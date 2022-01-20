Бербок про загрозу російського вторгнення до України: поведінка РФ свідчить про те, що вона продовжує говорити іншою мовою

Про це повідомляє Укрінформ.



Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що вихід із безпекової кризи пролягає виключно через політичний, дипломатичний шлях. І цю позицію підтвердили у переговорах з Росією.



"Нашу готовність до цього ми засвідчили у попередні дні та тижні на різних рівнях та у різних форматах. На жаль, поведінка РФ свідчить про те, що вони продовжують говорити іншою мовою, і мають місце дії, які викликають особливе занепокоєння - не в останню чергу це стосується перекидання військ до Білорусі та проведення спільних військових навчань на прикордонній з Україною території", - наголосила Бербок.



Міністерка зазначила, що Нормандський формат є одним із найважливіших форматів діалогу з РФ, і Німеччина разом із Францією докладає зусиль, щоб його відновити.



"Ми разом з Францією, особисто я та Жан-Ів Ле Дріан (голова МЗС Франції, - ред.), зробимо все для того, щоб вдихнути життя в цей формат", - запевнила Бербок.



Вона також нагадала, що Євросоюз, НАТО та "Група семи" єдині в тому, що будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України "матимуть великі наслідки у політичному, економічному та стратегічному планах".



Бербок закликала Росію до деескалації, пригрозивши наслідками. Вона наголосила, що навіть якщо для Європи санкції проти РФ принесуть негативний результат, вони все одно будуть запроваджені у разі агресії. Адже, за її словами, йдеться про збереження європейського порядку денного.



"Це має для нас життєво важливе значення. І тому у нас немає іншого вибору, як послідовно виступати на його збереження і захист усіма засобами, навіть якщо ці заходи для нас самих матимуть економічні наслідки", - сказала Бербок.



Нагадаємо, прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон закликала Росію до деескалації.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде катастрофічним для всього світу.