила співпрацю у переході на відновлювані джерела енергії, поступовій відмові від вугілля, стабільній роботі електромереж та енергоефективному житловому будівництві. Вона заявила, що Чорнобильська зона може стати для Києва символом чистої та дружньої до клімату енергетики із зеленою електроенергією в розпал російської агресивної війни проти України.

Новини
Китай
Німеччина
Війна з Росією
США
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