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Бербок про загрозу російського вторгнення до України: поведінка РФ свідчить про те, що вона продовжує говорити іншою мовою

20 січня, 2022 четвер
22:54
Світ Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поведінка РФ вказує на те, що російська сторона не готова іти на діалог, та запевнила, що на Росію чекають серйозні наслідки, якщо вона продовжуватиме агресивну політику проти України

Про це повідомляє Укрінформ.

Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що вихід із безпекової кризи пролягає виключно через політичний, дипломатичний шлях. І цю позицію підтвердили у переговорах з Росією.

"Нашу готовність до цього ми засвідчили у попередні дні та тижні на різних рівнях та у різних форматах. На жаль, поведінка РФ свідчить про те, що вони продовжують говорити іншою мовою, і мають місце дії, які викликають особливе занепокоєння - не в останню чергу це стосується перекидання військ до Білорусі та проведення спільних військових навчань на прикордонній з Україною території", - наголосила Бербок.

Міністерка зазначила, що Нормандський формат є одним із найважливіших форматів діалогу з РФ, і Німеччина разом із Францією докладає зусиль, щоб його відновити.

"Ми разом з Францією, особисто я та Жан-Ів Ле Дріан (голова МЗС Франції, - ред.), зробимо все для того, щоб вдихнути життя в цей формат", - запевнила Бербок.

Вона також нагадала, що Євросоюз, НАТО та "Група семи" єдині в тому, що будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України "матимуть великі наслідки у політичному, економічному та стратегічному планах". 

Бербок закликала Росію до деескалації, пригрозивши наслідками. Вона наголосила, що навіть якщо для Європи санкції проти РФ принесуть негативний результат, вони все одно будуть запроваджені у разі агресії. Адже, за її словами, йдеться про збереження європейського порядку денного.

"Це має для нас життєво важливе значення. І тому у нас немає іншого вибору, як послідовно виступати на його збереження і захист усіма засобами, навіть якщо ці заходи для нас самих матимуть економічні наслідки", - сказала Бербок.
 

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